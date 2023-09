Microsoft y Oracle anuncian “Oracle en Azure”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Microsoft es un gigante en el cómputo moderno. Tiene el liderazgo indiscutible en los sistemas operativos, con más del 85% de presencia en las computadoras del planeta, y además, produce un número de aplicaciones y servicios para ser usado por sus clientes. Una empresa de ese tamaño, además, se embarca en muchos proyectos, los cuales incluso algunos pueden ser muy especulativos, como la computación cuántica, pero que -evidentemente- en el futuro cercano pueden ser el siguiente paradigmas. Si esto ocurre, Microsoft ya estará un paso adelante.

Oracle, por su parte, es una empresa cuyo nicho de mercado son las bases de datos. Y si usted lector, lectora, le parece que no hay mucho futuro en este rubro, déjeme decirle que se equivoca. Hoy el mundo se mueve gracias al control que permiten las bases de datos sobre un volumen de información cada vez mayor. Por ejemplo, piense en un banco, que maneja centenas de miles de cuentas de personas como usted y yo. Ahí no puede haber errores y claramente las bases de datos son fundamentales. Más aún, la información que maneja -en principio- debe estar actualizada y además, es de “misión crítica”, es decir, no puede darse el lujo de fallar. Pongamos un ejemplo: si usted saca dinero del cajero automático, la transacción se debe realizar y formalizar en las bases de datos del banco, y esto ocurre incluso si la transacción se da en medio de un sismo, por poner un caso extremo.

Pues bien, Oracle es un gigante del tema de bases de datos. Si combinamos la fuerza de Microsoft y Oracle, tenemos que estas dos compañías anuncian “Oracle en Azure”. ¿Pero qué significa esto?

Oracle, de hecho, ya tenía algunos procedimientos y formas de usar Azure, que -de acuerdo a la Wikipedia- es una plataforma de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos. Proporciona software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) e infraestructura como servicio (IaaS) y es compatible con muchos lenguajes, herramientas y marcos de programación diferentes, incluidos software y sistemas específicos de Microsoft y de terceros. Ahora ambas empresas anuncian que expanden su asociación para hacer incluso más fácil el uso de Oracle sobre Azure.

La idea es que “todo el desempeño, el escalar las aplicaciones, así como la carga de trabajo, que se ofrece en Oracle, se puede ver reflejada en los servicios de Microsoft Azure, que además, usa aplicaciones de Inteligencia Artificial como OpenAI”. Etso da a los clientes más flexibilidad para correr sus aplicaciones sobre las bases de datos.

Curiosamente, Microsoft y Oracle no siempre han sido socios sino al contrario, han sido rivales. Microsoft con su SQL y Oracle con sus manejos de bases de datos. En los años 80s del siglo pasado esta alianza hubiese sido inconcebible pero hoy, frente a nuevos competidores como Amazon Web Services o Google, es claro que para mantener el liderazgo se requieren alianzas. Es por ello que este anuncio es muy importante. Oracle y Microsoft buscan mayor interoperabilidad para mantenerse a la cabeza de esta tecnología.

Lo interesante es que Microsoft da la posibilidad de probar de forma prácticamente gratuita, algunas de las posibilidades de Azure. El interés de usar esta plataforma permite a los usuarios no tener que invertir en demasiado hardware para poder hacer su trabajo.

