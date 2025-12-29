Aduanas, un problema sin resolver

Las aduanas siguen siendo un gran atractivo para los negocios ilegales y son tan porosas que hasta un elefante o jirafas pueden pasar sin problema alguno por los puentes fronterizos, navales o aeropuertos.

Con la decisión de militarizarlas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pensó que podría detener tráfico ilegal de fentanilo, mercurio, minerales en bruto que se transforman en acero, ropa, calzado y armas. Pero en este gobierno de Claudia Sheinbaum la medida fracasó rotundamente tras la investigación del llamado huachicoleo fiscal, que no es otra cosa que el robo y tráfico de combustible a escala internacional.

A diferencia de López Obrador, la presidenta Sheinbaum apostaba a que las aduanas fueran la puerta de recaudación necesaria y urgente para dar solvencia a las finanzas públicas. Y así lo fue, pues en los primeros seis meses del año la recaudación alcanzó 711 mil 930.9 millones de pesos, un crecimiento real de 23.4% respecto del mismo periodo de 2024.

Pero no dejaron de ser el zaguán del tráfico de combustible robado a Pemex, refinado en Texas y vendido a varios países. Un negocio donde participaron empresarios, autoridades y el crimen organizado.

Eso fue lo que investigó y reveló a la presidenta Sheinbaum el exdirector de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien le proporcionó información clave que condujo al aseguramiento de un buque con presunto combustible ilegal (huachicol fiscal) en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

Durante una de sus conferencias matutinas, la mandataria habló de Alex Tonatiuh Márquez Hernández recientemente removido de su cargo por acusaciones de enriquecimiento inexplicable. Aclaró que, de acuerdo con las investigaciones, no existen indicios que lo vinculen directamente con la red de contrabando de combustible, sino todo el contrario, destacó que fue él quien alertó a las autoridades federales sobre las pipas y el buque sospechoso, el High Challenge, que se encontraba en el muelle en ese momento.

En el área de investigación aduanal fue donde se descubrió el huachicoleo fiscal en su más alto nivel, con la participación de funcionarios de las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada. El buque tanque High Challenge, con bandera de Liberia, fue captado atracando en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde intentó ingresar 50 millones de litros de combustible de manera ilegal.

En su investigación la revista Proceso de octubre, bajo la firma de su director, Jorge Carrasco, reveló que tuvo acceso a información que “indica que unos 200 elementos de la Marina y unos 150 del Ejército se encuentran bajo investigación. Pero el grupo compacto se cifra en 15 mandos militares de ambas Fuerzas Armadas que ocuparon las aduanas marítimas y terrestres durante la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador”.

En la investigación Proceso señaló entonces que las indagatorias no habían terminado y estaban encaminadas “a la búsqueda de más órdenes de aprehensión en las que podrían figurar generales de Ejército, jefes (coroneles y mayores) y oficiales (capitanes), así como sus equivalentes en la Marina: capitanes, contralmirantes, vicealmirantes y almirantes; además de mandos y jefes de la Guardia Nacional por haber custodiado el transporte de pipas con combustible ilegal”.

Márquez Hernández. Señalamientos por enriquecimiento inexplicable. Foto: Especial

Pero nada de esto ocurrió al paso de los meses. Lo que sucedió fue el relevo del director de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, acusado de tener relojes de alta gama, propiedades lujosas y presuntos vínculos con agrupaciones criminales.

Márquez, dijo la presidenta Sheinbaum, es "un buen funcionario", pero enfatizó que cualquier señalamiento en su contra debe basarse en investigaciones administrativas formales y no en especulaciones.

En México existen 50 aduanas de las cuales 19 están en la frontera norte, dos en la frontera sur, 17 marítimas y 12 interiores, pero más de 50% de las exportaciones e importaciones se realizan en cinco de ellas: Nuevo Laredo (23.25% del total de operaciones), Ciudad Juárez (9.61%), Tijuana (9.14%), AICM (6.29%) y Ciudad Reynosa (6.07%). Ahí está el negocio en manos de militares.