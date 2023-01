El Torneo Tata Steel 2023

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El torneo de inicio de año, que se celebra en Wijk aan Zee, Holanda, desde hace 85 años, es probablemente uno de los torneos más importantes del circuito internacional de ajedrez. Esta justa ha sido patrocinada por diferentes compañías a través de los años. En alguna ocasión patrocinó IBM, después a empresa Corus y hoy en día es la acerera de la India, Tata Steel, quien se ha involucrado para que este campeonato sea una realidad.

Después de la pandemia los organizadores tomaron algunas medidas preventivas. Redujeron a dos grupos (antes eran tres), la participación de los más fuertes jugadores. Hay que saber que hoy prácticamente todos los jugadores fuertes del planeta son profesionales y para ellos, la invitación a este torneo se celebra como un trabajo, con un contrato que hay que cumplir. Incluso en ocasiones -cuando juega el campeón del mundo- éste cobra honorarios aparte de los premios en disputa. Este es el mundo del ajedrez profesional.

En el Tata Steel 2023 hay dos grupos, el de "maestro" y el de los "retadores". Normalmente el ganador del grupo de "retadores" pasa el año siguiente a jugar en el grupo de "maestros". En cada grupo hay catorce jugadores que se enfrentan en un sistema todos contra todos a una vuelta, es decir, cada ajedrecista juega una partida contra cada uno de sus rivales, en ocasiones con blancas o con negras. Se otorga un punto por partida ganada, medio punto por el empate y cero puntos en la derrota.

En el grupo de Maestros tenemos a los siguientes jugadores: Abdusattorov, Nodirbek; Giri, Anish; So, Wesley; Carlsen, Magnus; Aronian, Levon; Caruana, Fabiano; Rapport, Richard; Maghsoodloo, Parham; Rameshbabu Praggnanandhaa; Dommaraju Gukesh; Ding Liren; Van Foreest, Jorden; Keymer, Vincent y Arjun Erigaisi.

Hay que decir que en esta edición, hay tres jugadores de la India con menos de 20 años, los cuales ya se ha pronosticado, llegarán muy lejos en el ajedrez. Tienen unos 10 años menos que el Campeón Mundial Carlsen y claramente son el futuro del ajedrez de alto rendimiento. Las “viejas” estrellas del tablero, los que siempre ganan, de pronto son puestos a prueba por una serie de jovencísimos sinodales, los cuales quieren tomar eventualmente la corona mundial del tablero escaqueado. Vamos, la elección de los jugadores en el Tata Steel habla de cómo los juveniles están adquiriendo un nivel de ajedrez extraordinario.

Cabe también señalar que Carlsen ha perdido dos partidas, una contra su archirrival Giri, el cual no había podido vencer al actual Campeón Mundial desde hacía doce años y otra contra la joven promesa Nodirbek Abdusattorov el cual, hay que decirlo, es el probable ganador de este torneo pues a falta de una sola partida, está por encima de todos los demás por al menos medio punto. Es interesante ver cuando Carlsen pierde dos partidas seguidas, porque es un evento que no se veía desde el 2015.

Por otra parte está Ding Liren, de China, quien es el candidato a campeón mundial, el cual jugará con Ian Nepomiatchi, ya que Magnus Carlsen decidió no defender su título. Y aquí, en el Tata Steel, Ding Liren ha logrado apenas 5 puntos de 12 posibles, perdiendo tres partidas y teniendo una actuación discreta. Quizás sea parte de la preparación para el encuentro por el Campeonato Mundial, el cual se llevará a cabo en Abril 2023.

Faltando una ronda, Abdusattorov tiene 8 puntos, Giri 7.5 puntos, Carlsen y So 7 puntos. Abdusattorov pierde, Carlsen gana, Giri empata y So gana, podría haber un cuádruple empate. Sin embargo, todo puede ocurrir. Probablemente Abdusattorov buscará un rápido empate, asegurando el triunfo. Juega contra Van Foreest que lleva 5 puntos de 12 y no tiene ya nada que perder. Carlsen juega contra el que va en último lugar, lo que hace pensar que pudiese ganar y Giri, que enfrenta a Rapport, probablemente tenga la partida más complicada, pues su rival es un táctico notable.

Así que ya sabremos pronto quién se levanta con la corona en Tata Steel 2023, el cual ha sido un torneo formidable.