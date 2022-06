CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Las noticias sobre la guerra en Ucrania son cada vez más perturbadoras. En pocas semanas el mapa militar y político de Europa se ha modificado.

Alertados por la invasión a Ucrania, Suecia y Finlandia se aprestan a ingresar a la OTAN; la industria bélica tanto en Europa como en Estados Unidos está adquiriendo dimensiones que no eran previsibles hace pocos meses; el número de civiles muertos, la destrucción de ciudades y pueblos, los flujos de refugiados y las bajas militares ucranianas y rusas aumentan cada día.

En otro orden de cosas, un programa estricto de sanciones económicas a Rusia levanta interrogante sobre su efecto a corto y largo plazo, no sólo en ese país sino en el mundo entero.

Sería erróneo pensar que existe una opinión homogénea respecto a la manera que se está librando esta guerra. En primer lugar, existen controversias respecto a la velocidad con que puede aplicarse el alto a la compra de energéticos a Rusia. Para países como Alemania, el Reino Unido o Hungría es prácticamente imposible prescindir del gas ruso una vez que se inicie el invierno. En segundo lugar, es disruptivo para todos una guerra prolongada que pone en jaque los proyectos de recuperación económica tan necesarios después de las secuencias tan negativas de una pandemia que aún no termina.

Hay por lo tanto diferencias muy notables entre quienes esperan una derrota de Rusia que logre un cambio de régimen interno y haga imposible cualquier pretensión de recuperar la visión imperial rusa; de otra parte, hay quienes consideran urgente crear las condiciones para la búsqueda de un acuerdo de paz.

Ambas posiciones están bien resumidas en un artículo sobre cuándo y cómo puede terminar la guerra en Ucrania, aparecido en el conocido semanario británico The Economist (26/05/22).

De acuerdo con sus palabras, existen los “partidarios de la paz”, deseosos de proceder a un cese al fuego y el inicio de negociaciones; de otra parte, los que insisten en que haya justicia y Rusia pague caro la agresión que está llevando a cabo.

Unos y otros tienen puntos de vista opuestos sobre qué posiciones se deben asumir en relación con la ocupación de territorio ucraniano por parte de Rusia. Para los primeros, es necesario asumir que se deben hacer concesiones, entre las que se encuentran reconocer el avance en la región de Dombás en el sureste de Ucrania. Para los segundos se trata de hacer retroceder a Rusia a las posiciones que tenía antes de la invasión y, más aún, desconocer la ocupación de Crimea en 2014.

Los partidarios de buscar la paz se están movilizando. Alemania ha propuesto ya un cese al fuego; Italia está circulando un documento con cuatro líneas de acción para un acuerdo político; Francia, cuyo presidente ha sido el partidario más visible de buscar la paz, ha puesto el acento sobre la conveniencia de “no humillar a Rusia” dadas las consecuencias negativas que ello traería para la paz a largo plazo. Con posiciones mucho menos conciliadoras se encuentran Polonia y los países Bálticos, encabezados por Gran Bretaña.

La opinión de analistas y expertos se ha dado a conocer de manera muy explícita. Cabe referirse al editorial de The New York Times argumentando que la derrota militar de Rusia no es realista y es peligroso asumirla. Asimismo, tuvieron mucha visibilidad las opiniones de Kissin­ger, exsecretario de Estado de Estados Unidos, expresadas en la reunión de Davos, en Suiza, celebrada recientemente en la que señaló: “Las negociaciones deben empezar en un plazo no mayor a dos meses para evitar tensiones que serán difíciles de resolver”. Rusia, expresó, tiene un papel importante en la balanza de poder en Europa, no debe ser empujada hacia una “alianza permanente” con China.

Ahora bien, quien ha desempeñado el papel más importante en esta guerra ha sido Estados Unidos, el principal donador de armamento a Ucrania, el más activo en unificar posiciones europeas y el más ambivalente respecto a los objetivos que persigue.

El envío de armamento, que llegaba a 14 mil millones de dólares desde que empezó la guerra, acaba de ser elevado a 40 mil millones de dólares por una decisión del Congreso. Asimismo, ha contribuido a convencer a numerosos otros países de enviar armamento.

Sin embargo, el envío no es ilimitado. Ha enviado artillería pero no ha enviado los misiles de largo alcance que Ucrania está solicitando. Al hacerlo correría el peligro de caer en lo que evita cuidadosamente: la confrontación militar directa con Rusia. Tal es el aspecto más evidente de los objetivos ambivalentes.

Lo anterior se refiere principalmente a la guerra desde la perspectiva europea y estadunidense. En los países asiáticos, africanos y latinoamericanos el asunto es otro. Esta guerra no toca directamente sus territorios ni intereses estratégicos. No obstante, la resienten notablemente desde el punto de vista económico.

Se anuncian situaciones de hambruna en África por la suspensión de importaciones de granos y fertilizantes procedentes de Ucrania y Rusia; los importadores de energéticos, como México, sufrirán la inestabilidad y alza de precios de los mismos; el comportamiento del comercio internacional será muy inestable causando interrupciones en cadenas de suministro indispensables para la producción industrial a nivel mundial.

Lo más grave es el hecho que en esta guerra participan países con armas nucleares. Rusia es, junto con Estados Unidos, el mayor poseedor de las mismas. La tercera guerra mundial no puede verse como una más de las que han sacudido al mundo desde el siglo pasado. Esta vez la supervivencia de la humanidad está en peligro.

La situación militar en el terreno es muy fluida en estos momentos. Es difícil imaginar cuándo estarán dispuestos a negociar Rusia y Ucrania. Pero lo anterior no significa que los esfuerzos para buscar la paz deban esperar. Urge tomar conciencia de que más allá de Europa, más allá de los intereses militares estratégicos de Estados Unidos, más allá de la industria bélica innecesaria, lo urgente es poner fin a una guerra que debe terminar antes de que sea demasiado tarde.

Este análisis forma parte del número 2380 de la edición impresa de Proceso, publicado el 12 de junio de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.