Hoy se presentan los resultados de la Cuenta Pública 2023

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Hoy es 20 de febrero y como cada año, acorde con la Ley que Fiscalización, se presentará el Informe de la Cuenta Pública del año 2023 ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados (integrada por las diversas fuerzas políticas).

Recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mostrará también los hallazgos de las auditorías realizadas a diversas instituciones del país. Una de éstas se hizo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La auditoría forense al INAI (identificada con el número 226) derivó de los documentos que presenté ante la ASF el 11 de diciembre de 2023. La documentación consistía en denuncias por parte de servidores públicos que eran presuntamente obligados a entregar una parte de su sueldo cada quincena. Se reclama que quienes recibían el dinero eran comisionados con la complacencia de secretarios de ese entonces (y que hoy en día ocupan el cargo de comisionados). Se señalan contratos de servicios sin cumplir, viajes internacionales sin sentido, uso de tarjetas corporativas de manera indebida y otras irregularidades al interior del instituto.

Como servidores públicos, y especialmente en el ámbito de la transparencia, era mi deber denunciar estas situaciones para que se hicieran las investigaciones correspondientes, incluyendo esta auditoría, cuyos resultados hoy serán públicos.

¿Qué es lo que conoceremos hoy? Los principales resultados sobre la auditoría al INAI abarcan temas como: presuntos cobros de “moches” a servidores públicos del instituto para que conservaran su trabajo, del periodo de 2018 a 2022.

Además, cadenas de familiares directos y políticos que laboran en el instituto. No perdamos de vista que esto se vuelve especialmente relevante ante la iniciativa anunciada por la presidenta de la República para evitar el nepotismo, un mal que ha afectado a diversas instituciones del país.

Esta auditoría también mostrará los resultados sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios de mensajería, asesores y empresas de limpieza con inconsistencias en el número de personas contratadas. Además es conocida la contratación de despachos contable y jurídico externos, donde, de acuerdo con lo denunciado, no se cumplía a cabalidad con lo establecido en perjuicio del INAI.

Un punto más para no perder de vista es el personal amparado contra la Ley de Austeridad que mantiene salarios más altos que la presidenta.

Las investigaciones seguirán. En el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 (anunciado el 6 de febrero) nuevamente se incluyó al INAI para recibir una auditoría forense, que ya fue notificada de manera oficial.

Concluyo diciendo que una auditoría es una oportunidad para demostrar con claridad cuando los recursos públicos fueron erogados con total transparencia y legalidad. Así sea un peso, éste debe tener transparencia en su ruta. Si queremos terminar con la corrupción, debemos empezar por la casa propia.

Como servidora pública y comisionada del INAI, estoy tranquila porque cumplí con mi deber de sanear a la institución a la cual pertenezco. Tengo mis convicciones personales y profesionales muy claras: el servicio público es para servir a la sociedad, no para servirse de él.

Quien la hizo que la pague, pues los malos servidores públicos dieron el pretexto perfecto para desaparecer a una gran institución. Denunciar genera molestias y he sido víctima de ataques cobardes, pero no me arrepiento de haberlo hecho porque eran privilegios y actos irregulares que dañaron a las y los mexicanos.

