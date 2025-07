Una sucesión presidencial adelantada

AMLO, junto con algunos morenos y otros que no lo son, pero que aparentan serlo y que hasta rubios y blancos son, ven a Omar García Harfuch como un adversario. Como se presentan las cosas, comienzan a considerarlo como sucesor natural de Claudia Sheinbaum, y que pudiera serlo aún contra sus deseos.

A García Harfuch muchos le encuentran algunas virtudes: en lo suyo, que es lo nuestro, es entrón y, mientras lo dejen, seguirá dando buenos resultados. Tiene arrastre entre las mujeres y; sobre todo, no está comprometido con Morena ni con quienes hacen cabeza dentro de esa banda que, para no pocos, es una organización de asaltantes. Dada la censura que han establecido los morenos, niego que lo sean.

García Harfuch, para algunos, tiene mucho en contra: no es político en el sentido tradicional, no está identificado con Morena ni con sus tonterías, que disfrazan bajo el manto, muy generoso, de ideología; no tiene el beneplácito de AMLO y no cuenta con un equipo político con el que hacer campaña y, llegado el momento, que lo ayuden a gobernar.

Quienes lo consideran como viable para 2030 tienen en cuenta el que, por igualdad de género, para ese año, quien ocupe la Presidencia de la República debe ser hombre. Esa es una regla que AMLO y la señora Sheinbaum no pueden ignorar.

En ese escenario, Clara Brugada está pelas para 2030. Iztapalapa, como bastión morenista y del que ella surgió, tiene límites y asegunes. Por más electores que tenga y votos que sumar a la causa de Morena, no cuenta en una elección nacional y mucho menos, una que se haga por medio de acordeones.

García Harfuch. Equipo político, el reto. Foto: Eduardo Miranda

La posición de Andy, por su pasado y presente, es bastante endeble. No suma, pero resta. AMLO, en su momento, se verá obligado a prescindir de él como candidato a la Presidencia de la República. Si vive, se conformará con que le den a su cachorro la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que siga de baquetón y no haga nada. No creo que aspire a que le den un consulado en el estado de Texas, donde su hermano José Ramón ocupó su casa gris. Andy pudiera estar en la mira de alguna autoridad del país del norte. En el ámbito político, debe seguir vegetando en lo oscurito y sin hacer olas. No tiene derecho a decirnos cómo lo hemos de llamar y, mucho menos, a ignorar a la presidenta cuando pasa frente a él.

En la imagen, López Beltran y Sheinbaum el 9 de marzo último. Foto: Especial

En lo interior, más a la corta que a la larga, la razón que llevó a AMLO y a Morena al poder absoluto, pudiera convertirse en la razón de su caída y vergüenza: la política de dádivas como elemento para captar votos y cooptar voluntades. Una política de tal naturaleza impide a la actual administración pública la realización de obras públicas redituables, hacer frente al endeudamiento que heredó de AMLO, sostener el costo de los megaproyectos por demás absurdos, mantener unas Fuerzas Armadas y tener que sostener el gigantesco e inoperante aparato burocrático, sobre todo el magisterial.

La suerte de los posibles candidatos de Morena está sujeta a que no trascienda el rumor de que son investigados por lavar dinero, por tener vínculos con la delincuencia organizada o de que, por sí o por no, simplemente se les retire la visa para entrar a Estados Unidos.

AMLO no nos puede salir ahora que no estaba enterado de los posibles enjuagues en los que andaba su jefe de asesores: Alfonso Romo y, en cambio, que sí tuvo razón cuando afirmó que Felipe Calderón debió haber estado enterado de los enredos en los que andaba Genaro García Luna. No hay nada que lo dispense a él de la obligación de conocer las maniobras en que pudo haber andado el director de Vector, ahora cuestionado por autoridades del país del norte.

Como ciudadanos no podemos dejar que el tiempo y la desmemoria borre este bochornoso incidente.

López Obrador, en su destierro y silencio voluntarios, puede dejar que los polvos de los escándalos que lo rodean se asienten y, a partir de ese entonces, hacer el control de daños, perjuicios y, ¿por qué no?, también de beneficios que para él y para su causa dejaron.

El hecho de que el Chapito haya aceptado su culpabilidad y estar anuente en colaborar con la justicia de Estados Unidos debe de tener preocupados a más de dos de los miembros del círculo cercano a López Obrador. No digo que es un hecho, pero la verdad es que, con tal de salvar su pellejo, el Chapito pudiera soltar tanto lo que es cierto como lo que no lo es y, puesto en este extremo, termine por embarrar a gente identificada con Morena.

Brugada. Descartada. Foto: Miguel Dimayuga

Siguiendo su costumbre, las autoridades norteamericanas, en el momento oportuno, dosificarán la información que suelte el Chapito y, con ello, alterar las cartas con las que cuenta AMLO para la próxima sucesión.

Es un hecho que, según se presentan las cosas, aunque es prematura especular, la sucesión de 2030, en este momento, no está del todo en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella, si bien le va, se tendrá que contentar con ser la primera en saber el nombre de su sucesor.

AMLO, por su parte, todos los días pudiera estar viendo como sus fichas se caen o son exhibidas en negocios no del todo claros. Se da cuenta de que sus más íntimos no levantan por sí solos ni están al margen de duda.

AMLO con Romo. Lastre político tras acusaciones de lavado. Foto: Germán Canseco

AMLO sabe que, por ser nieto de un español, al igual que su mujer doña Beatriz Gutiérrez Müeller, tiene derecho a solicitar la nacionalidad de su ancestro. Bonito se verá cuando reniegue de su pasado nacionalista, se trague sus ofensas a España y jure fidelidad al monarca español. Espero tener vida para verlo cantar la palinodia y darnos él una disculpa por los horrores que implicó la conquista.

Ovidio. Espada de Damocles para la política mexicana. Foto: @derekmaltz_sr

No hay duda de que si, por la fuerza de los hechos, resulta como candidato de Morena Omar García Harfuch, ello implicaría el fin de Morena y de sus sueños guajiros de detentar el poder eternamente.