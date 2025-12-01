La marcha de Claudia, un llamado de arropamiento

El primer año en la Presidencia han sido de constantes tormentas borrascosas que han puesto a prueba no sólo a su gobierno, sino también al partido Morena en la parte legislativa y judicial.

Las marchas de la generación Zeta y las de las mujeres, los escándalos de diputados, senadores y gobernadores, la espiral de violencia que no para, lo mismo que los desenfrenos de la corrupción de miembros prominentes del gobierno no dan tregua a la primera presidenta del país.

Ante los serios cuestionamientos a los que ha sido sometida por sectores sociales e integrantes de la oposición, Claudia Sheinbaum convocó desde el 24 de noviembre a una marcha el próximo sábado 6 con la clara intención de dar una respuesta a las manifestaciones en contra de su gobierno y mostrar la fuerza social y el apoyo político que la sostiene en la silla presidencial.

La convocatoria, dijo en su conferencia mañanera, es para celebrar los siete años de transformación en el país. Sin embargo, al momento de emplazar era evidente que se trataba de un llamado a su partido Morena, legisladores y gobernadores de arroparla ante tanto golpeteo político y social.

Al hacer el llamado afirmó que era “a todo el pueblo de México” y aseguró que no existe malestar social, inconformidad y odios como sostienen sus críticos y opositores políticos.

Maestros de la CNTE de la región Mixteca se manifestaron por la vista de la presidenta Sheinbaum. Foto: Carolina Giménez / Cuartoscuro.

“Esta idea de que hay enojo, esta insatisfacción, molestia que han querido levantar en las redes, había cuatro personas gritando ahí en Juchitán y 2 mil recibiendo, y entonces hacen todo un cuento, pues de qué cosa, que la verdad no afecta”, afirmó, al hacer referencia a las protestas ocurridas en un recorrido por Oaxaca en esos días.

Para sostener su convocatoria habló de las bondades de siete años de gobierno de la Cuarta Transformación, los seis de Andrés Manuel López Obrador y el año de su administración. Declaró:

Miren nada más el programa de vivienda; durante los seis años del presidente López Obrador la parte de la vivienda no pudo avanzar más y ahora, fíjense, son casi 5 millones de créditos del Infonavit que están siendo disminuidos. Gente que debía tres veces su casa y que ahora prácticamente se le está entregando la escritura.

En el mismo tono festivo mencionó el programa de apoyo económico para mujeres de 60 a 64 años y las becas para todos los estudiantes de secundaria y preparatorias. Lo mismo que la inversión en carreteras y caminos.

“¡Imagínense 900 kilómetros! ¿Cuánto es México-Nuevo Laredo? Debe ser por ahí nada más de repavimentación. ¿Qué no hay que celebrar eso? Pues claro que sí”, dijo retadora Claudia Sheinbaum al hacer el llamado a la movilización del 6 de diciembre que tendrá lugar en el Zócalo capitalino.

Desde entonces gobernadores, funcionarios, legisladores, presidentes municipales y todos aquellos integrantes de la Cuarta Transformación comenzaron a organizar la concentración que se espera abarrote el Zócalo que para entonces será liberado de las vallas metálicas y de cemento que rodearon todo el Centro Histórico.

La intención es mostrar fuerza y unidad de partido y gobierno, una intención que muestra esa necesidad de la presidenta Claudia Sheinbaum de sentirse y mostrarse fuerte y arropada ante las fuerzas opositores que la ven débil y llaman a una revocación de mandato.

Por cierto, éste es el segundo llamado a una concentración masiva que hace la presidenta. En marzo convocó a una manifestación también en el Zócalo en contra de la imposición de aranceles por parte de Donald Trump. Pero en esta ocasión el llamado es más urgente, necesita de un espaldarazo para hacer frente al vendaval que hay en su contra de sectores empresariales, partidos opositores y grupos sociales que no desaprovechan ningún yerro de su parte o de Morena.