El Internet para todos de la CFE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Desató interrogantes el lanzamiento de los paquetes comerciales de la empresa estatal CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT). Lo que más preocupó fue que los nuevos servicios de telefonía e Internet móvil -que van de los 30 a los 2100 pesos- compitan con los operadores de telecomunicaciones en mercados ya conectados.

Recuerde que CFE TEIT, empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, se creó en agosto de 2019 y un mes después recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) un título de concesión única de uso público (no comercial) sin fines de lucro por 30 años.

En mayo de 2020 Altán Redes firmó con CFE TEIT un contrato de servicios mayoristas, convirtiendo a la empresa del Estado en un Operador Móvil Virtual de la Red Compartida.

En junio de 2020 la empresa informó al regulador que comenzó a ofrecer Internet en sitios públicos, aquellos a cargo de dependencias o entidades federales, estatales, municipales o bajo programas públicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno como centros educativos, de salud, oficinas gubernamentales, centros comunitarios, plazas públicas o parques.

Pero la telefonía y el Internet móvil a consumidores finales son otra cosa. Para prestar servicios móviles a clientes como si fuera un Telcel, un AT&T o Movistar, CFE TEIT funciona mediante la figura de Operador Móvil Virtual. Es un proveedor sin infraestructura de red propia (sin espectro radioeléctrico, sin torres ni antenas) que utiliza la capacidad mayorista de Altán Redes.

En julio de 2021 CFE TEIT avisó al IFT el inicio de prestación de servicios de telefonía móvil en 121 mil 407 localidades de escasa población en todo el territorio nacional. De acuerdo con su título de concesión, CFE TEIT puede iniciar operaciones y proveer servicios móviles a nivel nacional, excepto en localidades que ya tengan conectividad, es decir, no puede hacerlo donde ya exista acceso a Internet fijo, donde haya redes móviles privadas o servicios de Internet vía satélite.

CFE TEIT no puede prestar servicios en localidades previamente conectadas por el principio de neutralidad a la competencia, la "obligación del Estado de no generar distorsiones al mercado como consecuencia de la propiedad pública”.

El IFT es el responsable de observar, investigar y evaluar que la empresa cumpla con la neutralidad competitiva; en tanto que CFE TEIT debe ser transparente respecto de las aportaciones, apoyos, subsidios y transferencias que reciba de los estados y otras autoridades públicas.

CFE TEIT vende tarjetas SIM y recargas. Todavía no comercializa teléfonos celulares, lo cual requeriría una cuantiosa inversión. De arranque, el servicio de telefonía móvil de CFE TEIT se puede contratar en 47 sucursales autorizadas de Telecomm. Además, se pueden realizar recargas en 16,136 pequeños comercios y en otras 1,637 instalaciones de Telecomm en el país.

Aunque CFE TEIT todavía no ha invertido en publicidad y mercadotecnia, sus paquetes de telefonía, SMS e Internet se llaman “súmate” y en su página de Internet se anuncia como “la red del pueblo de México”. Incluso llama a sus futuros clientes a portar su número móvil y a sumarse a CFE TEIT. También se puede consultar la compatibilidad de los smartphones con las tarjetas SIM. Yo lo hice y mi teléfono sí es compatible con la red.

La pregunta principal es si CFE TEIT transgrede la neutralidad a la competencia y si compite directamente con operadores de telecomunicaciones y proveedores móviles ya establecidos.

La respuesta es que CFE TEIT está siendo disruptivo e innovador y eso es positivo para cualquier mercado. La empresa está abriendo nuevos segmentos de mercado con ofertas de valor, ya sea para poblaciones apartadas sin cobertura o para usuarios de escasos recursos, además de que contribuye a cerrar la brecha digital, un objetivo social de la empresa. Eventualmente, los operadores pueden acceder a esos mercados no suficientemente atendidos por ellos mismos.

Su título de concesión es sin fines de lucro, pero no se confundan: no significa que CFE TEIT no obtenga ganancias, al contrario. Una organización sin fines de lucro es aquella que produce bienes y/o servicios, obtiene ganancias y además reinvierte las utilidades en la propia organización para ganar aún más dinero y seguir funcionando.

Sin fines de lucro significa que todo el dinero conseguido a través de la venta de tarjetas SIM, recargas y otros servicios futuros debe regresar íntegro a la empresa. Implica que no se reparten ganancias a los accionistas o socios, porque CFE TEIT no tiene socios. El dueño es el Estado. Incluso, las organizaciones sin fines de lucro pueden estar exentas de pagar impuestos.

Algunos se quejan de que CFE TEIT comience a vender paquetes de telefonía e Internet en localidades donde ya existe cobertura. Sin embargo, el hecho de que existan redes de telecomunicaciones no significa que la población esté conectada o pueda acceder a servicios móviles a precios asequibles. Esa es una oportunidad para la empresa de Internet de AMLO.

Además, la principal cualidad de los servicios de telefonía e Internet móviles es su ubicuidad, que los usuarios puedan hacer uso del servicio, llamar y navegar por Internet en cualquier lugar, en función de la cobertura de la red. Actualmente, la cobertura de Altán Redes es de 70% de la población, equivalente a 79.9 millones de personas, incluidos 87 Pueblos Mágicos.

Incluso CFE TEIT incurrirá en costos operativos, porque seguramente las llamadas de sus clientes terminarán en las redes de los operadores móviles, aportándoles un ingreso por interconexión.

El paquete Amigo Sin Límite de 150 pesos en Telcel incluye 2 GB para navegar por Internet, minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas por 26 días. El paquete Súmate CFE TEIT de 150 pesos incluye 8 GB, 1500 minutos para llamar, 500 SMS, pero sin navegación ilimitada en redes sociales por 30 días.

Prácticamente, es el mismo paquete por el mismo precio, lo que cambia es la estrategia comercial. Telcel juega con la mercadotecnia de las redes sociales ilimitadas, pero con 2 GB de Internet. En cambio, CFE TEIT ofrece 8 GB de navegación, posiblemente para consumirlos en redes sociales.

En algunos países los servicios públicos son sin fines de lucro porque no buscan un beneficio económico, sino proveer servicios básicos a la población; el beneficio es social, no económico. Esa es la vocación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, independientemente de dónde preste el servicio.