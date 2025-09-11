Aumenta presupuesto anticorrupciÃ³n para 2026, pero disminuye en Ã³rganos clave del SNA

Cada aÃ±o el presupuesto pÃºblico revela con mayor nitidez que cualquier discurso cuÃ¡les son las verdaderas prioridades de un gobierno. No basta con proclamar compromisos: lo que marca la diferencia es cuÃ¡nto se invierte para hacerlos realidad. En el caso de la lucha contra la corrupciÃ³n, el Proyecto de Egresos de la FederaciÃ³n 2026 despierta mÃ¡s dudas que certezas.

Lejos de confirmar la narrativa oficial, el presupuesto muestra claras incongruencias entre el discurso anticorrupciÃ³n y la manera en que se distribuyen los recursos.

A primera vista, todo indica que el gobierno federal pretende fortalecer la estrategia en esta materia. El Anexo 30, que concentra a las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupciÃ³n, contempla 9 mil 599 millones de pesos, es decir, un aumento de 1 mil 271 millones respecto a 2025. Sin embargo, al analizar a fondo cÃ³mo se reparte ese dinero, la historia comienza a cambiar.

Aunque en tÃ©rminos generales hay un incremento, algunas de las instituciones clave para combatir la corrupciÃ³n no sÃ³lo no se fortalecen, sino que reciben menos recursos. La AuditorÃ­a Superior de la FederaciÃ³n, encargada de revisar el uso del dinero pÃºblico, sufrirÃ¡ un recorte de 386.59 millones de pesos en comparaciÃ³n con 2025. La FiscalÃ­a AnticorrupciÃ³n, que deberÃ­a reforzar la investigaciÃ³n de delitos graves, mantendrÃ¡ el mismo presupuesto del aÃ±o anterior, apenas 222.75 millones, lo que implica un estancamiento en sus capacidades.

La situaciÃ³n es aÃºn mÃ¡s crÃ­tica en la SecretarÃ­a Ejecutiva del Sistema Nacional AnticorrupciÃ³n, considerada el corazÃ³n que articula a todo el sistema nacional, que pasarÃ¡ de 128.83 millones a sÃ³lo 6.33 millones de pesos, un recorte superior al 95%. A ello se suma la reducciÃ³n para el Tribunal de Justicia Administrativa, responsable de sancionar a servidores pÃºblicos corruptos, que verÃ¡ mermados sus recursos al pasar de 122.35 millones a 93.08 millones. Finalmente, la SecretarÃ­a AnticorrupciÃ³n y Buen Gobierno disminuirÃ¡ en 390.46 millones de pesos, aun cuando ahora tambiÃ©n asumirÃ¡ funciones que antes correspondÃ­an al INAI en materia de transparencia.

Â¿QuÃ© significa todo esto para la ciudadanÃ­a? En los hechos, pareciera que se estÃ¡ debilitando a las instituciones mÃ¡s importantes para garantizar que el discurso anticorrupciÃ³n se traduzca en resultados. Estas reducciones pueden implicar menos investigaciones sobre el mal uso de los recursos pÃºblicos, menos sanciones a funcionarios que cometen actos de corrupciÃ³n, menor transparencia y rendiciÃ³n de cuentas hacia la sociedad, e incluso el riesgo de frenar o desmantelar al propio Sistema Nacional AnticorrupciÃ³n.

El combate a la corrupciÃ³n no se gana con discursos ni con aumentos globales en el presupuesto. Se requiere asignar recursos suficientes a quienes realmente hacen el trabajo tÃ©cnico, legal y operativo para prevenirla, investigarla y sancionarla.

Si el Congreso no corrige estas inconsistencias en el presupuesto 2026, podrÃ­amos estar frente a una lucha anticorrupciÃ³n mÃ¡s dÃ©bil, precisamente en un momento en que el paÃ­s mÃ¡s la necesita.