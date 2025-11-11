Carlos Manzo. El alcalde de Uruapan, abandonado por la autoridad estatal y federal . Foto: Pedro Anza / Cuartoscuro

En cumplimiento de la orden presidencial, y por sentirlo de corazón, doy un sentido pésame a la familia Manzo/Quiroz por la sensible e irreparable muerte de don Carlos Manzo Rodríguez. A todos los mexicanos nos duele su partida y nos indigna el tener que soportar autoridades, tanto federales como locales, incompetentes, apáticas y negligentes. A aquella mi comprensión; a éstas, mi repudio y desprecio.

Sheinbaum no pudo con el paquete. Fue rebasada por los problemas, las circunstancias y, por qué no decirlo, por no haber sabido pintar su raya de su antecesor, pese a que le sobraban razones para hacerlo. Debe renunciar al cargo de presidenta de la República, hacerlo antes que el clamor sea nacional, arda el país y se afecte de manera grave y definitiva la seguridad y tranquilidad nacional.

En el caso, además de existir las razones graves para que renuncie, también existen las condiciones políticas para que conceda ese gran favor a la República y a los mexicanos.

De conformidad con el artículo 86 constitucional, para que un presidente renuncie al cargo, se requiere causa grave: la causa la tiene: la incapacidad manifiesta que ha demostrado para ejercer el cargo. De hacerlo, contaría con la anuencia del Congreso de la Unión que, después de tener la autorización de AMLO, aceptaría la dimisión.

Morena, junto con sus cómplices PT y Verde, tienen el control absoluto del Congreso de la Unión; ello significa que, sin mayores dificultades, podría “elegir” como nuevo presidente de la República a quien AMLO le ordene. Tomando en consideración que aún no transcurren dos años del periodo para el que fue electa Sheinbaum, y que Morena y sus cómplices cuentan con una mayoría calificada en las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión, AMLO estaría en posibilidad de designar al presidente interino.

En razón de que la renuncia se produciría antes de que hayan pasado dos años del sexenio, es necesario que se celebren nuevas elecciones presidenciales. Ese proceso electoral, aunque se realizaría en condiciones adversas, el resultado aún pudiera ser favorable para el candidato que Morena y sus cómplices presenten.

Ramírez Bedolla y Sheinbaum. Reacción tardía. Foto: Miguel Dimayuga

En un eventual nuevo proceso electoral, con sus altas y bajas, Morena aún podría controlar un proceso electoral. Es decir, dadas las actuales circunstancias de criminalidad generalizada, de anarquía, inseguridad, de desgobierno y sospechas de corrupción generalizada, el elemento “pensiones y dádivas” aún pudiera ser determinante para que esa organización gane un proceso electoral.

Vistos los desastres mal atendidos de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y otros estados, es de esperarse que el voto en esas entidades, si no está perdido para Morena, sí está notablemente disminuido. Jalisco, Nuevo León y Campeche, es de suponerse que los tiene perdidos.

Descontando el voto de esas entidades, aún existe la posibilidad de que Morena gane una elección en el resto del país. Con sus altas y bajas cuenta con Oaxaca, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Guerrero.

Desde luego Morena, en las actuales circunstancias y para 2027, tiene perdido el estado de Michoacán. En este momento, el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo Rodríguez hace insostenible la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Es cosa de días para que tenga que abandonar el cargo y para que sea designado como vicecónsul de México en Indonesia o Corea del Norte. No puede seguir fingiendo que gobierna desde un lugar secreto y sin dar la cara, como lo está haciendo. Esta rebasado.

AMLO y Morena, en las actuales circunstancias, estarían imposibilitados para designar a alguien de su banda para que asuma la gubernatura. Lo más seguro es que la próxima gobernadora de Michoacán sea mujer y que se llame Grecia Quiroz García, la viuda del presidente municipal sacrificado. Es de suponerse que su candidatura será sostenida, preferentemente, por la ciudadanía. Se ve que es valiente, tiene agallas y los conocimientos para asumir el cargo.

Eso es por lo que toca a Michoacán. Para presidente de la República interino habrá que tomar en consideración algunos asegúnes:

Como se presentan los negocios públicos, para las elecciones extraordinarias de presidente de la República, los morenos no pueden salir con que la orden de AMLO es que sea candidata Rocío Nahle, Evelyn Salgado, Luisa María Alcalde, Layda Sansores, Rosa Icela Rodríguez o Delfina Gómez Álvarez. Olvídense de ellas.

Grecia Quiroz. Asumir Uruapan tras el atentado contra su esposo. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

Un ataque, autorizado o no, a los focos de producción de droga y violencia que existen en el país, de parte de la administración del presidente Trump, sería el elemento determinante para obligar a la presidenta Sheinbaum a abandonar al cargo.

Si bien AMLO eligió a una mala presidenta de la República, no se equivocó en cuanto a fidelidad; puso para sucederlo a alguien que no tuvo una sombra de duda respecto de serle fiel, obediente, sumisa y seguidora convencida de su pensamiento. Siempre lo defendió. Si se hundió fue por razón de que no se decidió, del todo, a abandonar su política de Abrazos y no balazos que, en mal momento, predicó y siguió. Sheinbaum no podía tener todas las virtudes.

Gracias a la presidenta, a su gabinete y al señor gobernador, el estado de Michoacán ya está perdido para Morena; están en duda y por perderse las entidades afectadas por la imprevisión de las autoridades y por las inundaciones. Todo será cosa de que los opositores, con o sin partido, sepan aprovechar la oportunidad de oro que la delincuencia organizada y el clima les brindó.

Debemos recordar que AMLO, como animal de presa, aprovechó todos los errores y deficiencias de sus adversarios para llegar. Nunca perdonó una sola deficiencia. Ahora Sheinbaum nos pide que no hagamos lo mismo.

Al parecer la viuda del sacrificado, la señora Grecia Quiroz, tiene carácter, discurso y causa. La veo como la próxima gobernadora de la entidad, ante la próxima caída de Ramírez Bedolla. Es factible que ella llegue al margen y aún contra la voluntad de AMLO y de los líderes de los partidos políticos nacionales.

Es de desearse que Sheinbaum renuncie a la mayor brevedad posible y no espere a hacerlo cuando el clamor de que lo haga sea general. Esto redundaría en perjuicio de los intereses públicos y en daño de su causa.