En la festividad de la Virgen de Guadalupe la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la invitación al papa León XIV para que visite México. Durante la conversación, dijo la mandataria, León XIV envió bendiciones y saludos a los mexicanos en el Día de la Virgen de Guadalupe.

En el sitio oficial de noticias de la Santa Sede se consiga la llamada y retoma el mensaje de Claudia Sheinbaum en redes sociales:

“Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”.

En mayo último la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó al papa León XIV una invitación del gobierno mexicano para que visite nuestro país; invitación reiterada el pasado 12 de diciembre por Claudia Sheinbaum. El 18 de septiembre último el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Mexicana, encabezado por Ramón Castro, invitaron al Papa a visitar México.

Ya en corto, el líder de los católicos en el mundo comentó que sí le gustaría visitar a el santuario de la Virgen de Guadalupe en los próximos años, pero que México no estaba en la agenda de los países que visitará el próximo año. El Papa dijo el 18 de noviembre reciente que le gustaría visitar los santuarios de Fátima y Guadalupe, pero no dio fecha. Sabemos que en 2026 el papa León estará en España, Argentina, Paraguay y Perú.

Porque sí existen todas las invitaciones y condiciones desde el gobierno, la jerarquía católica y los creyentes para recibir la visita del papa León XIV en México.

Y más cuando desde la secretaría de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin tiene un especial afecto por México, porque al lado del nuncio apostólico Jerónimo Prigione hizo carrera diplomática.

Sheinbaum. Invitación para el Papa. Foto: Eduardo Miranda

Entonces, ¿por qué el Vaticano y los hombres cercanos al Papa no ponen una fecha para visitar México?

Un miembro de la jerarquía católica explica que ningún Papa se parece al anterior, cada uno da al pontificado un sello personal y León XIV “todavía no da color”. Y los viajes y su relación con los católicos y gobiernos son el mejor escaparate para definir un perfil de gobierno.

Hay países como Brasil, Estados Unidos, España y por supuesto México que imponen a cualquier líder religioso por el número de personas en las concentraciones masivas y la expresión de la religiosidad popular.

El León XIV no tiene el carisma y el manejo de masas como Juan Pablo II, marcado en sus visitas a México; ni el sentido del humor y agudeza del argentino Francisco. El agustino estadunidense nacionalizado peruano 'está aprendiendo a ser Papa'.

Hay una variable no menos importante: el grupo cercano a León XIV, aunque es institucional, todavía no termina de integrarse bajo la directriz del nuevo líder de los católicos; y aunque respecto del Papa argentino ha sido una transición de terciopelo, pronto empezaremos a ver cambios en los dicasterios (secretarías) con un perfil más italiano, más europeo y menos latinoamericano. El Papa ha iniciado cambios en los dicasterios vaticanos destacando el nombramiento de Filippo Iannonecomo nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos, y la inclusión de mujeres en roles de liderazgo, como la hermana Rafaela Petrini en la Ciudad del Vaticano, y Tisiana Merleti como secretaria en otro dicasterio.

Después de la experiencia del viaje al Líbano yTurquía, el Papa es de los jerarcas católicos que se meten en el detalle del gobierno vaticano y de los viajes pontificios.

Al interior de la Iglesia hay voces que dicen que Claudia Sheinbaum pretende invitar al Papa porque puede obtener un lucro político con la visita de León XIV a México, y aunque el nivel de popularidad de la presidenta Sheinbaum es muy alto, opinan que los valores que promueve su gobierno de la 4T están muy alejados de los valores evangélicos que proclama la Iglesia católica. Consideran que el Papa va a defender en México y en el resto del mundo una forma de vida emanada del evangelio de Jesús.

Basílica de Guadalupe. Devoción mexicana. Foto: Eduardo Miranda

En la misa con motivo de la Fiesta de la Bienaventurada Virgen María de Guadalupe, el papa León XIV dijo en su mensaje: “La autoridad ha de ser ejercida como servicio y no como dominio”. Madre, pidió, “enseña a las naciones que quieren ser hijas tuyas, a no dividir el mundo en bandos irreconciliables, a no permitir que el odio marque su historia, ni que la mentira escriba su memoria”.

El líder de los católicos pidió a la Virgen de Guadalupe para que los gobiernos “custodien la dignidad de cada persona en todas las fases de su vida, y que haga de esos pueblos lugares donde cada persona pueda sentirse bienvenida”.