Las políticas migratorias deben ser firmes, pero también humanas, proporcionales y respetuosas de los derechos fundamentales. La recopilación masiva de datos, sin límites claros, no es sinónimo de mayor seguridad, pero sí implica mayores riesgos.
Al interior de la Iglesia se dice que Claudia Sheinbaum pretende invitar al Papa porque puede obtener un lucro político con su visita, y aunque el nivel de popularidad de la presidenta es muy alto, opinan que los valores que promueve la 4T están muy alejados de los valores evangélicos de la Iglesia.