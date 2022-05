Peligros en la frontera norte

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Durante varios días del mes de abril el tráfico entre los diversos pasos fronterizos entre México y Estados Unidos en el estado de Texas se vio interrumpido por las inspecciones que el gobernador de ese estado, Greg Abbott,­ pidió llevar a cabo para asegurar que los remolques de carga no transportaban migrantes o drogas. Los cruces, que normalmente se llevan cabo en tres horas, se realizaron en un promedio de 30 horas. Las colas de varios kilómetros que se formaron entorpecieron el transporte de camiones de pasajeros y automóviles particulares.

La situación anterior es un signo negativo para las relaciones entre dos países amigos, signatarios de un acuerdo de libre comercio que establece reglas y objetivos comunes para toda América del Norte y cuya interdependencia, muy estrecha, obliga a respetar las reglas del juego, con serias consecuencias de tipo económico y político si no se cumplen. El asunto quedó “resuelto” después de pláticas y compromisos llevados a cabo entre el gobernador Abbott y los gobernadores de los estados fronterizos del lado mexicano: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

Lo sucedido es un buen ejemplo para ilustrar la enorme confusión que existe dentro de Estados Unidos sobre las atribuciones de los estados y la federación; la manera en que los intereses de política interna interfieren en las relaciones México-Estados Unidos; la falta de preparación de las autoridades estatales y federales, tanto de México como de Estados Unidos, para reaccionar ante una crisis que tiene un alto costo; y las vulnerabilidad de las relaciones institucionales entre los dos países, a pesar de los numerosos acuerdos y programas de cooperación que se han firmado en los últimos tiempos.

El tema de las atribuciones que corresponden a los estados y la federación es uno de los problemas más difíciles que enfrenta al asediado sistema político de Estados Unidos. Considerado hace algún tiempo uno de los ejemplos más admirables de un sistema democrático, atraviesa en la actualidad grandes problemas, uno de los cuales es la ambigüedad para definir las responsabilidades federales y estatales.

Son innumerables los problemas en materia de elecciones (a quién corresponde delimitar los distritos electorales); en materia de salud (son o no obligatorias para todos los Estados las medidas para impedir el contagio del covid-19); en materia migratoria (son legales las decisiones al respecto tomadas por el Ejecutivo y puestas en duda por un juez estatal); etcétera. Las dudas anteriores son complejas y generalmente terminan en la Suprema Corte.

En el caso concreto que preocupaba al gobernador Abbot, migración y drogas, se trata de problemas de orden federal. Quien decide al respecto es, en principio, el poderoso Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security Office). De hecho, las inspecciones de los mencionados remolques ya se habían llevado a cabo. La decisión de repetirlas fue abiertamente arbitraria y respondió a motivos de orden interno relacionados con las ambiciones políticas de Abbott.

Dentro del partido republicano Abbott­ es una pieza importante que espera, incluso, participar en las primarias del partido para la Presidencia en 2028. Su objetivo al dar visibilidad a los temas de migración y drogas procedentes de México tiene que ver con la narrativa republicana empeñada en alertar sobre los peligros que ambos problemas representan para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Como fue claramente destacado en los medios de comunicación, las inspecciones decididas por Abbot no encontraron ni migrantes ni drogas. En cambio provocaron pérdidas hasta por 4 mil 200 millones de dólares. Quienes se vieron perjudicados fueron los productores mexicanos de bienes perecederos, los distribuidores estadunidenses que por algunos días dejaron vacíos los estantes de supermercados o paralizadas las fábricas de automóviles y, en general, los consumidores de aquel lado de la frontera.

En el lado mexicano, la situación evidenció también la interferencia de intereses políticos internos. En otras épocas se veía con buenos ojos el fortalecimiento de las relaciones entre los estados fronterizos de México y Estados Unidos. Se propiciaron encuentros periódicos entre ellos y se buscó elaborar una agenda de cooperación fronteriza que podía traer importantes beneficios de ambos lados de la frontera.

Lo anterior no significaba que se perdiera la línea de comunicación con el gobierno central a través de los importantes consulados que México tiene en el estado de Texas, cuyas responsabilidades son, entre otras, cultivar la buena relación con las autoridades locales, entre las que ocupa un lugar central el gobernador y sus principales colaboradores.

Esa labor de los consulados no se manifestó en esta ocasión. A pesar de la gravedad del bloqueo en los pasos fronterizos, no se conocen reacciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Secretaría de Economía dirigidas a dialogar con Abbott. Posiblemente el motivo se encuentre en el hecho de que los gobernadores de los estados fronterizos mexicanos no pertenecen al partido mayoritario en el Congreso que es el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La política interna irrumpe, así, de manera poco fructífera en las relaciones fronterizas. Explica la creación de un mecanismo ad hoc que dialogó con Abbott y llegó a un acuerdo para reabrir los cruces. Es una solución coyuntural un tanto frágil. Dadas las ambiciones internas de Abbot, y dado el peso que los temas de migración y drogas tienen para la narrativa republicana, las posibilidades de volver a colocarlos sobre la mesa y ejercer una presión mediática son muy altas.

Las relaciones fronterizas México-Estados Unidos se han colocado al centro de la agenda entre los dos países. No existen, sin embargo, las instituciones nacionales y binacionales capaces de conducirlas de manera profesional, advirtiendo los problemas que pueden escalar y evitando que se conviertan en crisis que tienen altos costos económicos para los dos países.

En el caso de México, la dirección de asuntos fronterizos se ha desdibujado dentro de la SRE. No se conoce al grupo de expertos que la integran y que, en épocas pasadas, era conocida por su alto grado de profesionalismo.

Paralelamente, la polarización en Estados Unidos permite prever acciones irracionales y costosas por parte de gobernadores republicanos. Mientras esa situación prevalezca, será válido afirmar que la frontera norte está en peligro.

