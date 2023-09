Hablemos de Gerard J. Holzmann

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El mundo del cómputo es vasto y hay en el planeta un enorme número de científicos, ingenieros de cómputo. que han hecho avances formidables en esta ciencia. Uno de ellos, con un largo currículum, es Gerard J. Holzmann. Nacido en 1951 en Holanda (y más tarde con nacionalidad estadounidense), fue en algún momento un ingeniero de los Laboratorios Bell (hoy perteneciente a AT&T) para trabajar también en la NASA. Quizás una de sus mayores contribuciones es la de SPIN, una herramienta generalizada para verificar la corrección de los modelos de software de concurrencia, de forma automatizada. Esto lo hizo a inicios de los años 1980s en los Laboratorios Bell y desde 1991 es gratuito, manteniéndose actualizado para estar a tono con los avances actuales en el tema.

Holzmann nació en Amsterdam y recibió su título de ingeniero eléctrico por la Universidad Delft en 1976. También logró el doctorado en 1979 bajo la tutela de Willem van der Poel y J.L. de Kroes, vía su tesis, titulada "Coordination problems in multiprocessing systems.". Recibió la beca Fullbright y entonces hizo estudios de posdoctorado en la Universidad del Sur de California, bajo la tutela de Per Brinch Hansen.

En 1980 comenzó a trabajar en los Laboratorios Biell en Murray Hill por un año. A su regreso a Holanda, fue profesor asistente de la Universidad Delft por dos años. En 1983 regresó a los Laboratorios Bell, donde colaboró con el grupo que ewventualmente lograra la creación del sistema operativo Unix. Ya para el año 2003, comenzó a trabajar para la NASA, donde fue el líder del grupo que trabajaba en la rama de software confiable.

En 1981, de acuerdo a la Wikipedia, se le dio el premio Profesor Bahler, por el Instituto de Ingenieros de Holanda. Gracias a su trabajo en concurrencia y corrección de software, recibió el Premio al software de sistemas de la ACM (2001). En el 2015, Holzmann se hizo acreedor del del premio D. Mills de la IEEE, la institución de ingenieros más importante de los Estados Unidos.

El Dr. Holzmann tiene una serie de publicaciones importantes. Incluso algunas de ellas son para un público no ncesariamente especializado. De hecho, tiene un libro sobre proceso digital de imágenes, llamado "Beyond Photography — The Digital Darkroom", (Prentice Hall, 1988), el cual dejó de publicarse en 1995 y el autor decidió ponerlo en una página web (https://www.spinroot.com/pico/). Pero mas allá del trabajo técnico realizado, Hozlmann cuenta una serie de anécdotas que vivió en los Laboratorios Bell, donde tenía de amigos y compañeros de trabajo a personajes como Dennis Richie (creador de C) y Ken Thompson (creador de Unix y de la máquina de ajedrez Bell).

Holzmann indica que su trabajo en los Laboratorio Bell (1980-81 y 1983-2003), fue fantástico, pues compartió experiencias con un grupo notable de programadores. Además, indica que tenían virtualmente libertad completa para sus investigaciones, sin que hubiese un control administrativo atrás de ellos. Hizo incluso un mapa del quinto piso del lugar donde trabajaban. Pueden verse nombres omo Brian Kernigham, Al Aho, Peter Weinberger, Dave Presotto, Robet Morris (padre de Robert Morris hijo, creador del primero virus de Internet), Rob Pike, Dennis Ritchie, Ken Thompson, Ken Knowlton y Rob Pike, entre otros.

Pero quizás la verdadera importancia de Holzmann y colegas de Laboratorios Bell, es que ahí se gestó el sistema operativo moderno. Hoy hablamos de Windows, Mac OS y Linux. Y cada avance en software lo aplaudimos, aunque se nos olvida que estos avances se crearon en esos primeros tiempos de Unix. De hecho, no creo que pueda entenderse el cómputo moderno sin un repaso serio al trabajo hecho por todos estos pioneros.