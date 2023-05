Fotografías hechas con Post-it

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El proceso digital de imágenes permite hacer un número increíble de transformaciones en las fotografías. Hay filtros gráficos para encontrar el borde de una imagen o bien, para hacer más precisa una región de la misma, o el poder quitar los "artefactos", es decir, los puntos indeseables que de pronto aparecen en las fotografías.

Hace tiempo escribí al respecto de un filtro que permitía modificar las imágenes con una idea gráfica basada en transformar una fotografía en un mosaico de estrellas, rectángulos redondeados o círculos. Los resultados fueron interesantes. Sin embargo, quedaba pendiente una idea, la de hacer imágenes usando sólo Post-it, esas pequeñas notas de papel de 3M, que se hicieron muy populares hace algunos años. De hecho esto lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo. La idea era crear un mosaico pero usando una colección de Post-it. Cabe señalar que el problema de hacer imágenes con Post-it, en términos reales, es que 3M no provee muchos colores para sus notas de papel, aunque me da la impresión que hoy en día usa la paleta web (que contiene 216 colores), para pintar sus notas con pegamento.

Pues bien, un buen amigo me hizo ya hace años, con algún programa de gráficas o de animación, diez imágenes de Post-it. Estos simulaban cómo quedan pegadas estas notas en una superficie. Se ve la sombra de cada uno de ellas o bien, cuando no están bien pegadas, etcétera. Digamos que las imágenes que creó son como fotografías de los Post it pero sin ningún color.

Al tener estas imágenes, lo único que tenía que hacer era rellenar cada post-it virtual con el color de cada región de una imagen, es decir, de una fotografía a la cual le aplicaría el filtro mosaico y entonces, cada región promedio sería sustituida por un Post-it con ese color promedio. Cabe decir que aunque parece fácil, hay que resolver algunos problemas técnicos. La idea más simplista y funcional fue la de elegir al azar alguna de las 10 imágenes de los Post it y entonces colorear la imagen seleccionada. Había que llevar cuenta de qué imagen se usaba y con qué color se coloreaba, de manera que al final del proceso pudiese crearse un mosaico con Post it de la foto seleccionada.

Hay que señalar que las imágenes finales se asemejan a un mosaico hecho con notas Post it pero claramente no puede pasarse esta imagen a una en donde se sustituyan estos Post it virtuales por Post it reales. La razón de ello es que 3M no hace todos los colores que muchas veces sí se pueden generar con la computadora pero no en el mundo real. Evidentemente es una limitación pero lo que se deseaba probar es que se pueden simular algunas formas artísticas a partir de usar programas de computadora que saquen ventaja de las posibilidades gráficas, amén de aprender a implementarlas ya en código en algún lenguaje de programación.

Definidos estos temas, escribí entonces las rutinas necesarias y las incorporé a mi programa que ya hacía mosaicos con círculos, rectángulos redondeados y estrellas. Como puede verse, el resultado resulta bastante aceptable.

Hay detalles que aclarar. Por ejemplo, las imágenes a procesar (llamadas imágenes objetivo), no deben ser excesivamente grandes. La cuadrícula del mosaico se debe definir de acuerdo al largo y ancho de la imagen objetivo. De hecho, por cada 500 pixeles, una cuadrícula de 10 x 10 pixeles es lo adecuado, es decir, da suficiente resolución y no requiere de demasiados Post it virtuales. Por ejemplo, una imagen de 500 x 500 pixeles usa una cuadrícula de 50 x 50 cuadritos (o Post it virtuales). Esto genera unos 2500 post it virtuales. En cambio, si se pone una matriz de 5 x 5 pixeles, podemos tener una cuadrícula de 100 x 100 cuadritos, lo que equivale a unos 10 imágenes virtuales. Así que siempre es recomendable analizar el tamaño de lo que queremos hacer.

A quien le interese el software, escríbame a morsa@la-morsa.com y se lo mando a vuelta de correo electrónico sin costo alguno.