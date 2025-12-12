Netflix, Paramount y Warner: innovación vs. tradición

La noticia sacude los cimientos de la industria audiovisual y pone en alerta la innovación y la tradición. Netflix, la plataforma que transformó el consumo global del entretenimiento, anunció la adquisición de Warner Bros. (incluido HBO) en una operación por 82.7 mil millones de dólares. El movimiento permite que la presa devore al depredador; una empresa nativa de internet compra a una productora centenaria y líder en franquicias y filmografía.

Warner Bros. ofrece a Netflix aquello que la compañía de internet siempre aspiró tener: el acceso pleno sobre los contenidos y las audiencias de HBO y franquicias emblemáticas. Durante años, HBO representó el contenido premium al cual Netflix nunca accedió de forma exclusiva. Con la operación, Netflix apuntalaría su catálogo con activos como la biblioteca de HBO, la propiedad intelectual de DC Comics, la saga de Harry Potter (el universo de Wizarding World), Game of Thrones y otras marcas globales que enriquecen la propuesta de valor para los suscriptores de Netflix.

Pero Paramount lanzó una contraoferta superior por 108.4 billones de dólares en efectivo por Warner Bros. Discovery. Argumenta que su propuesta ofrece mayor certeza a los accionistas y un camino regulatorio más corto. La puja de Paramount es, en términos de consolidación, una alternativa clásica: efectivo, integración de redes lineales y una retórica pro salas de cines que contrarresta la propuesta y el modelo tecnológico de Netflix. El choque de ofertas redefine la competencia por precio, por modelo de negocio y tiempo de ejecución.

¿Qué está en juego para la industria del cine y el streaming? Primero, la concentración de bibliotecas, derechos de autor y propiedad intelectual. El acceso permanente a títulos de alto valor reduce la dependencia de acuerdos de licencia y crea economías de escala en producción, distribución y mercadotecnia.

Segundo, la integración vertical entre plataforma y estudio altera los incentivos sobre ventanas de estreno y políticas de exhibición. Para cines y distribuidores tradicionales, la operación genera incertidumbre sobre ventanas cinematográficas y la rentabilidad del circuito. Gremios de la industria, voces políticas y críticos expresan problemas de competencia y por el futuro del empleo creativo.

La adquisición de MGM por Amazon en 2021 es el precedente más instructivo. Amazon compró una biblioteca icónica (incluidas las películas de James Bond) por 8.45 mil mdd con la intención de alimentar Prime Video y su ecosistema. La operación MGM-Amazon tiene varias lecciones útiles ahora.

Una, la adquisición de un estudio aporta ventajas estratégicas inmediatas, pero impone desafíos de integración y gestión de expectativas creativas. Dos, los reguladores (incluida la Unión Europea) pueden aprobar fusiones de este tipo cuando se demuestra que no entorpecen la competencia en mercados relevantes. Tres, la valoración del catálogo y la articulación con la estrategia comercial determinan el retorno real de la inversión.

Las dos ofertas por Warner Bros. tienen escenarios contrastantes. Para Netflix, adquirir Warner fortalece su liderazgo global, amplía su portafolio de franquicias y facilita la inversión en producción local mediante economías de escala en financiamiento y tecnología. Netflix puede acelerar la producción local y financiar proyectos con mayor ambición. En mercados como América Latina significaría más series y películas y oportunidades de talento locales con presupuesto competitivo.

De hecho, Netflix anunció inversiones en México por 1,000 mdd durante los próximos cuatro años, lo cual refuerza su argumento sobre capacidad de producción local.

Para Paramount, la compra de Warner Bros. representa la consolidación de un gigante de contenido tradicional. Su enfoque es preservar las ventanas cinematográficas, reforzar redes de televisión y fortalecer una plataforma competitiva sobre la base de marcas históricas. En su oferta, Paramount enfatiza la certeza monetaria para los accionistas y la preservación del ecosistema cinematográfico. Su mensaje conservador busca preservar el statu quo concentrándolo. Es una apuesta por lo tradicional como ventaja competitiva frente a la innovación tecnológica de Netflix.

Desde la perspectiva del consumidor, siempre existen beneficios y riesgos. Una ventaja clara son más catálogos integrados, suscripciones más atractivas y precios competitivos. Riesgos: menor diversidad reduce el pluralismo creativo y encarece el mercado si la concentración restringe la oferta.

Game of Thrones. Franquicia multimillonaria. Foto: HBO.

La decisión de los reguladores debe balancear eficiencia económica y bienestar del público. Los criterios prudentes incluyen impacto en competencia global de SVOD (participación de mercado), condiciones de acceso para terceros distribuidores, protecciones para salas de exhibición y salvaguardas para la remuneración de talento.

El modelo de Netflix es singular. Su ventaja no reside sólo en el catálogo, sino en la experiencia de usuario, en los algoritmos de recomendación y la capacidad de escalar producción a nivel global. Las empresas de contenido han intentado replicar dicho modelo sin éxito pleno. Resulta paradójico que Netflix pase de ser el jugador disruptivo al comprador de una gran productora tradicional, pero con contenidos y franquicias de alto valor.

Si la operación prospera para Netflix, la nueva etapa combinará tecnología, escala y propiedad intelectual. Para América Latina es una oportunidad porque significa mayor inversión y presencia creativa, siempre y cuando las condiciones regulatorias y de mercado preserven pluralidad y competencia.

Si la ambición se apodera de los accionistas de Warner Bros. y triunfa la oferta conservadora de Paramount, Netflix enfrentaría la mayor frustración estratégica de su historia, pero no se quedaría inmóvil. Un movimiento de ese tamaño rompe el equilibrio del sector y obligaría a Netflix a buscar otra adquisición.

La opción más lógica por tamaño, precio y estrategia es Lionsgate, que posee franquicias como John Wick, The Hunger Games o The Expendables. Desde hace años circulan versiones de venta y la empresa ha expresado su disposición a escindir activos.

Adquirir Sony sería un golpe maestro si fuera negociable, porque carece de un servicio global de streaming y ha seguido una estrategia distribuida al licenciar contenido a múltiples plataformas. En los últimos años ha reforzado su relación con Netflix con acuerdos de ventana exclusiva en Estados Unidos.

Existen otras probabilidades limitadas como NBCUniversal (Minions, Jurassic Park, Fast & Furious, Back to the Future), AMC Networks (The Walking Dead, Better Call Saul y Mad Men), A24 o Skydance Media (Misión imposible) que podrían fortalecer el catálogo de Netflix.

La compra de Warner Bros. por Netflix, la contrapropuesta de Paramount y los siguientes movimientos inauguran una nueva fase del entretenimiento. Sobre el tablero están la innovación tecnológica representada por el streaming o el contenido tradicional de las pantallas de cine y televisión.

________________________________

Twitter: @beltmondi