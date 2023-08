¿Lenguajes de programación obsoletos?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tecnología nunca se detiene. Avanza en muchos campos de manera sorprendente y si alguien no lo cree aún, eche un ojo a la cantidad de páginas que contienen software de Inteligencia Artificial para hacer toda clase de magia digital, por decirlo de alguna manera. Bien podría decirse que ChatGPT fue el parteaguas para que se diese una explosión de una serie de nuevas aplicaciones que cada vez son más sorprendentes.

En lo que se refiere a los lenguajes de programación, los avances se siguen dando. Y como consecuencia, muchos lenguajes que se usaban en el pasado ya son prácticamente obsoletos. Uno de ellos es, por ejemplo, el VisualBASIC, lenguaje promovido por Microsoft que modernizó el BASIC original dándole una "manita de gato", haciéndolo estructurado, eliminando los números de línea y además, permitiendo la tecnología RAD (Rapid Application Development), la cual permite crear aplicaciones en Windows con suma facilidad. Y sin embargo, nada de esto detuvo su obsolescencia. VisualBASIC no se enseña ya en las universidades y probablemente sólo quedan los "románticos" que programan en este lenguaje, que aprendieron un sinfín de trucos con el mismo, y que lo siguen usando.

Pero curiosamente, hay lenguajes de programación que mucha gente cree obsoletos pero están más vivos que nunca. Uno de ellos es COBOL (acrónimo de COmmon Business-Oriented Language, Lenguaje Común Orientado a Negocios). COBOL fue creado en 1959 con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal, que pudiera ser usado en cualquier computadora y que estuviera orientado principalmente a los negocios.

La idea de COBOL tuvo resonancia precisamente en el ámbito comercial y se usa aún, con mucha frecuencia, en sistemas comerciales, financieros y administrativos, tanto para empresas como gobiernos. De hecho, probablemente COBOL siga siendo el lenguaje preferido en servidores comerciales que usan trabajos tipo batch o bien, cuando se necesita procesamiento a gran escala. Incluso, aunque muchas aplicaciones comerciales y financieras han sido portadas a lenguajes más modernos, se sigue usando para mantener aquellas aplicaciones que siguen usándose en el mundo comercial.? Cabe señalar que de acuerdo con una encuesta de MicroFocus, las organizaciones que usan COBOL lo reportaron como una herramienta estratégica en sus empresas. Se estima que el total de líneas de código de COBOL que se han generado (y que sigue creciendo), es de unos 775 a850 mil millones de líneas.

Por ello, no es de sorprenderse que GnuCOBOL haya sacado unas mejoras en su versión 3.2, entre las que se cuentan el manejo del dialecto de consultas, así como la creación de todo un nuevo dialecto llamado GCOS. Esta nueva versión soporta más instrucciones de COBOL, funciones intrínsecas, así como el soporte a los viejos y nuevos dialectos.

Lo mejor de todo es que GnuCOBOL s es un compilador moderno y absolutamente gratuit. El truco de los programadores para seguir actualizando este lenguaje es hacer que COBOL traduzca a C y entonces se compile el código con un compilador nativo del lenguaje C. Podemos decir que, de cierta manera, GnuCOBOL es simplemente un pre-procesador que genera código en C que es finalmente el que se compila y ejecuta.

GnuCOBOL empezó como OpenCOBOL y se renombró como GNUCOBOL 1.1 en el 2013. GnuCOBOL de hecho, implementa una parte sustancial de COBOL 85, COBOL 2002 y COBOL 2014, así como las extensiones más populares de los compiladores de COBOL. Además, GnuCOBOL puede usarse en Unix/Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, OS/400 y los mainframes z/OS 390.

Desde luego, este compilador de COBOL contiene un depurador moderno, soporte a los errores de Core Dump y mejoras para el desarrollo de las propias aplicaciones. Quien crea que COBOL ha muerto, está lejos de ser así. Se puede obtener toda la información al respecto en https://gnucobol.sourceforge.io/

Referencia: https://i-programmer.info/news/98-languages/16508-gnucobol-32-improves-dialect-handling.html