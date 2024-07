Zambada, los abrazos no fueron suficientes

Pactada o no, la detención de Ismael el Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, deja un hecho incontrovertible: la desconfianza de las autoridades de Estados Unidos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el rechazo a su máxima de “abrazos y no balazos”.

También evidencia la inoperancia de los servicios de inteligencia del Estado mexicano, ahora en manos de militares. Ni se enteraron, si hacemos caso a lo dicho el viernes último por la secretaria de Seguridad y próxima secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Si se trató de una detención acordada, las negociaciones y circunstancias de la entrega habrían sido entre Zambada y las agencias de seguridad de Estados Unidos, al margen de cualquier autoridad mexicana.

Si, como dijo el abogado Frank Pérez al diario Los Angeles Times –que lo presentó como el defensor del narcotraficante– Zambada fue llevado a Texas contra su voluntad, peor todavía, pues estaríamos ante una operación extraterritorial por parte Estados Unidos.

#Breaking: El Mayo's lawyer says he just entered a not guilty plea to all charges in El Paso federal court.



Attorney Frank Perez: “I have no comment except to state that he did not surrender voluntarily; he was brought against his will.”



Updated story coming soon @latimes…