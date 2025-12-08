Mundial de futbol 2026: la cancha política de Trump

De manera inevitable en algunos momentos de la historia deportiva los eventos mundiales se mezclan con asuntos políticos que los marcan en el devenir de los tiempos. Así ocurrió con la Olimpiada de 1936 en Berlín, en pleno auge del nazismo, o el Mundial de Futbol de 1978 en Argentina, durante la dictadura militar.

Hoy todo pinta para que el Mundial de Futbol 2026 tenga ese distintivo con Donald Trump y la Doctrina Monroe de “América para los americanos”.

El viernes 5 por la mañana, previo al sorteo de los equipos de 48 países que jugarán en las canchas de México, Canadá y Estados Unidos, Donald Trump recibió el premio de la paz por parte de la Federación Internacional del Futbol (FIFA) por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del futbol.

Horas antes el presidente de Estados Unidos revivió la Doctrina Monroe de “América para los americanos”, en el entendido de que este país considera para sus intereses como territorio estratégico todo el continente. Y como parte de esta misma política de dominio Trump anunció que en el desarrollo del mundial continuarían las redadas contra los migrantes por parte de la policía y la Guardia Nacional, acciones que han sido denunciadas como violatorias a los derechos humanos.

La figura y la política del mandatario norteamericano estuvo muy presente en el evento del sorteo del Mundial de Futbol que se realizará el próximo año. Pero no sólo por su participación en el sorteo sino porque aprovechó la cancha deportiva para aplicar su política económica al reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para abordar la revisión del Tratado de Libre Comercio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles previo que podría dejar que concluyera el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y en su lugar buscaría negociar un nuevo acuerdo comercial con ambos países.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump afirmó: “Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”. Así, Trump realizó una jugada previa en la cancha política que terminará en la cancha de futbol.

Se trató de la primera reunión de la presidenta mexicana con el presidente Trump, quien a pesar de mostrar públicamente admiración por Sheinbaum ha cuestionado en múltiples ocasiones a su gobierno por su combate al narcotráfico y ha aplicado aranceles de manera unilateral complicando la balanza comercial de México.

De manera inevitable el Mundial de Futbol de 2026 tendrá la huella de Trump, pues se realizará en la cancha de las tres naciones (México, Canadá y Estados Unidos) en un contexto donde la figura del magnate republicano tiene un impacto en la reordenación económica y geoestratégica mundial.

De manera clara Trump aprovechará el foro futbolístico mundial para mostrar sus aspiraciones de liderazgo internacional. Así lo ha hecho en Gaza, Ucrania, el Foro Económico Mundial, la guerra contra el narcotráfico en América Latina y las finales de los juegos de beisbol y futbol americano.

Por cierto, se espera que la audiencia sea de 5 mil millones de espectadores, con más de mil 600 millones siguiendo la final en vivo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, mientras que la asistencia directa a los estadios sea de 6 millones.