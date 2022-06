Los datos del ajedrez mexicano (y de otros países)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE por sus siglas en francés), es el organismo que sanciona el juego ciencia en todo el planeta. Es el encargado de organizar los torneos por equipos (a nivel internacional), campeonatos europeos por ejemplo, así como olimpiadas de ajedrez (antes llamados torneos de las naciones), entre muchos otros torneos, incluso para diferentes edades y categorías, y por si todo esto fuera poco, organiza el campeonato por el título mundial, amén de las justas para elegir al retador del actual Campeón Mundial (Magnus Carlsen).

La FIDE lleva también el control de la puntuación Elo, o rating, que es una medida numérica que representa la fuerza ajedrecística de cada jugador. El sistema de rating (como lo llamó su creador, el físico Arpad Elo), toma en cuenta una idea muy simple: estadísticamente el resultado más probable cuando se enfrentan dos jugadores de la misma fuerza, es el empate. No importa si los contrincantes son jugadores de 3a fuerza o jugadores de la elite.

Elo desarrolló una serie de fórmulas para establecer cuantos puntos se ganan (y se pierden), cuando se juega con diferentes ajedrecistas que tienen más o menos rating que uno. Igualmente, puede calcular los puntos que se pierden cuando un jugador superior cae derrotado por uno inferior. Elo armó una simple tabla que casi es lineal (se curva en los extremos), por lo que calcular el nuevo rating de un jugador es una cuestión de sumas, restas y multiplicaciones.

Cada mes, la FIDE publica una lista con el rating de todos los jugadores asociados. Esto significa que podemos saber quiénes son los jugadores más fuertes de la lista. Por ejemplo, hoy día Magnus Carlsen tiene el más alto rating de la historia: 2864 puntos. Esto es una barbaridad. Un Gran Maestro (título que otorga la propia FIDE), empieza en 2500 puntos. Con esta simple comparación podemos pensar que un Campeón del Mundo puede derrotar el 95% de las ocasiones a alguien con la puntuación Elo mínima de Gran Maestro. Vamos, quien escribir tiene unos 800 puntos menos que Carlsen. Las tablas matemáticas de Elo pronostican que yo no podría ganarle una partida en cien. Así de fuerte es el campeón mundial.

El trabajo de Elo es francamente relevante porque finalmente se pudo dar un criterio numérico a algo tan incierto a la habilidad de un jugador de ajedrez. Tan es importante esta contribución que ahora los organizadores, para invitar a los jugadores a sus torneos, revisan esta lista para ofrecerles jugar en sus respectivos torneos. Antes el título honorífico de GM (gran maestro), MI (maestro internacional) o FM (maestro FIDE), eran los criterios aceptables. Hoy estos títulos son más por la vanidad del jugador, porque lo que ahora habla por su fuerza es su puntuación Elo.

La publicación de la lista de rating mensual se puede descargar del sitio web de la FIDE (https://ratings.fide.com/download_lists.phtml) y dicha lista, que contiene unos 380 mil jugadores viene en orden alfabético. Por lo tanto, saber quiénes son los ajedrecistas mexicanos que están incluidos en la lista no es un asunto trivial. Entonces se me ocurrió escribir un programa simple, que lee el archivo descargado (que viene en modo texto sin símbolos raros) y lo que hago es simplemente buscar las siglas MEX. Cuando el programa entonces procesa el archivo completo descargado, filtra los datos de los mexicanos.

Por ejemplo, la lista de los mexicanos es de 10 mil 80 jugadores registrados en la FIDE, lo cual me parece, no es nada despreciable. Esto quiere decir que el ajedrez mexicano tiene cierta presencia que se está incrementando desde hace algunos años. Desde luego que esto no es comparable a otros países, pero en la medida de los recursos con los que cuenta el ajedrez federado, bien podemos decir que la tendencia es de incremento.

El filtrado de la lista nos puede decir también cuantos grandes maestros tiene registrados la federación, o bien, cuántos maestros FIDE hay en el planeta. Por ejemplo, hay unos mil 700 grandes maestros (el máximo título aparte del de Campeón Mundial) y en total hay 8 mil 470 jugadores con un título de Maestro FIDE.

A quien le interese esta herramienta, escríbame a morsa@la-morsa.com y le mando el software de manera gratuita.