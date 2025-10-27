Sheinbaum, el reto del relato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la política mexicana, la práctica había sido que los presidentes esperaran al ocaso de su mandato para lanzar su libro, concebido más como un balance que como un prólogo. Claudia Sheinbaum, rompiendo esa costumbre, publicó su versión apenas había cruzado la marca del primer año de gobierno. En la portada aparece a su lado López?Obrador. El relato traza la transición del triunfo electoral a la toma de posesión, entrelazado con homenajes constantes a la Cuarta Transformación. No se trata de un cierre definitivo, sino de una prolongación simbólica del movimiento que la llevó al poder. La anticipación, entendida como una forma de afirmación y, al mismo tiempo, de dependencia. Publicar con tanta premura abre la puerta a la reflexión, aunque simultáneamente siembra ansiedad. Sheinbaum, por su parte, se empeña en exhibir método y continuidad, a pesar de que carece todavía de resultados sólidos. Convertir la acción en discurso mediante la narración previa al gobierno es, en esencia, una transmutación del hecho en palabra.

Primero. La portada que muestra a López?Obrador no es una coincidencia. Con ella se consagra una sucesión de poder. En lo político aporta estabilidad; simbólicamente, comunica gratitud. Sin embargo, esa gratitud no implica subordinación. Al describir una transición sin fisuras, el texto idealiza lo inevitable: fricciones, disputas y reacomodos. Toda sucesión política lleva sus grietas. Suprimirlas del relato puede transformar la historia reciente en mito. El riesgo se revela con claridad: la continuidad, sin querer, puede ocultar la autonomía. La fuerza que se hereda, a su vez, puede acabar convirtiéndose en su propio límite. El libro constituye un ritual de continuidad, elaborado con meticulosa precisión. No anuncia ruptura; al contrario, anuncia la institucionalización de la Cuarta Transformación. Sheinbaum se muestra racional, disciplinada y serena. Esa prudencia puede ser virtud, pero también representa un riesgo si bloquea la iniciativa. El mensaje queda diáfano: el proyecto fundacional no llega a su fin, se asienta y se fortalece. La primera presidenta no niega el pasado; por el contrario, lo estructura.

Segundo. Es la transición de un liderazgo carismático hacia una configuración institucional. Sin embargo, la crónica no está exenta de peligros. En vez de entablar una conversación con la gente del pueblo, el escrito se limita a describirla, acaso porque no busca convencer a quienes ya están convencidos. Se dirige, más bien, a una audiencia académica y a observadores internacionales. La voz que antaño deambulaba entre la gente ahora se confina al análisis (en el libro) reclinada detrás de un escritorio. El resultado se traduce en una apariencia de orden, aunque a la vez genera distancia. La técnica confiere respeto, pero tiende a enfriar la empatía. Un poder que deja de sentir se encierra en sí mismo, y ese aislamiento se convierte en la antesala de perder el vínculo con la realidad. Emergen, asimismo, riesgos institucionales: la difusa línea que separa la memoria de la propaganda. Cuando un texto se sustenta en recursos estatales o se difunde bajo el auspicio del gobierno, la frontera ética se vuelve nebulosa. La transparencia, al transformarse en un espectáculo, puede confundirse con un acto de autoelogio. La saturación también tiene su carga. Un poder que se explica todos los días termina sonando hueco. La sobrecomunicación no persuade; más bien adormece. Un gobierno que se justifica sin cesar acaba perdiendo autoridad. Sheinbaum confía en el orden, la planificación y la ciencia. Son valores que, sin duda, refuerzan la estabilidad de las instituciones, aunque una nación tan desigual también clama por pasión, intuición y valentía.

Tercero. Cuando el cálculo eclipsa a la empatía, se corre el peligro de un autismo político: comprender los números sin captar a la gente. Existe, además, un riesgo más serio: la prematura consignación del poder. Al fijar su narrativa con demasiada rapidez, Sheinbaum podría atrapar a su gobierno dentro de un marco estático que no evolucione. Lo que parecía un comienzo puede acabar convirtiéndose en una frontera. El mensaje que desprende el libro no deja dudas: López?Obrador y Sheinbaum forman parte de la misma historia, aunque ella ya gobierna en solitario. Es una advertencia que resuena dentro de Morena: la unidad se vuelve una cuestión de supervivencia. El gesto pretende blindar la cohesión del movimiento y evitar que se fragmenten. Si la 4T se fractura en feudos y egos, acabaría autodestruyéndose a partir de su propio éxito.

El espejo implica un riesgo.¿Debía Sheinbaum publicar un libro ahora? Probablemente no, si lo que buscaba era afirmar su independencia narrativa. Tal vez sí, si pretendía consolidar el hilo entre origen y continuidad. Pero hacerlo tan pronto delata una urgencia: controlar la memoria antes de que el poder la desordene. .El gesto merece reconocimiento: devuelve al debate político el peso intelectual que necesitaba y evidencia que el gobierno se guía por su propia cabeza. Pero su riesgo persiste: que la palabra se quede en el discurso y no se convierta en acción. Lo que ahora se percibe como serenidad podría acabar volviéndose rígida. Lo que hoy suena como continuidad, sin que se note puede transformarse en rutina. Sus mensajes se presentan con una claridad inquebrantable: orden, método y cohesión. Pero la realidad que le aguarda será más compleja: mantener la unidad sin aferrarse a dogmas, gobernar sin resonancias huecas y erigir el segundo nivel de la 4T sin que se diluya la fuerza del primero.

El libro infunde una densidad simbólica al mandato que encarna, mientras traza con claridad sus límites. Cuando los hechos sobrepasan lo escrito, el texto se vuelve la propia fundación. De lo contrario, sólo queda como un epitafio ya anticipado. En el teatro de la política, un relato que se adelanta al momento no arroja luz; más bien, lo aprisiona. El peligro de redactar con antelación no radica en sobrepasar a la historia, sino en reconocer, cuando ya es demasiado tarde, que la historia ha seguido su marcha sin aguardar al relato.

