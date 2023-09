Ajedrez. Un gran maestro nos dice cómo estudiar finales

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El ajedrez, nos dice el maestro internacional Guil Russek, es como varios juegos a la vez. El inicio del mismo, la apertura, parece que tiene sus propias reglas, las cuales ya cambian cuando se han sacado las piezas y empieza realmente el combate. Si no se resuelve la partida en estas fases, se encuentra el final, que es donde quedan los restos de la batalla, las cadenas de peones, los accidentes de la posición, y en donde se juega diferente a las dos fases anteriores.

Así entonces, ¿cómo estudiar esta fase del juego, el final?

Noel Studer indica que tiene un esquema para estudiar toda la teoría del final que hay que conocer. Es evidente, dice el gran maestro, que si no se tiene clara la teoría del final, podemos echar a perder una partida en la que hemos trabajado por horas. Studer indica que un solo libro de finales puede hacer la diferencia. Desde luego, la ayuda de un entrenador es invaluable, pero muchas veces no se puede conseguir, por lo que hay que trabajar solo. El punto es simple: se necesita el libro correcto y uno puede olvidarse de todo lo demás. Más aún, de acuerdo con este jugador, en 10 horas se puede adquirir todo lo que se necesita para jugar bien los finales, aunque desde luego esto parece demasiado fuera de la realidad.

Studer indica que si hay una parte más importante que la apertura y que el final es el tema de la táctica. Esta se encuentra en cada juego, y el estar afilado en los temas tácticos puede hacer la gran diferencia a nuestro favor. Hay quien cree que hay que saber algunos finales de alfiles y caballos, y hay algunos hermosos, pero en realidad, indica Studer, no se encuentran con frecuencia en el tablero. Estudiarlos da cierto goce, pero no son imprescindibles si se trata de ser un jugador de competencias. Por ejemplo, el final de alfil y caballo contra el rey solo es complicado de aprender y la realidad es que -tal vez- no es necesario pues las posibilidades de tener que dar ese mate son escasas (yo, en 50 años de ajedrez, jamás he estado en esa situación).

Así, Studer indica que para esta tercera parte de la partida, hay que usar 1/9 del tiempo disponible para el estudio. Para ello, propone el libro de Jeremy Silman, “Silman's Complete Endgame Course”. Éste es un autor muy didáctico que acaba de morir apenas hace un par de días (21 de septiembre de 2023). Lo valioso de este libro, indica Studer, es que la obra se divide en nueve partes:

Parte 1: Finales para principiantes (sin rating-999)

Parte 8: Finales para maestros (2200-2399)

Parte 9: Presenta “finales para ver por puro placer”

Así de simple. Cada vez que uno va subiendo de rating, puede uno regresar al libro y estudiar la siguiente parte para actualizarse en la teoría de los finales de partida.

En breve, esto es lo que hay que hacer para estudiar el libro de Silman:

1) Estudie las partes asociadas a su rating actual

2) Use el libro para verificar los finales que usted ha tenido en sus partidas

3) Si siente que ha pasado un nivel de rating, vaya al libro y estudie la siguiente parte

Es claro que un solo libro, como dice Studer, limita la complejidad del estudio, pero también hay que ir viendo más allá. Por ejemplo, el propio gran maestro dice que hay que trabajar con el libro “Dvoretsky's Endgame Manual” si se tiene ya un nivel de 2 mil 399 puntos Elo en adelante. El problema con este libro, dice Studer, es que no hace diferencia en los capítulos para el nivel del lector. Sin embargo, eso es una mera opinión. Yo he leído ese libro y es para los profesionales del ajedrez. En ocasiones, por ejemplo en la partida que jugaron Quinteros contra Fischer, en Buenos Aires, 1970, Dvoretsky hace un análisis de unas 30 cuartillas. Asombroso por una parte y por otra, muy difícil de estudiar. Se necesita paciencia y muchas horas para entender ese encuentro en particular.

Lo que importa en el estudio es el enfoque. Siga los siguientes pasos, pero con disciplina, porque si no las mejoras en su ajedrez no se notarán:

1. Cómprese el libro de Silman si su rating es menor de 2 mil puntos.

2. Estudie los finales del capítulo de acuerdo a su rating y resuelva los ejercicios que se plantean.

3. Solamente revise el libro si encuentra que no pudo concretar el triunfo en algún final.

4. Use su tiempo más en cosas como mejorar la táctica y analizar sus propias partidas.

Hay que decir algo: si se tiene un talento “promedio”, estudiando, trabajando con método, se puede llegar a jugar bien. De hecho, talento hay de sobra, lo que falta es disciplina.