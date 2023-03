Campeonato Mundial de Ajedrez 2023

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El 7 de abril del 2023 se iniciará el Campeonato Mundial de Ajedrez, que se llevará a cabo en Astana, Kazakhstan, y en donde buscarán el máximo título del ajedrez organizado los ajedrecistas Ian Nepomniachtchi y Ding Liren, respectivamente de Rusia y China. En esta ocasión lo más relevante es que Magnus Carlsen, el Campeón Mundial actual, decidió renunciar a la defensa de su título, dejando el paso a estos dos jugadores, que quedaran en primero y segundo lugar del torneo de Candidatos, a que disputen un encuentro por el título mundial.

Cabe señalar que Carlsen se hizo del título en el 2013 y lo defendió en encuentros en el 2014, 2016, 2018 y 2021. Los motivos del campeón para abandonar la defensa de su título es que ya no sentía la mínima motivación y de hecho, fue en el 2021 donde derrotó a Nepomniachtchi de manera fácil, lo que parece ser tuvo un efecto mucho mayor para el continuar siendo el campeón del planeta.

Nepomniachtchi, quien perdiese con Carlsen en el 2021 volvía ganar el torneo de candidatos (por segunda ocasión consecutiva), pero eso no impresionó a Magnus Carlsen por lo que, al renunciar a ser el campeón mundial, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés), organizó este encuentro entre los dos finalistas.

Que un campeón del mundo decida no defender su título no es lo común. Bobby Fischer, ganador del título mundial en 1972, no se puso de acuerdo en las reglas para el siguiente campeonato mundial, en donde había emergido la estrella rusa, Anatoli Karpov y en donde se esperaba que pudiese recuperar el título parea los soviéticos. Fischer pidió un encuentro a 10 triunfos, sin contar los empates. Y para colmo, indicó que si se empataba el match 9-9, el campeón retenía el título. Pero eso obligaba al retador a ganar por dos puntos. La situación se volvió inmanejable y Fischer abandonó su título. La FIDE convirtió a Karpov en el nuevo Campeón del Mundo.

Hoy, con el rechazo de Carlsen para defender su título, se abre un capítulo interesante, porque pareciera que el mejor jugador hoy por hoy, Magnus Carlsen, nos está diciendo que la vieja tradición de tener un campeón mundial no es necesaria. Vamos, aunque salga un nuevo campeón en el mes de abril, nadie lo va a tomar demasiado en serio. Incluso Kasparov dijo que este torneo será como una linda fiesta pero que de campeonato mundial no tiene nada.

Habría que preguntarse si basta ya con ser el mejor en la clasificación mundial para decidir quién es el mejor jugador en el ancho mundo. Carlsen le lleva al menos 60 puntos Elo al siguiente competidor (que de hecho es Nepomniachtchi) y esto habla del enorme nivel del noruego. Y cabe decir que cuando Fischer llegó a Campeón del Mundo, le llevaba más de 100 puntos al segundo del mundo, en este caso Boris Spassky. Por ello tal vez, la idea de mantener la figura del Campeón Mundial sea ya obsoleta. Y pudiese tener razón: pensemos en el Golf, en el Tenis, por ejemplo. En ambos casos no hay la figura de Campeón Mundial. Sin duda es un tema polémico.

Pero regresando al encuentro entre Nepomniachtchi y Liren, el match se jugará a 14 partidas, alternando las piezas blancas y negras. Si el encuentro se empata, se jugarán una serie de partidas rápidas. El control original será de 2 horas para las primeras 40 jugadas, con 60 minutos para los siguientes 20 movimientos y finalmente, 15 minutos para el resto de la partida con incremento de 30 segundos a partir de la jugada 61. Este es el mismo reglamento del Campeonato Mundial del 2021. El premio en total es de 2 millones de Euros. 60% para el ganador y 40% para el perdedor.

Ian Nepomniachtchi nació el 14 de julio de 1990 (32 años), es el segundo rating de la clasificación mundial (2795 puntos Elo) y Ding Liren, con 30 años (nació el 24 de octubre de 1992), es el tercero del planeta, con un rating de 2788 puntos Elo. Hasta antes del encuentro que se llevará a cabo en abril, la puntuación en partidas pasadas, entre estos dos jugadores, es de 3 triunfos para Nepomniachtchi, 2 para Ding y 8 empates.

Vamos a ver qué pasa en este encuentro. Ojalá y las partidas sean interesantes, que se “den hasta con la cubeta” para que así, quizás, los aficionados valoremos el esfuerzo de estos dos grandes ajedrecistas y que finalmente, logren revalorar el título de Campeón Mundial, que ante las opiniones de Carlsen, parece que desaparecerá con el tiempo.