Aprendiendo electrónica de manera fácil

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Hoy vivimos en un tiempo donde la electrónica está cotidianamente en nuestras vidas. Por ejemplo, pantallas que muestran la hora de forma digital se ven en un sinfín de aparatos modernos: teléfonos celulares, hornos de microondas, televisiones, etcétera, y desde luego, dispositivos (gadgets) con sofisticada electrónica digital están presentes en prácticamente todo momento de nuestras vidas.

La electrónica ha avanzado significativamente en los últimos 50 años. De resistencias, condensadores, cables aquí y allá, empezamos a ver circuitos integrados, microcontroladores, microprocesadores, así como un número grande de componentes que nos ayudan a armar hoy en día cualquier aparato electrónico que se nos pueda ocurrir. Y es que en la electrónica moderna ya se encapsula la lógica booleana en chips, los cuales contienen compuertas AND, OR, XOR, o chips de memoria que ocupan poco espacio pero que dan un espacio de almacenamiento significativo. Igualmente, tenemos toda clase de circuitos integrados que permiten conexiones inalámbricas, ya sea por BlueTooth o WiFi. De hecho, vivimos una de las mejores épocas para aprender y desarrollar instrumental electrónico de todo tipo a costos increíblemente bajos.

Una empresa que empezó en el 2005 a desarrollar un sistema de electrónica accesible a las mayorías fue Arduino, que inicialmente se trataba de un proyecto enfocado a estudiantes en el IDII (nteraction Design Institute Ivrea), en Italia. En ese tiempo los estudiantes trabajaban con un microcontrolador BASIC Stamp, que costaba unos 100 dólares, lo cual era relativamente caro para los ingresos normales de los estudiantes. Arduino se trataba de crear herramientas simples y de bajo costo para la creación de proyectos digitales por parte de personas sin altos conocimientos técnicos o sin un perfil de ingeniería. Se menciona que el nombre Arduino viene de un bar en Ivrea, Italia; en donde algunos de los fundadores del proyecto Arduino solían reunirse. El bar tiene el nombre de “Bar di Re Arduino”, y fue nombrado en honor a Arduino de Ivrea, quien fue el margrave de la Marca de Ivrea y Rey de Italia desde el año 1002 hasta el año 1014.

Cabe señalar que Hernando Barragán había creado en el 2003 una plataforma de desarrollo electrónico, llamada Wiring, el cual eras su proyecto de maestría en el IDII, trabajo supervisado por Massimo Banzi y Casey Reas, que eran conocidos por su trabajo en el lenguaje Processing y que además, daban clases en la mencionada institución. Wiring era en realidad una placa de desarrollo de hardware, montada en una placa de circuito impreso (PCB), con un controlador ATmega168. El ambiente de desarrollo era Processing y se habían escrito una serie de rutinas para programar fácilmente el microcontrolador. Para el año 2005, Massimo Banzi junto con David Mellis (otro estudiante del IDII) y David Cuartielles, agregaron soporte a Wiring para el microcontrolador ATmega8, más económico que el inicial (Atmega168). Pero en lugar de continuar el desarrollo en Wiring, se separaron del proyecto y lo renombraron Arduino. El equipo inicial de Arduino estaba conformado por Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino y David Mellis. Hernando Barragán -curiosamente- no fue invitado a participar.

Arduino se convirtió con los años en el estándar de facto para aprender electrónica digital, para además, crear dispositivos electrónicos para toda clase de aparatos e instrumentos y los beneficios económicos de los creadores llegaron pronto. Cabe decir que Arduino entrega toda la documentación de sus placas y si uno quiere, puede armarse a ano una, aunque claramente comprar la placa Arduino es más barato y además, permite el desarrollo de inmediato. Arduino también entrega todo su código programado, lo que lo hace un sistema de código abierto, lo cual lo hace incluso más atractivo, pues no hay nada que no pueda verse cómo se hizo. En mi opinión esto es lo que ha dado un "plus" a Arduino a nivel mundial.

Arduino, como empresa, ha pasado por una turbulenta disputa y desde luego, como hay dinero hay intereses de los socios y muchos no han quedado satisfechos de cómo se dieron algunas cuestiones. El problema fue que en principio, la fabricación y venta de las placas Arduino debía ser hecha por compañías externas, y Arduino LLC obtendría un royalty (comisión), de ellos. Los estatutos bajo los cuales se creó Arduino LLC especificaban que cada uno de los cinco fundadores originales transferirían la propiedad de la marca Arduino a la empresa recién formada (Arduino LLC).

A finales de 2008, la empresa de Gianluca Martino (Smart Projects), registró la marca Arduino en Italia y mantuvo esto en secreto de los otros co-fundadores durante un periodo aproximado de dos años. Esto fue descubierto cuando la compañía Arduino LLC intentó registrar la marca en otras partes del mundo (originalmente ellos se habían registrado solo en Estados Unidos), encontrando que esta ya estaba registrada en Italia. Las negociaciones con Gianluca y su firma para poner la marca bajo control de la compañía Arduino LLC fallaron. En el año 2014, Smart Projects comenzó a negarse a pagar regalías. Luego nombraron a un nuevo CEO, Federico Musto, que renombró a la empresa Arduino SRL y creó el sitio web arduino.org, copiando los gráficos y el diseño del arduino.cc original. Esto resultó en una fractura en el equipo de desarrollo de Arduino.

Curiosamente, en octubre del año 2016, Federico Musto (actualmente ex CEO de Arduino), adquirió el 50% de la compañía tras haber adquirido las acciones de uno de los miembros fundadores del equipo. En abril del año 2017, la revista Wired informó que Musto había "fabricado su propio expediente académico", habiéndolo publicado en el sitio web de Arduino, cuenta personal de LinkedIn, e incluso en documentos comerciales oficiales italianos. Musto afirmaba tener un PhD en ciencias de la computación por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y un MBA de la Universidad de Nueva York. La revista mencionada reportó que ninguna de las universidades donde él afirmaba haber estudiado tenía registro alguno de la asistencia de Musto. Musto afirmó más tarde, en una entrevista a Wired, que realmente nunca había obtenido los grados académicos.

Pero más allá de este “chisme” sobre la situación de Arduino y de las intrigas que se generaron en el equipo de desarrollo de la marca, hoy la empresas trabaja con orden y tiene una serie de placas de diferentes potencias para diversas clases de proyectos. Estas son las más populares, de acuerdo a Wikipedia:

Arduino uno: Es el buque insignia de Arduino ya que es la placa más popular, la que todo el mundo utiliza para iniciarse y la más sencilla de utilizar. Es el punto de partida de muchos entusiastas de la programación electrónica.

Arduino Mega: La placa con el microcontrolador más potente de la familia Arduino. Arduino MEGA es la placa que se utiliza cuando Arduino UNO no llega a cubrir las necesidades de un proyecto. Se ha utilizado ampliamente como centro de control y computación en impresoras 3D...

Arduino Esplora: La placa utiliza un microcontrolador Atmega32U4 AVR con oscilador de cristal de 16 MHz y una conexión micro USB capaz de actuar como un dispositivo cliente USB, como un mouse o un teclado.

Arduino Leonardo: La placa tiene 20 pines de entrada/salida digital (de los cuales 7 se pueden usar como salidas PWM y 12 como entradas analógicas), un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión micro USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio.

Si usted quiere adentrarse a la electrónica digital y no tiene experiencia ingenieril, no se preocupe. En https://www.arduino.cc/ puede hallar muchísimo material de estudio. Más información aquí: https://es.b-ok.lat/s/arduino?