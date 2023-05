I Campeonato Nacional Senior de Ajedrez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El ajedrez es un juego obsesivo y quien tiene contacto con el mismo puede terminar llevándolo por el camino de convertirse en ajedrecista o bien, dejar pasar la oportunidad por muchas razones, falta de tiempo, es muy difícil, hay que estudiar mucho, etcétera. Quienes se quedan en el primer grupo terminan, en ocasiones, no solamente participando en los torneos y campeonatos de su país, sino que si tienen ambiciones, salen a jugar al extranjero e incluso, los más interesados, muchas veces terminan con un título como Maestro FIDE, Maestro Internacional, Gran Maestro y en ocasiones remotas, Campeón Mundial.

El camino es duro y lleva muchos años. Y con los años de ajedrez -al mismo tiempo- llegan los años que empiezan a acumularse en la vida de los jugadores. Así de pronto tenemos grandes maestros que en los años 1980s era los mejores del mundo y que hoy ya no pueden competir contra las nuevas camadas que vienen con un bagaje insólito de conocimientos pero que además, tienen una ambición deportiva extraordinaria.

Y aunque el ajedrez de más alto nivel es para los jóvenes (antes de los 40 años, aproximadamente), muchos jugadores del pasado conservan el interés de jugar y para ellos, en la medida que se hacen mayores, empiezan a poder acceder a premios especiales para los que son más longevos en el tablero. Pero además de estos premios especiales, hay torneos para "seniors", es decir, para jugadores con más de 50 años de edad, y es aquí donde la Federación Nacional de Ajedrez de México entra, pues ha sacado la convocatoria para el primer torneo nacional seniors, que se llevará a cabo en Celaya, Guanajuato. El ganador podrá participar en el Campeonato Mundial de Ajedrez Senior 2023 (aunque hay más premios).

La convocatoria estipula que se jugará de 1 al 4 de junio del 2023 en el Hotel Casa INN Veleros, Av. Juan José Torres Landa #202 Fracc. Del Parque, Celaya, Guanajuato. Habrá dos categorías: mayores de 50 años y mayores de 65 años. Se jugarán seis rondas y el grupo de mayores de 65 se abrirá si hay 15 competidores al menos. En caso contrario, se fusionará con el grupo de mayores de 50, aunque los premios existentes se darán de acuerdo a lo estipulado por la edad.

El tiempo de reflexión es de 90 minutos por jugador para toda la partida con 30 segundos de incremento por cada movimiento. Se jugará una ronda el jueves 1 de junio, a las 15 horas; el viernes 2 de junio se jugarán dos rondas (10 y 17 hrs); la cuarta y quinta ronda se jugarán el sábado 3 de junio (10 y 17 hrs) y el domingo 4 de junio se jugará la sexta y última ronda, a las 10 am.

Los premios serán estos (para el primer lugar de cada categoría):

Senior +50: Obtendrá el derecho de ser el representante oficial de nuestro país en el Campeonato Mundial de Ajedrez Senior 2023. (Incluye: Boleto de avión desde la Ciudad de México, inscripción, hospedaje y alimentación durante el Campeonato). Aval para participar en el Campeonato Panamericano Senior del año 2024. Trofeo y diploma.

Senior +65: Obtendrá el derecho de ser el representante oficial de nuestro país en el Campeonato Mundial de Ajedrez Senior 2023. (Incluye: Boleto de avión desde la Ciudad de México, inscripción, hospedaje y alimentación durante el Campeonato). Aval para participar en el Campeonato Panamericano Senior del año 2024. Trofeo y diploma.

Las inscripciones van desde los 800 a los 1200 pesos, dependiendo de la fecha en que se inscriban (mientras más tarde, mayor es el costo). Todos los jugadores deben contar con afiliación vigente del 2023 a su asociación estatal o credencial de participación anual FENAMAC 2023, al menos con una semana de antelación al evento. Los jugadores que no presenten este requisito con fecha límite al 25 de mayo del 2023, podrán adquirir la credencial de participación, válida únicamente para este evento con una cuota de $ 1000.00 (Mil pesos 00/100 M. N.). Los jugadores no clasificados (que no cuenten con rating nacional o FIDE en ninguna modalidad de juego), están exentos del requisito de afiliación; en estos casos, la FENAMAC otorgará, la credencial de participación anual 2023, sin costo.

La convocatoria completa puede verse en este enlace: https://www.fenamacajedrez.com/files/Campeonatosenior.pdf.

Cabe decir que el Campeonato Mundial Senior otorga el título de Gran Maestro al ganador del evento. Y hay que mencionar que en este evento participan muchos jugadores del pasado, consagrados, que incluso ya son grandes maestros. Así que la experiencia de este torneo puede ser increíble.

Si tiene más de 50 años y juega al ajedrez, quizás este es el torneo que debería jugar el lector.