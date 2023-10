Carlsen pierde una partida y se desata la polémica

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- No hay duda de que Magnus Carlsen es el mejor ajedrecista del mundo hoy por hoy. El noruego ha ganado todos los torneos importantes que se pueden ganar.

Ha defendido con éxito el título de Campeón del Mundo hasta que hace poco decidió que no lo defendería, haciendo que el chino Ding Liren venciera a Ian Nepomniatchi, de Rusia, en un emocionante pero un tanto desangelado encuentro, pues el mejor jugador del planeta simplemente dejó de interesarle el título de Campeón Mundial.

Aún sin el título de Campeón del Mundo, Carlsen está en general intratable y su nivel parece simplemente de otra liga. Sin embargo, de pronto llega un jugador menor y le vence. Esto habla de lo difícil que es el ajedrez incluso para el mejor jugador del mundo.

En el torneo Qatar Masters, Alisher Suleymenov –de 23 años–, un gran maestro con 300 puntos Elo menos que Carlsen, lo venció con autoridad en una partida en donde el noruego no tuvo oportunidad.

Al término de la partida, Carlsen escribió en X (Twitter) al respecto del triunfo de su rival, inobjetable per se, pero en la visión de Carlsen, “es increíblemente frustrante ver que los organizadores no se han preocupado seriamente de controlar las posibilidades de que algún jugador use algún dispositivo (por ejemplo, un teléfono celular), para hacer trampa”.

Just to be clear, I am not accusing my opponent today of cheating. Constantly using my name for clicks is fine, but this is just lame. Do better. pic.twitter.com/qBURl4JutS