A 10 años del descubrimiento de la partícula de Dios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Hace 10 años los físicos encontraron una partícula fundamental, la cual es parte del modelo estándar de la física de partículas, el más exitoso en la ciencia a la fecha. Se trataba del bosón de Higgs, o la "maldita partícula de Dios", como la bautizara el Premio Nobel León Lederman. Y aunque es claro que este nombre es sensacionalista y ayuda a promover la física de las partículas elementales, los físicos prefieren llamarla el bosón de Higgs en honor a Peter Higgs, quien junto a otros científicos propusieron en 1964 la existencia de una partícula que pudiese expresar el origen de la masa, que no es otra cosa que la resistencia de una partícula a cambiar su estado.

Al bosón de Higgs se le conoce como el cuanto del campo de Higgs, que es la excitación más pequeña que puede tener cualquier partícula dentro de este campo y de acuerdo al modelo propuesto, no tiene espin ni carga eléctrica- Es muy inestable y se desintegra fácilmente Su tiempo de vida media es de un zeptosegundo, es decir, la miltrillonésima parte de un segundo, (10 elevado a la -21).

Estrictamente hablando, la teoría del bosón de Higgs sugiere que un campo impregna todo el espacio y que las partículas elementales que interactúan con él adquieren masa, mientras que las que no interactúan con él no la tienen. En particular, dicho mecanismo justifica la enorme masa de los bosones vectoriales W y Z, como también la ausencia de masa de los fotones. Tanto las partículas W y Z como el fotón son bosones sin masa propia. Los primeros muestran una enorme masa porque interactúan fuertemente con el campo de Higgs, y el fotón no muestra ninguna masa porque no interactúa en absoluto con el campo de Higgs.

A 10 años del hallazgo del bosón de Higgs, el cual se halló un 4 de julio del 2012, se siguen investigando sus propiedades. Cuando se encontró esta partícula, presumiblemente la maldita partícula de Dios, se anunció que se requerirían más experimentos y datos para confirmar el hallazgo. Para el 14 de marzo del 2013, se tenían más del doble de datos de los del año anterior y la sospecha de que se estaba ante el bosón de Higgs era cada vez mayor.

No hubo que esperar mucho más para que los físicos del CERN indicaran que habían descubierto el elusivo bosón que da razón a la masa en as partículas. El 8 de octubre del 2013 se le dio a Peter Higgs, junto con Francois Englert, el Premio Nobel de física, “por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a nuestro entendimiento del origen de la masa de las partículas subatómicas, y que recientemente fue confirmado gracias al descubrimiento de la predicha partícula fundamental por los experimentos ATLAS y CMS en el Colisionador de Hadrones del CERN”.

Peter Higgs espero unos 50 años para que se le otorgase el Nobel por la predicción del bosón que lleva su nombre. Sin embargo, hubo otros investigadores que publicaron independientemente sus teorías sobre los bosones W y Z, que entonces solo eran una hipótesis, debían ser masivos. A esto se le llamó el mecanismo de Higgs y fue Peter Higgs quien en solitario, indició que era el mecanismo por el cual las partículas adquirían la masa. En su versión más simple, este mecanismo implica que debe existir una nueva partícula asociada con las vibraciones de dicho campo, el bosón de Higgs.

Y es que los físicos de partículas sostienen que la materia está hecha de partículas fundamentales cuyas interacciones están mediadas por partículas de intercambio conocidas como partículas portadoras. Al inicio de los años 1960s se habían descubierto o propuesto un número de estas partículas, junto con las teorías que sugieren cómo se relacionaban entre sí. Sin embargo era conocido que estas teorías estaban incompletas. Una omisión era que no podían explicar los orígenes de la masa como una propiedad de la materia. Hasta el descubrimiento de este bosón, todo era una especulación.

El bosón de Higgs se hizo popular por León Lederman, el cual publicó un libro de divulgación sobre las partículas elementales. Curiosamente en la película Angeles y Demonios (Dan Brown), hablan del bosón de Higgs como la partícula de Dios. Y en series como The Big Bang Theory, Sheldon Cooper piensa que ha descubierto una prueba de la existencia del bosón de Higgs. Y esto es apenas una muestra de cómo ha permeado la física de las partículas en la cultura popular.