Objetos voladores no identificados y la ciencia

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Hace unos años, en la televisión mexicana, había un programa de discusión en las noches. El locutor era Nino Canún y una vez al año hacía un programa dedicado a los platillos voladores, a los objetos voladores no identificados. Y entonces invitaban a científicos y no científicos, interesados todos en estas ideas de que los extraterrestres eran una realidad. Cabe recordar a Pedro Ferriz (el padre del periodista Pedro Ferriz Decon), quien incluso había escrito un libro llamado “Un mundo nos vigila”. En donde abordaba la temática extraterrestre.

Hoy siguen los avistamientos, con el agravante –si se vale la expresión– deque ahora quien ve algo raro en el cielo puede videograbarlo con su teléfono. Y si los avistamientos se han incrementado, las grabaciones mostrando cosas extrañas en los cielos también. Y seamos sinceros, muchas de estas grabaciones no tienen ninguna explicación racional, aparentemente. Y sí, hay cosas raras que aparecen en los cielos. De eso no creo que haya siquiera duda.

Pero el asunto es si todos estos fenómenos atípicos son producto de visitas de seres extraterrestres a la Tierra. Parece poco probable que con la vastedad del Universo, seres de otros planetas nos hayan identificado como un mundo con vida y que valga la pena venir a vernos. Hay que señalar que el fenómeno OVNI tiene ya unos 760 años, cuando el 24 de junio de 1947 el piloto comercial Kenneth Arnold aseguró haber visto 9 objetos inusuales volando en cadena cerca de Mount Rainier, Washington, mientras se encontraba buscando una aeronave militar extraviada a bordo de un CallAir A-2. Describió los objetos como sumamente brillantes por el reflejo de la luz solar, con un vuelo errático ("como la cola de una cometa china") y con una "tremenda velocidad" (todo esto de acuerdo a lo que dice la Wikipedia).

Sin embargo, a pesar de los miles de avistamientos que se generan por año, no se tiene en este fenómeno un solo tornillo de alguna nave extraterrestre. Bueno, quizás sí se tiene pero nadie conoce la realidad, pues los Estados Unidos tienen una base “secreta” (que todos conocen), llamada Área 51, y que se presume, está llena de alienígenas, naves de otros mundos, tecnología que nos sobrepasa por siglos, etcétera. Vamos, que esta supuesta base militar contiene secretos que de saberse, cambiarían cómo nos vemos incluso como raza a nivel del Universo.

En México quien ha llevado riguroso seguimiento de muchos de los avistamientos es el periodista Jaime Maussan, el cual es un firme creyente de este fenómeno e incluso, más de una vez ha dicho que él ya ha tenido contacto real con seres alienígenas. Maussan mantiene a través de sus canales en YouTube las transmisiones de sus investigaciones las cuales, seamos francos, están sesgadas desde el inicio y eso le quita toda credibilidad.

Pongamos un ejemplo: Maussan aseguró que un video de una chica en un helicóptero, volando cerca de las torres gemelas en Nueva York (antes del 9/11), mostrando un platillo volador muy cercano a las torres, era un video real. Y especulaba con respecto a si esta nave nos estaba diciendo que algo iba a pasar con las torres gemelas. Vamos, Maussan parte siempre de la tesis de que un video, una serie de imágenes, son de naves extraterrestres. Y si parte de esa lógica ya su juicio va sesgado y entonces llega muchas veces a conclusiones falsas. Vamos, el video de las torres gemelas, que él aseguraba era real, no fue más que un video hecho por una cadena de televisión estadunidense para anunciarnos su programa de televisión. Hoy, desde luego, Maussan no menciona más ese video ni ese episodio.

Hubo otro video al cual Maussan le dio mucha publicidad, el del OVNI de las Lomas, el cual se generó por computadora. La historia verdadera fue una investigación de Martín Fragoso y puede leerse aquí.

Y miren, que exista Maussan y sus programas no me quita el sueño. Lo que me gustaría es que este periodista se informara, que hablara con los científicos y que se hicieran las investigaciones desde un enfoque de la ciencia. Y reconozco, me divierto viendo las investigaciones de Maussan y su grupo de colaboradores, pero de verdad, no se les puede tomar en serio.