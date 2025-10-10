La ministra Esquivel contra los defensores del medio ambiente

Â¿A quiÃ©n representa la ministra YasmÃ­n Esquivel con su propuesta de restringir el interÃ©s legÃ­timo de las asociaciones ambientalistas para promover amparos en defensa del medio ambiente?

Hoy dÃ­a, cabe iniciar con esa pregunta, porque la ministra es una funcionaria votada. Obviamente se dirÃ¡ que no puede responder a los intereses de su electorado, difÃ­ciles de conocer y precisar. Pero en mi opiniÃ³n, tampoco se podrÃ¡ defender que su propuesta para resolver la contradicciÃ³n de criterios 217/2021 representa un acercamiento de la justicia favorable a la poblaciÃ³n.

Su proyecto, por el contrario, y que quedÃ³ pendiente de votaciÃ³n en la sesiÃ³n de ayer jueves, conlleva que las organizaciones que se han fundado para defender el medio ambiente, tendrÃ¡n muy pocas posibilidades de litigar amparos exitosos para exigir el respeto al derecho a un medio ambiente sano y el cuidado de nuestros ecosistemas y demÃ¡s seres vivos del planeta.

Con eso en mente, me parece que tiene importancia exhibir las malas razones que sustentan su proyecto.

Primera falacia: si se reconoce amplio interÃ©s legÃ­timo a las organizaciones para defender el medio ambiente, el Poder Judicial se verÃ¡ saturado de amparos. Esa suposiciÃ³n es suya, es sÃ³lo eso.

No tiene diagnÃ³stico alguno que la sustente y sÃ­ parte de una creencia improbable: que a la gente le sobra el tiempo para presentar demandas frÃ­volas para complicar a los pobres juzgados y tribunales de amparo. Y si fuera verdad, si muchos amparos se presentaran para una misma causa, siempre se podrÃ¡n concentrar o acumular y resolverse en una sola sentencia.

Llevado su razonamiento a otras Ã¡reas, un dÃ­a nos van a decir que hay muchos amparos en materia penal, fiscal o laboral, y que es necesario restringir el interÃ©s para plantear amparos y disminuir los pendientes judiciales.

Segunda argucia del planteamiento: un interÃ©s legÃ­timo amplio para organizaciones ambientalistas es contrario a las bases constitucionales del amparo. Eso no es correcto, la afectaciÃ³n que se exige en el artÃ­culo 107 constitucional, debe leerse al menos conforme a los compromisos del Acuerdo de EscazÃº y su reconocimiento al derecho a la justicia ambiental.

Es un derecho que se reconoce para todo pÃºblico y que mandata que los Estados parte, como MÃ©xico, aseguren una legitimaciÃ³n activa amplia para defender al medio ambiente. La maniobra a la que recurre el proyecto de la ministra Esquivel es cerrar el interÃ©s legÃ­timo y luego, por eso, decir que no hay fundamentos constitucionales para sostener una legitimaciÃ³n amplia.

Tercera equivocaciÃ³n de la propuesta: ordenar una metodologÃ­a para acreditar que se cuenta con interÃ©s legÃ­timo, bajo el enfoque que aplicaba a los amparos promovidos por personas fÃ­sicas y comunidades, pero que evidentemente causa complejidades insuperables para los casos que promueven organizaciones ambientalistas.

Esa metodologÃ­a se basa en los servicios ambientales que los ecosistemas proporcionan y si las personas se benefician de ellos, por su cercanÃ­a, por su uso o por estar en sus Ã¡reas de influencia. Lo cual implicarÃ­a que las organizaciones tendrÃ­an que ubicarse o utilizar los ecosistemas que buscan defender.

Esa cuestiÃ³n tiene un aÃ±adido nada menor: pensar en la naturaleza sÃ³lo en tÃ©rminos de lo que podemos aprovecharnos de ella. Lo correcto es lo opuesto, avanzar en entender que la naturaleza tiene una valÃ­a en sÃ­ misma considerada y no por lo que podemos beneficiarnos de ella. AsÃ­ que este criterio tambiÃ©n podrÃ­a cerrar la puerta (incluso cuando apenas estaba por abrirse), para darle voz al resto de seres con quienes compartimos la Tierra.

Cuarto, una burla. El proyecto sostiene que aunque se restrinja el interÃ©s de las organizaciones, ellas conservan otras vÃ­as de participaciÃ³n para cumplir su objeto, distintas a litigar amparos. AdemÃ¡s de la ofensa, falaz es esa parte del proyecto, pues imponer esa restricciÃ³n del interÃ©s es una regresiÃ³n contraria al derecho de acceso a la justicia, que no es igual que el derecho a participar en asuntos ambientales.

Lo Ãºltimo que tendrÃ­a que conocerse es que propuestas similares de la ministra Esquivel ya habÃ­an sido rechazadas por quienes integraban la extinta Segunda Sala de la Corte.

Es un detallito que revela con crudeza a lo que nos enfrentamos con una nueva Corte, sobre todo si una mayorÃ­a de la actual integraciÃ³n decide apoyar un proyecto regresivo, inconstitucional, inconvencional y en detrimento de la naturaleza y la poblaciÃ³n.

Si esta propuesta prospera, la reforma en marcha a la Ley de Amparo ya ni siquiera serÃ­a necesaria para limitar la figura del interÃ©s legÃ­timo en materia ambiental. El costo lo pagarÃ­amos todo mundo. Las personas defensoras del medio ambiente quedarÃ­an en grave riesgo en este paÃ­s, pues las organizaciones ya no tendrÃ­an al amparo para acompaÃ±arlas. Y tambiÃ©n la afectaciÃ³n serÃ­a para la sociedad en su conjunto, pues perderÃ­a a esas defensoras del medio ambiente, y por supuesto, la naturaleza y los seres que viven en ella.

Por eso vale la pena reiterar, Â¿a quiÃ©nes beneficia la ministra Esquivel con su propuesta?