¿Funciona mi conexión de Internet?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La tecnología nos ha traído Internet y con los años hemos visto aumentar significativamente el ancho de banda, es decir, la velocidad de acceso a la información. Quienes tengan la suficiente edad sabrán que hubo tiempos en que los módems trabajaba a 300 baudios, La velocidad en baudios es el número de veces por segundo que una señal cambia de estado; el cual puede ser un nivel de voltaje, una frecuencia o un ángulo de fase de frecuencia. Si la señal cambia una vez para cada bit de datos, entonces un bit por segundo equivale a un baudio.

Por años tuvimos velocidades de 1, 2 y hasta 10 megabits por segundo, lo cual evidentemente significa que –mientras más alta la velocidad, más datos se reciben por segundo– pero también, mientras más aumenta la velocidad, más pagamos por el Internet. Hoy hablamos de 100, 200, 500 y hasta mil megabits por segundo, lo cual es cada vez más necesario pues la cantidad de información que recibimos y mandamos se ha incrementado exponencialmente.

Desde luego que estos avances han significado cambiar las líneas de cobre por la fibra óptica, pues al final del día Internet funciona gracias al acceso telefónico que se ha ido colocando con los años en todos los países. Los primeros módems los podíamos comprar en las tiendas de electrónica y había que marcar a un teléfono que recibía la conexión del módem, se hacía el “handshake” (es decir, los equipos se “saludaban” y se “daban la mano”) y entonces se iniciaba la comunicación entre equipos. Hoy son los proveedores de Internet quienes nos dan los módems en calidad de préstamo para poder acceder al servicio a velocidades mucho más altas que hace unos años.

Hay varios proveedores de Internet, los cuales prometen muchas veces “las perlas de la virgen”. Es probable que la mayoría de los usuarios hayan sufrido problemas técnicos. En muchas ocasiones simplemente no hay conexión y pagamos por un servicio que nos deberían dar y que es de 24/7. Las empresas de tecnología, lo sabemos bien, no son inmunes a los errores y a veces las cosas salen mal. El problema empieza cuando el usuario reclama y no hay respuesta o bien, quien nos atiende no nos cree que no tenemos conexión o que llevamos horas sin conexión. Todo termina en discusiones donde es la palabra del usuario contra la de quien nos atiende.

Pensando en ello, escribí un pequeño programa que revisa, cada 20 segundos, si hay conexión a Internet. Estrictamente un “ping” es el método para medir el tiempo más corto necesario para enviar y recibir una pequeña cantidad de datos a través de la conexión de Internet. Normalmente el procedimiento pide hacer un ping a un sitio web que sabemos está activo (por ejemplo Google), y si éste contesta, entonces quiere decir que hay conexión en la red. Cuando falla nuestro servicio, el ping falla y entonces el programa escrito inicia un cronómetro, contando los segundos que no tenemos Internet. El software puede mantenerse funcionando todo el tiempo mientras estamos trabajando en cualquier otro programa. Finalmente, podemos grabar los resultados que presenta el software de manera que tengamos un reporte por escrito del tiempo que no tuvimos conexión a la red de redes.

A quien le interese este software escríbame a morsa@la-morsa.com y a vuelta de correo recibirá un enlace para que descargue el programa de instalación y pueda usarlo. El software solamente corre en el sistema operativo Windows.