Ding Liren, ¡nuevo Campeón del Mundo!

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Finalmente, después de tres duras semanas de ajedrez de altísimo nivel, terminó e Campeonato Mundial de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez, por sus siglas en francés). El vencedor fue el chino Ding Liren, quien mostró un nivel de ajedrez notable, amén de recuperarse de posiciones muy malas y en ocasiones prácticamente perdidas. El subcampeón del mundo es el ruso Ian Nepomniatchi (Rusia), quien fracasó hace dos años en quitarle el título a Magnus Carlsen y ahora pierde ante su antagonista de China. Curiosamente, la Campeona del Mundo es Ju Wenjun, quien pondrá en juego su título en julio del 2023 contra Lei Tingjie. Ambas jugadoras son de China por lo que los títulos, tanto el abierto (porque pueden jugar hombres y mujeres), como el femenino, lo tienen ahora este país oriental.

Campeonato Mundial de Ajedrez 2023 (partidas clásicas)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Puntos

Ding Liren ½ 0 ½ 1 0 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 7

Ian Nepomniatchi ½ 1 ½ 0 1 0 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 7

Por primera vez en la historia, un jugador chino se consagró campeón del Mundial de ajedrez. Ding Liren venció al ruso Ian Nepomniachtchi en Kazajistán. El primer certamen mundial se disputó en 1886. Tiene 137 años de historia. La emoción dice todo. pic.twitter.com/TJowEnvqY0 — VarskySports (@VarskySports) April 30, 2023

Como puede verse, se dio un empate a 7 puntos por jugador, lo que no significva que no haya habido lucha. Ambos jugadores dieron lo mejor de sí y quizás Nepo pudo haber ganado una partida decisiva, la cual perdió,m al jugar rápido, casi sin analizar, y tal vez este error le persiguió al final del encuentro o bien, como a veces pasa, un jugador tiene un poco más de suerte o está en mejor momeno que su rival. Da la impresión que en este caso ambos jugadores estaban en un muy buen momento, pero prevaleció la sangre fría del chino, Ding, quien se jugó la vida en más de una partida que rescató casi milagrosamente.

El empate a 7 puntos obligó a una segunda fase, la de jugar un esquema de desempates, que empezaría por jugar 4 partidas a un ritmo de 25 minutos con 10 segundos de incremento por jugada. Si un jugador lograba 2.5 puntos (de 4 posibles), se convertiría en el Campeón Mundial.

La primera partida fue un empate relativamente anodino, pero en la segunda, Nepo logró una enorme superioridad y se pronosticaba su triunfo. Pero desde luego, la restricción en el tiempo para meditar las jugadas le jugó una mala pasada y Ding empató este encuentro finalmente. La tercera partida fue luchada pero Ding no pudo desequilibrar las acciones. Entonces llegó la cuarta partida en donde de nuevo, Nepo parece haber logrado cierta ventaja (aunque no decisiva), pero empezó a cometer errores. Cuando llegaron a tener 1 minuto y medio el chino y 3 minutos 45 segundos el ruso, el primero decidió jugar a ganar y fue logrando una superioridad que empezó a antojarse como ganadora. Eventualmente Nepo se empezó a apurar en el reloj, cometió más imprecisiones y de pronto quedó totalmente perdido. Ding no tuvo problemas ´para convertir la posición y logró los 2.5 puntos necesarios para así convertirse en el primer chino que logra el título mundial.

Cabe decir que el ruso era ligeramente favorito porque para muchos (incluso quien escribe estas líneas), tiene más carácter de campeón Nepo que el chino, conocido por su enorme humildad. Sin embargo, probablemente la actitud paciente, el no desesperarse, el luchar con ahínco cada partida, mostró que no basta el nivel de ajedrez, sino la enorme capacidad para enfrentar el reto con sencillez y cuidado. Ding nos ha mostrado a todos que es un ejemplo no sólo de ajedrecista de primerísimo nivel, sino de un tesón increíble y un temple nada fácil de hallar en el mundo del ajedrez de elite. Enhorabuena para Ding Liren, que ha merecido el título, sin lugar a dudas.

Para el momento de escribir esto ya habrá un sinfín de comentarios en las redes sociales sobre un potencial match entre Carlsen y Ding. Pero esto no se va a dar probablemente pronto. Ding tendrás que asimilar ahora que él es el Campeón Mundial y probablemente, gracias a este título, lo veamos jugar en más torneos. Con respecto a Magnus Carlsen, considerado el mejor del mundo, a pesar de no haber querido defender su título, habrá que ver qué opinión le merece el triunfo de China. Pero mienytras pasa todo esto, habría que indicar que hace rato que no hay un Campeón Mundial ruso. Dato quizás anecdótico pero triste, si se piensa en que en la desaparecida Unión Soviética, el ajedrez floreció a niveles nunca vistos por muchos años. Hoy China y la India, entre otros países, ya son más fuertes que Rusia. Algo deben estar haciendo bien.