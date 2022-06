Comenzó el torneo de candidatos 2022

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Finalmente en Madrid se dio comienzo al torneo más importante del año, pues de éste saldrá el retador del Campeón Mundial, Magnus Carlsen. Ya anteriormente hablamos de los ocho invitados a esta justa, los cuales se ganaron su lugar por rating (su clasificación internacional), por ganar alguno de los torneos clasificatorios o bien por ser el subcampeón mundial del ciclo anterior.

Cabe señalar que este torneo despierta muchas expectativas, pues el retador tendrá la oportunidad de medir sus fuerzas ante Carlsen, un campeón del mundo en el que, aparentemente, todavía no ha nacido quien le haga sombra. Desde hace algunos años es el ranking #1 mundial y además, le lleva unos 60 puntos a su inmediato perseguidor. Por ende, se supone -si las matemáticas y estadísticas no fallan, que el campeón mundial noruego no tendría problemas para defender su corona.

Garry Kasparov ha dicho que Ding, de China, es el favorito. Y Magnus Carlsen ha indicado que Ding y Caruana son los jugadores con más chances de ganar este campeonato. En un segundo grupo pone Magnus a Firouzja y Nepomniachtchi como posibles alternativas, pero a los demás no les concede ninguna chance de ganar este torneo. Y como indicara Caruana en una entrevista: "En este torneo lo único que importa es el primer lugar. De no lograrlo consideraré este torneo como un fracaso",

El viernes 17 comenzaron las hostilidades y para una primera ronda los nervios estaban en lo más alto. Fabiano Caruana venció a su compatriota Hikaru Nakamura en una muy buena partida y Ian Nepomniachtchi derrotó al favorito de Kasparov, el chino Ding, con lo que quizás los rumores de estar acabado después de que Carlsen lo venciera con cierta facilidad en el Campeonato Mundial pasado, han sido infundados. Por su parte Duda y Rapport empataron una partida en la que el placo (Duda), pudo haber apretado más y ganar, pero el húngaro, que ahora juega con bandera rumana, se defendió con tenacidad para lograr el empate. Radjabov y Firouzja, en cambio, jugaron una partida de toma y daca, donde ambos jugadores tuvieron sus chances, las cuales eventualmente se disiparon, logrando su primer medio punto en candidatos. Sin embargo, hay que indicar que Radjabov estuvo mejor por mucho tiempo en la partida. El jugador más joven de candidatos, Alizera Firouzja, que promete llegar muy alto, va a hallar una enorme resistencia en un torneo donde están los mejores del planeta.

En la segunda ronda, Rapport tuvo en la lona a Firouzja y el módulo de análisis le daba cuatro peones de ventaja, es decir, una posición prácticamente ganada, pero el iraní-francés sacó agua del pozo y de pronto logró la igualdad. Rapport tenía el empate cuando él quisiera y eventualmente no encontró ninguna forma para ganar y accedió a la triple repetición de jugadas, empatando el encuentro. Nakamura, en cambio, a pesar de su fea derrota ante Caruana, venció al azxerí Radjabov, en una partida que duró más de seis horas y en donde el estadounidense demostró que puede tener una enorme paciencia para ir convirtiendo una minúscula ventaja hasta que el rival tiene que abandonar. Mientyras tanto las partidas Nepo-Caruana y Duda- Ding, terminarían en empate.

La tercera ronda, que se jugó este domingo pasado, terminó en cuatro empates: Ding-Rapport, Caruana-Duda, Radjabov-Nepo y Firouzja-Nakamura, en donde los rivales no pudieron hacerse daño.

Así entonces la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: 1-2: Caruana y Nepo con 2 puntos, 3-6: Duda, Firouzja, Rapport y Nakamura con 1.5 puntos; 7-8: Radjabov y Ding con 1 punto.

Desde luego que esto apenas está empezando. Es un torneo largo y todo puede ocurrir. Caruana es probablemente el jugador más estable de los ocho pero esta es una competencia muy diferente a cualquier otra justa. Vamos, se juega el pase para retar al Campeón Mundial, lo que además, abre la puerta a más dinero para estos ajedrecistas de altísimo nivel.