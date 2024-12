La realidad siempre se impone y hoy existen nuevos conceptos surgidos precisamente de esta realidad para definir la situación de violencia, ferocidad e inseguridad pública del país y que rechazan infructuosamente las autoridades de gobierno desde las tribunas oficiales. Se olvida que la lengua es de los hablantes.

El término narco es la preposición, adjetivo o hasta sustantivo con el que se definen las expresiones populares con las que se entiende y define esta situación de control, dominio y hasta de cultura de este grupo de poder.

Es así que tenemos narcogobierno, narcoinsurgencia, narcogobernador, narcoempresarios, narcoperiodismo, narcocorridos, narcodevoción, narcomoda y otras tantas expresiones populares –el pueblo es sabio, AMLO dixit– para referirse a lo que cotidianamente acontece.

Recientemente el diario The New York Times publicó un artículo señalando que el narco mexicano estaba reclutando estudiantes de química para la elaboración de las drogas sintéticas. Sin embargo, esto no es nuevo.