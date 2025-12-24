Desplazamientos de los gazatíes

A más de dos años del asalto de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023 con el saldo conocido de muertos y rehenes capturados israelíes, se conoce una cantidad de muertos palestinos que no se detiene ni en Gaza ni en Cisjordania, lo que no se sabe es el número de desplazados o el que ha abandonado definitivamente el territorio. Muchos gazatíes han sido obligados a cambiar de domicilio en varias ocasiones, algunos hasta por 12 veces en el lapso transcurrido. Se afirma que nueve de cada diez habitantes han huido de sus hogares, obligados a desplazamientos forzados, lo han hecho por cientos de miles, hacinados en diferentes campamentos improvisados.

Las cifras difieren de todas las conocidas después de la Segunda Guerra Mundial. De Jan Yunis a Rafah en el norte de la franja al sur, en Ciudad Hamad a al-Mawasi, los gazatíes han huido a lo que Israel ha definido como zonas seguras para desplazarse de inmediato. Ha sucedido al escucharse las instrucciones de Avichay Adraee, cuya voz se ha hecho famosa tanto en Gaza como en Líbano, y que probablemente sea de inteligencia artificial, ha advertido cuando se va a bombardear determinada zona. Lo que ha hecho presumir a Benjamin Netayanhu que los israelíes no son como los nazis, que no avisaban cuándo iban a bombardear una ciudad (¡!).

Lo que ha sucedido es que, por ejemplo, Rafah, muy cercana a Egipto, luego de recibir a los desplazados ha debido albergar una población superior en cuatro veces a la habitual, con el consabido problema de la carencia de infraestructura y alimentos; luego, cuando sumaban más de un millón, se les pidió desplazarse a Jan Younis y a Deir al-Balah, cuya población conjunta casi se triplicó. Cifras que han sido proporcionadas por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem. De hecho, el profesor Daniel Blatman, especialista del Holocausto, afirma que los desplazamientos en Gaza difieren de otros en el mundo debido al “atrapamiento, la repetición y las condiciones letales”.

Destino incierto. Foto: AP

Después de la declaración de la guerra, 42 mil palestinos han salido hacia un país de la región, según cifras de Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, COGAT, sin precisar su destino. Los países europeos, muy propensos a las declaraciones de apoyo para mitigar los sufrimientos de los palestinos, no han puesto en práctica lo que afirman. Francia ha apoyado apenas la salida de 654 palestinos, todos deben ser autorizados inicialmente por el Shin BET —los servicios de inteligencia interior— para determinar si alguno tiene o no vínculos con el terrorismo. Y alguien se pregunta cómo es posible que se haya llegado a rechazar la salida de un niño de cuatro años.

Desde que el presidente Emmanuel Macron prometió en noviembre de 2023 que cuando menos 50 gazatíes serían apoyados para salir del enclave hacia Francia, ha apoyado más los traslados a Jordania y a Egipto. Pedro Sánchez, en España, ha recibido a 240 evacuados entre julio de 2024 y octubre de 2025, la mayoría niños por razones médicas. Aun Italia con su presidenta de manifiesta ideología antimigrante, Giorgia Meloni, con su partido Fratelli D´Italia con lazos con el Likhud de Netanyahu, ha recibido a mil 400 personas, de las que 125 fueron niños llevados a hospitales. Sorprende que, pese a todo, sea la cifra más alta de un país europeo en la coyuntura. Rumania es el único país de Europa central y oriental que ha evacuado 50 niños con sus aviones militares, para ser atendidos en hospitales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 16 mil 500 pacientes, la mitad niños, esperan ser atendidos en una evacuación de urgencia. Según Claire San Filippo, responsable de urgencias de Médicos sin Fronteras en Gaza: “La inacción mata”.

Por otra parte, algunos jóvenes estudiantes han logrado salir del país aceptados por alguna universidad en el extranjero, ahora esperan 300 ir a Francia, aunque apenas la mitad ha sido aceptada por sus universidades. Es necesario ser estudiante becario, artista, investigador, periodista y contar con familia o cercanos en el país de recepción.

Israel celebra la salida de los palestinos y, sin embargo, pone dificultades a quienes quieren salir. Por ejemplo, a principios de agosto, un estudiante que fue aceptado para estudiar ciencias políticas en la Universidad de Lille, publicó un tuit calificado de antisemita, dando lugar a un castigo colectivo y durante dos meses se suspendió la autorización para cualquiera de los estudiantes que quisiera salir del enclave, y en octubre se reanudaron los permisos, pero con más requisitos.

A río revuelto algunos se aprestan a los negocios; el diario israelí Haaretz ha publicado sobre una organización que ofrece a los palestinos salir del enclave hacia Indonesia y Sudáfrica, pagando 2 mil dólares por persona. Tomer Janar Lind, con pasaporte de Israel y de Estonia, cuenta con una empresa de vuelos charter, sin que muestre su registro, y muestra como objetivo “proporcionar ayuda y rescate a las comunidades musulmanas en zonas de conflicto y guerra”. El diario averiguó que la Oficina de Emigración Voluntaria de Israel dependiente del Ministerio de Defensa de Israel, ha ayudado a coordinar las salidas a través de la organización Al-Majd con el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). (Avi Scharf y Liza Rozovsky, Haaretz, 16 de noviembre de 2025).

Los vuelos detectados han transportado a cientos de palestinos desde el aeropuerto de Ramon, cerca de Eilat. Un vuelo con destino a Nairobi llevó a 153 personas que desconocían su destino. En la escala en Johannesburgo, las autoridades sudafricanas retrasaron el desembarque durante 12 horas, las autoridades consideraron que carecían de la documentación necesaria, sus pasaportes no tenían sello de salida y no contaban con boleto de regreso. El diario se informó que las familias con niños pequeños no recibieron comida ni agua durante la espera y la embajada palestina en ese destino informó que la salida del grupo lo gestionó “una organización no registrada y engañosa que se aprovechó de la trágica situación humanitaria de nuestro pueblo en Gaza, engañó a las familias, les recaudó dinero y facilitó su viaje de manera irregular e irresponsable”.

Poco se sabe sobre esos vuelos, pese a contar con un organismo oficial para garantizar su seguridad que existe desde 2010 y desde entonces realizan vuelos como el detectado. Se sabe que el 27 de mayo de 2025 otro grupo compuesto por 75 gazatíes abandonó la franja con destino a Budapest y de allí continúo hacia Indonesia y Malasia. Un segundo grupo de 150 palestinos partió el 27 de octubre con destino a Nairobi. Conforme el diario investigó varias aerolíneas con supervisión del gobierno participan en la gestión de esos viajes que han proliferado desde que el presidente Donald Trump insistió en que se establecería una riviera en Gaza y los que quisieran podían irse a vivir a una “hermosa zona” sin conflicto, en una idea apoyada por Netanyahu. Aunque el diario lo ha intentado, el Ministerio de Defensa de Israel se ha negado a dar información al respecto.

Situaciones semejantes continuarán por todos los sinsabores que obligan a los palestinos a salir del enclave, más cuando los países árabes que debían asumir los compromisos de la causa que les compete vuelven la vista hacia otro lado, y los europeos no se comprometen lo suficiente para hacer efectivas las medidas que anuncian en su favor.