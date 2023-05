¿Cómo se anota una partida de ajedrez?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El juego del ajedrez se ha estudiado por unos 500 años ya, considerando las reglas actuales. Per para que esto hubiese podido ocurrir, hub que inventarse antes una manera de registrar las partidas, pues en caso contrario, no habría manera de analizar los movimientos, los errores y aciertos de los jugadores.

Cuando el ajedrez empezó a popularizarse, se inicio la notación descriptiva. En este caso cada jugador ve el tablero desde su propia perspectiva. Por ejemplo, la columna donde se encuentra el rey (blanco y negro), la llamada columna de rey, puede contarse desde blancas, desde la primera casilla, en donde nace el rey cuando empieza la partida, e ir sumando filas cada vez que se avanza por esa columna. Pero para el negro es igual, éste ve en donde está su rey como la casilla número 1 de la columna de ry, y cada vez que avanza, va incrementando filas. Vamos, que cada jugador ve el mundo desde su perspectiva.

Pero más allá de la notación descriptiva, que poco a poco se fue haciendo más corta, por mucho tiempo las partidas y sus movimientos tenían que expresarse en un florido lenguaje. Por ejemplo: “el alfil ser apersona en la casilla de la columna cercana al borde, clavando al caballo adversario”, y esto era ridículamente largo. Eventualmente se harían cambios que dejarían atrás esta interminable oratoria de las jugadas para hacerlo como una notación simple y sencilla.

No hablaremos de la notación descriptiva, porque la Federación Internacional de Ajedrez propuso en los años 80s del siglo pasado, el hacer oficial la notación algebraica, la cual es la única oficial y en la que ya prácticamente todos hemos coincido en usarla sin dificultades. Aquí la cuestión es muy simple: el tablero es un sistema de columnas y renglones. Las columnas son A, B, C, D, E, F, G y H y los renglones empiezan desde donde están las blancas y se numeran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera, para identificar una jugada, se pone la inicial de la pieza, Rey, Dama (no se usa Reina para no confundir con la R de rey), Alfil, Caballo y Torre. Las iniciales de los peones no van porque al ser 8 peones por bando, si no se pone la P de peón, se asume que se mueve un peón.

En la notación de las partidas de ajedrez se anota la jugada propia y la del oponente y estas se numeran, empezando por la jugada 1. Así, la apertura de peón rey será: 1. e4 e5, lo que significa que el blanco avanza el peón a la cuarta fila de la columna e y las negras responden poniendo un peón en la columna e, en la quinta fila. Si ahora hacemos 2. Cf3 y las negras juegan 2. … Cc6, habremos colocado el caballo blanco en la casilla f3 y el negro habrá colocado el Caballo en la casilla c6. Hay, desde luego, otros símbolos, por ejemplo, “+” para el jaque al rey y “#” para cuando se realiza el jaque mate. Los enroques se describen con 0-0 y 0-0-0 para enroque corto y largo, respectivamente.

También existen símbolos para la anotación de las partidas comentadas. Por ejemplo, “!” significa buena jugada (se coloca al lado del movimiento anotado) y “!!” para una gran jugada. Igualmente “?” significa una jugada mala y “??” es un error garrafal, que en general significa que quien ha cometido el error probablemente ha quedado perdido.

Hay que señalar que no es optativo anotar una partida de torneo, incluso cuando hay sistemas electrónicos que llevan este registro de los movimientos en el tablero de manera automática (o electrónicamente). Esto significa que cada jugador anota sus movimientos y los de su rival. Al final la papeleta, que es donde en general los ajedrecistas anotan sus partidas, tienen que entregarla al juez el torneo. Muchas de estas papeletas tienen una hoja con copia para que así cada jugador tenga copia de la partida.

Como dato curioso habría que decir que en más de una ocasión algún ajedrecista ha querido tener lo derechos de autor de las partidas que juega. Y la solicitud de esto sería para poder cobrar regalías si sus partidas aparecen en alguna revista, libro o incluso ahora, en algún video de tiktok o YouTube. Sin embargo, esta iniciativa es muy mala idea, porque de hacerse, coartaría las publicaciones de ajedrez y los pleitos por pagar a los autores de las partidas terminarían probablemente en los juzgados. Vamos, que es una iniciativa que no ayudaría en nada, al contrario, volvería el ajedrez un problema legal. Tal vez por eso todas estas iniciativas han fracasado.