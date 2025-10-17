Ley de (des)Amparo y tecnología, qué hacer

Congreso de la Unión. Ley de amparo, riesgo para las inversiones. Foto: Miguel Dimayuga

La reforma a la Ley de Amparo destruye el equilibrio entre el ciudadano, la autoridad y el mercado. El dictamen aprobado por las comisiones de Justicia y de Hacienda incluye cambios que, en la práctica, restringen herramientas procesales como la suspensión de actos administrativos y redefinen quién tiene legitimidad para litigar.

Históricamente el juicio de amparo ha sido la pieza de resistencia del Estado de derecho en México. Nacido en el siglo XIX, el amparo evolucionó como mecanismo de protección frente a excesos del poder público y como vía para impugnar actos de autoridad que afectan derechos concretos. Esa tradición se robusteció con la jurisprudencia del siglo XX y con reformas que ampliaron su alcance de la tutela individual a la colectiva.

La Cuarta Transformación retrocedió a la tutela sólo de quien se ampara vs. la colectiva y la nueva reversión prioriza la certeza fiscal y administrativa frente a la tutela preventiva.

¿Qué cambió y por qué importa al sector tecnológico, digital y de las comunicaciones? La reforma no oculta su motivación fiscal y administrativa.

Se aprobó:

Una redefinición del “interés legítimo” para limitar quién puede impugnar actos de la autoridad. Mayores restricciones al otorgamiento de la suspensión, herramienta que congela efectos de una resolución hasta que el juez resuelva el fondo. Reglas procesales que apuntan a una tramitación más expedita pero menos preventiva. Acotar efectos retroactivos e interferencias con la recaudación fiscal.

Para una industria históricamente litigiosa (telecom, plataformas de internet, big tech) las consecuencias pasan por un cambio de estrategia. Pensemos en tres escenarios verosímiles:

Un operador móvil sancionado por el nuevo regulador (que está adscrito al Ejecutivo federal) por incumplimiento significa que, bajo la nueva ley de amparo, tendrá menos probabilidades de obtener la suspensión de la sanción mientras litigue. La sanción se ejecuta: multas, bloqueo de espectro, ejecución de garantías.

Segundo, un proveedor de servicios financieros digitales (fintech) que recibe un requerimiento fiscal para cobros retroactivos verá más difícil paralizar la cobranza mediante amparo, con el consiguiente golpe de liquidez y reputación.

Tercero, aún más grave, organizaciones de la sociedad civil o de consumidores que busquen frenar decisiones normativas generales (como en su momento fueron los derechos de las audiencias o la neutralidad de la red) verán cerrada la puerta por la redefinición del interés para litigar.

Si se pregunta por el riesgo a las inversiones y la certidumbre jurídica, la reforma promete “certeza jurídica” sólo desde la óptica del Estado, es decir, menos litigios que paralicen ingresos fiscales y recaudaciones. Pero para el inversionista privado representa mayor riesgo regulatorio.

La posibilidad de que actos administrativos se ejecuten sin suspensión eleva el costo del capital. Los fondos de inversión exigirán mayores garantías contractuales, primas de riesgo, cláusulas de estabilización o la preferencia por jurisdicciones que ofrecen mayor blindaje.

La inversión en infraestructura digital (torres, fibra, satélites, centros de datos, desarrollo de inteligencia artificial) es intensiva y de largo plazo. Una mayor exposición a la ejecución administrativa sin freno judicial reduce el atractivo y altera el retorno de la inversión.

Imaginemos que la nueva ley de amparo se aplica a casos emblemáticos del pasado. Una disputa por tarifas de interconexión paraliza las inversiones durante una década. Un amparo que no suspende una resolución de la autoridad y obliga a los operadores a cumplir, pagar y después litigar (si prospera). Una resolución que frena una fusión o consolidación de empresas.

Un bloqueo de servicios por motivos de “seguridad nacional” con menos márgenes para la suspensión, las plataformas enfrentarían decisiones ejecutivas inapelables en el corto plazo. En todos los supuestos, la relación entre autoridad, industria y mercado se inclina hacia la imposición y queda lejos de la anticipación judicial.

¿Qué pueden hacer las empresas tecnológicas ante este nuevo escenario? Primero, reforzar el cumplimiento regulatorio y fiscal; la prevención es ahora la mejor protección. Después, diseñar contratos y estructuras financieras con cláusulas de contingencia como cuentas de depósito en garantía, seguros de responsabilidad administrativa y mecanismos de arbitraje internacional cuando proceda.

Quizá lo más interesante sea articular redes de terceros validadores como la academia, organismos internacionales, gremios o empresas consultoras para elevar el debate público y generar presión social sobre decisiones que vulneren inversiones, innovación o la economía digital.

Diversificar las estrategias jurídicas, como el litigio estratégico internacional, uso de mecanismos alternativos y ampliación de defensas administrativas. Finalmente, construir una comunicación más proactiva que busque reforzar la reputación y el lobby especializado como la primera línea de defensa.

La contrarreforma a la ley de amparo destruye una civilización jurídica. ¿Priorizamos la eficacia administrativa y la recaudación fiscal a costa de paralizar las salvaguardas preventivas que protegen derechos y promueven un entorno competitivo y previsible?

La tecnología no espera y nunca deja de evolucionar. Hoy regula quien gobierna, pero invierte quien confía. Si la ley de amparo muta hacia un mecanismo para acelerar la ejecución estatal sin freno, el país corre el riesgo de disminuir la inversión y de empujar conflictos del terreno jurídico (donde las reglas son más predecibles) al terreno político.

Si la intención era modernizar el juicio de amparo, la discusión tiene que elevarse a la altura de la complejidad tecnológica. No basta con acelerar trámites. Se necesita una institución que preserve la tutela efectiva, garantice legitimación de terceros afectados y reglas para sectores como el digital y tecnológico que operan con fuertes externalidades.

De lo contrario, nos quedaremos en el desamparo. Ahora tenemos una ley más rápida para la autoridad, más incierta para la innovación.

