EsClaudia una tramposa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antes de que finalizara 2022, anuncios espectaculares tapizaron diversas ciudades del país con la silueta en perfil de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el hashtag #EsClaudia. Se trata de un acto ilegal y anticipado de precampaña.

Esa propaganda viola flagrantemente el artículo 134 constitucional sobre el uso indebido de recursos públicos y la promoción personalizada. La Carta Magna advierte que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, sólo deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

Uno de los espectaculares. Foto: Twitter

En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, como es el hashtag con el nombre de la Jefa de Gobierno y su silueta en perfil, la cual copia la campaña publicitaria de Ariana Grande de Givenchy.

Diputados federales de Morena como Mauricio Cantú, Aleida Alavez, la “tiburona” Patricia Armendáriz y Miguel Torruco aceptaron públicamente que pagaron los espectaculares de apoyo a Sheinbaum. También anunciaron el retiro de los anuncios después de las críticas y las denuncias que ya presentaron ante el INE los partidos de oposición.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, se justificó diciendo que “es libertad de expresión y contra la censura del INE”. Torruco confesó que “diputadas y diputados colocamos anuncios espectaculares en apoyo a @Claudiashein pues estamos en contra de la censura del INE”.

Pero se les olvidó que hacer propaganda a favor de una candidatura antes o fuera de las precampañas o campañas es ilegal. Quienes lo hacen y toleran son tramposos, transgreden los principios de neutralidad y equidad en la contienda, y hacen uso indebido de recursos públicos.

Prevenida, rápidamente Sheinbaum se deslindó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de los anuncios espectaculares colocados en distintas ciudades del país y que hacen proselitismo a su favor de cara a la elección de 2024, sin que haya precampaña o campaña de por medio.

Dijo que no es propaganda promovida por su gobierno, como si no supiéramos que ella y las demás corcholatas, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, respectivamente, no estuvieran en campaña, todos desde sus cargos públicos.

El 2 de diciembre el INE, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, ya le había ordenado a Sheinbaum publicar un texto donde hacía un llamado a sus simpatizantes para que se abstuvieran de realizar conductas que influyan en el proceso electoral de 2024.

La medida cautelar ordenada por el INE se refería a la ostensible pinta de bardas, colocación de lonas en diferentes partes de la República Mexicana y difusión en redes sociales para promover a la funcionaria, a través del uso de frases como #EsClaudia.

En esa ocasión la Jefa de Gobierno descalificó al INE, tachándolo de antidemocrático y consevador, pero con los anuncios espectaculares pagados por los legisladores sí se apresuró a deslindarse.

Dijo que “son personas que deciden organizarse y los suben pero de ninguna manera es algo que nosotros estamos promoviendo”. No son personas, sino diputadas y diputados de Morena con nombre y apellido quienes pagaron la campaña y los espectaculares.

Sheinbaum se hizo la víctima, diciendo que “les cuesta mucho, mucho trabajo pensar que una mujer está arriba en las encuestas y, además, están en contra de todo lo que representa la Cuarta Transformación”. Claramente, hacer trampas electorales no es una cuestión de género.

Aunque los precios de la renta de un espacio publicitario espectacular dependen de factores como entidad de la República, localización, visibilidad y duración de la campaña, los precios públicos que revela una de las empresas dedicadas a este negocio (Blucactus) oscilan entre 17,000 y 30,000 pesos mensuales. Otra empresa, Anunciart, cobra 28 mil pesos por el espacio, 7,500 por la impresión de la lona y 2,500 pesos por la instalación de la lona.

Medios periodísticos contabilizaron 724 espectaculares en 28 estados del país, sin incluir la Ciudad de México. Según estas fuentes, en Chihuahua se identificaron 58 espectaculares, 48 en Veracruz y 47 en Jalisco.

A precios públicos de lista, las y los diputados de Morena pudieron haber erogado entre 12 millones 300 mil y 21 millones 720 mil pesos sólo por la renta de los espacios, sin incluir la impresión e instalación de las lonas impresas. La Percepción Bruta Anual de cada diputado federal en 2022 fue de un millón 560,412 pesos.

Incluso el presidente López Obrador (que ya fue apercibido por el INE de abstenerse, bajo cualquier modalidad de comunicación oficial, de emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos relacionados a logros y actividades de gobierno, por considerarse propaganda gubernamental), cuestionado en la conferencia matutina sobre la promoción de diputados a la Jefa de Gobierno, reconoció que “eso es un asunto del movimiento, del partido, lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad”.

Y agregó: “yo no me meto en eso, lo único que puedo decir es que tenemos un pueblo muy politizado (...). Es un pueblo muy consciente, entonces al que se quiere pasar de listo, no le va bien, la gente está ahí, viendo”. Los tramposos son personas que se pasan de listos.

No sólo se trata de pintas, lonas y carteles espectaculares, también de entrevistas y portadas en revistas acompañadas de anuncios espectaculares, como la edición de agosto de 2022 de la revista Mundo Ejecutivo o de Visión Canaco, que coincidentemente promueven la baja de más de 50% en la delincuencia en la Ciudad de México. Sepa usted que esas entrevistas, tapas de revista y espectaculares son pagados, no son periodismo sino propaganda.

Sheinbaum no es la única tramposa que consciente la propaganda ilegal fuera de campañas y precampañas. Muchos políticos también lo hacen, como Alejandra del Moral, aspirante a gobernar el Estado de México, que aparece en la portada de las revistas Líderes y Central Municipal, con todo y su espectacular en municipios y carreteras del Edomex.

Esa propaganda ilegal le cuesta dinero a la sociedad y fractura la equidad de la contienda político-electoral.