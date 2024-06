La utilidad social del derecho a saber para una pensión justa

Cuando hablamos de los beneficios que el derecho de acceso a la información trae a las personas, nos referimos a situaciones de su día a día. Por ejemplo, conocer o corregir temas de semanas cotizadas, historial o antigüedad laboral, o resolución de trámite de pensión, pues después de décadas de trabajo, las personas tienen derecho a acceder a una pensión justa.

Ante esto, el ejercicio del derecho a saber y los llamados derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad) se han vuelto vitales para que trabajadores conozcan sus semanas cotizadas, o en su defecto, pidan a instituciones como el IMSS y el ISSSTE agregar o corregir información que perjudicaría su acceso a lo que por derecho les corresponde. Un ejemplo de lo anterior es el testimonio de Ana:

“Tengo 63 años y al empezar a ver lo de mi retiro me encontré con la sorpresa que 12 años de trabajo no estaban reconocidos en las semanas cotizadas registradas en el Seguro Social. Entonces, prácticamente ahí empezó un calvario, porque era un ir y venir a diferentes delegaciones del IMSS, donde nadie me daba respuesta. En algún momento, una persona escuchó mi discusión con personal del Seguro y me dijo: ‘por qué no va al INAI, ahí la pueden ayudar’”.

Su testimonio nos muestra que una vez que llegó al INAI, todo fue diferente. Personal especializado “y totalmente cortés” le ayudó a plantear sus solicitudes de corrección de información: “de los 12 años de que yo tenía en problemas, recuperamos 8 y vamos por los otros 4 que me faltan”.

El INAI cambia vidas. Foto: Benjamín Flores.

Por este tema relacionado con pensiones, el Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI registra, de 2015 a la fecha: 21 mil 326 asesorías sobre “historial laboral”; 13 mil 211 relacionadas con “resoluciones de pensión”, y 21 mil 939 sobre “semanas cotizadas”.

Además, 2023 es el año que más consultas acumula el CAS sobre ello con ocho mil 924. Le siguen 2019 con seis mil 558 y 2021 con seis mil 500. Si bien 2024 lleva tres mil 732, de continuar la tendencia es probable que se convierta en el año con más asesorías sobre estos temas. En total, de las 568 mil 974 asesorías que ha otorgado este centro de atención en su historia, 10% corresponden a pensiones.

A esto me refiero cuando constantemente digo que la labor del INAI cambia vidas al ayudar a acceder a salud, educación, justicia, cultura, apoyos sociales y más.

A 22 años de que, con base en una lucha social, se hizo efectivo el derecho a saber en nuestro país, debemos concientizarnos de la utilidad social que tiene para los para las y los mexicanos. Debemos defender todos juntos la existencia de este derecho, así como el de protección de datos personales; que se mantengan en nuestro país y no haya retrocesos. Que cualquier iniciativa de reforma derive en un debate sano, sin confrontaciones.

Por lo anterior reitero que no se trata de la defensa de un instituto o un edificio; pedimos que se respeten dos derechos humanos fundamentales con autonomía, los cuales que han cambiado la vida de millones de mexicanas y mexicanos.

@JulietDelrio