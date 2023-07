¡No use Javascript más!

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Douglas Crockford es el creador de algunas herramientas de programación, así como algunos de los formatos más populares que se usan hoy en día, como JSON y JSLint. Además, es el autor del libro "JavaScript: The Good Parts" (Javascript: La partes buenas). Este personaje ha dicho que Javascript huele mal y que se necesita movernos a un nuevo lenguaje de programación. Esto ha llevado a una amplia respuesta de los desarrolladores.

Crockford dice que en los últimos 20 años fue un fanático de Javascript, y él pensaba que este lenguaje era mucho mejor que lo que la mayoría sabía al respecto y de hecho, si se usaba adecuadamente, se podían hacer cosas fantásticas. Sin embargo, ahora piensa diferente: el lenguaje, dice Crockford, tiene defectos congénitos y ahora es un lenguaje que huele mal. Hay un montón de basura en el mismo. Tal vez sea aún aplicable para ciertas tareas, pero esto no parece ser suficiente. Crockford indica que hay que moverse a la siguiente generación de lenguajes. Y sí, hay muchos lenguajes que se desarrollan en las diferentes generaciones de programadores.

Por ejemplo, Crockford empezó con C y C++, Java y Javascript yde pronto se detuvo. Hay personas desarrollando lenguajes de programación pero a nadie parece importarle. Alguien puede crear un lenguaje de programación, uno realmente bueno, pero la mayoría de la gente lo ignora o simplemente no lo adopta. Y es que dice este gurú de Javascript que hay un sinfín de errores terribles en como trabaja la web y la manera en que operamos nuestros sistemas operativos modernos, y no tenemos cosas nuevas. Estamos atorados en esta basura y nos siguen dando y apilando mejorar en cada nueva versión, aunque en realidad nos están creando nuevos problemas.

Crockford piensa que no hay necesidad de que esto sea así. Podríamos tener sistemas operativos y lenguajes limpios y hacer que los sistemas sean más confiables, aunque considera que por alguna razón no queremos que esto pase. "He trabajado con Javascript por una generación y es el momento de darle la vuelta a la hoja. Y no creo que esto sea un punto de vista radical. Más bien es la evolución normal", indica.

Hoy Crockford insiste en su desilusión sobre Javascript y ha comenzado a usar lenguajes de programación basados en actores, un nuevo paradigma al cual le está metiendo todo su esfuerzo. En una entrevista reciente, en la cual se habló de su libro, Crockford dice lo siguiente: "Javascript está mal documentado, pobremente implementado y pobremente diseñado. Yo padecí todo esto y escribí un libro que me hubiera gustado hubiese existido cuando yo empecé". Además dice: "No quiero que Javascript sea el último lenguaje de programación. Debe haber algo mejor en el futuro".

Desde luego la postura del desarrollador ha llevado a críticas y aplausos. Hay muchos puntos de vista en donde se pueden ver los pros y contras de cualquier postura. Claramente los lenguajes de programación evolucionan, de forma natural, en la medida que el hardware es capaz de hacer más cosas, amén de poderlas hacer más rápido. No obstante, se requiere de ir madurando las ideas, ir observando cómo los otros lenguajes, aparte de Javascript comienzan a formarse, a madurar y hacerse incluso más populares. En este asunto no se trata de dejar un lenguaje y pasar a otro como quien cambia de opinión bruscamente.

Y algo es cierto en la postura de Crockford. La mayoría de los lenguajes de programación están muy pobremente implementados y mientras no se trabaje en una metodología más cuidada al respecto, estaremos en un círculo vicioso, del cual sólo se puede salir cuando se entiende esta problemática.

Fuente: https://i-programmer.info/news/98-languages/16425-douglas-crockford-on-smelly-javascript.html