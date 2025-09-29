Amparo para efectos: justicia aparente, resultados inexistentes

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El debate sobre la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo se ha enfocado en sus virtudes y defectos. Se analiza su alcance en medio de una polarizaciÃ³n social que todo lo contamina. Algunos destacan los beneficios. Otros seÃ±alan retrocesos. Pero se ha omitido un tema de crucial importancia que ninguna de las partes ha mencionado: el amparo para efectos. Esta figura, completamente mexicana, no se encuentra en la mayorÃ­a de los sistemas constitucionales de AmÃ©rica o solo se permite en circunstancias realmente excepcionales. En naciones como Argentina, Chile o Colombia, el juez constitucional resuelve de fondo y no devuelve el caso a la autoridad. En Brasil, el recurso de amparo (mandado de seguranÃ§a) tambiÃ©n implica una decisiÃ³n definitiva. En contraste, el modelo mexicano prolonga el litigio, contradice el artÃ­culo 17 constitucional y beneficia a quienes tienen mÃ¡s recursos. Abrogarlo es esencial para regenerar el tejido que sostiene al amparo, devolverle su carÃ¡cter de protecciÃ³n real de los derechos fundamentales y corregir un sesgo que premia al poderoso y castiga al dÃ©bil. VÃ©ase si no.

Primero. El amparo para efectos surgiÃ³ como una excepciÃ³n y se convirtiÃ³ en regla. El tribunal concede la protecciÃ³n, pero se abstiene de resolver lo esencial. En lugar de pronunciarse sobre la violaciÃ³n de derechos, ordena reponer el procedimiento y devuelve el asunto a la misma autoridad responsable. El resultado es tÃ­picamente predecible: el acto reclamado reaparece casi idÃ©ntico, apenas disfrazado con nuevos trÃ¡mites. El ciudadano regresa al principio. Pierde tiempo, dinero y confianza. Â¿No establece la ConstituciÃ³n que debe privilegiarse la soluciÃ³n del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad ni el debido proceso? AsÃ­ lo indica con claridad el artÃ­culo 17 en sus pÃ¡rrafos segundo y tercero, que reconocen el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, impartida por tribunales expeditos. AdemÃ¡s, el artÃ­culo 1Âº constitucional exige que toda interpretaciÃ³n se realice bajo el principio pro persona y conforme a la norma que brinde mayor protecciÃ³n. El amparo para efectos viola ese mandato: no proporciona la tutela mÃ¡s amplia, diluye la garantÃ­a judicial efectiva y convierte en letra muerta la obligaciÃ³n estatal de promover, respetar, proteger y garantizar derechos. En la regiÃ³n, paÃ­ses como PerÃº o Costa Rica solo aceptan una reposiciÃ³n excepcional, nunca como regla. MÃ©xico, por el contrario, institucionalizÃ³ la excepciÃ³n. Lo que deberÃ­a ser justicia efectiva se reduce a un trÃ¡mite vacÃ­o. Lo que deberÃ­a cerrar un conflicto, lo multiplica. La garantÃ­a mÃ¡s importante del sistema termina atrapada en una simulaciÃ³n. Y una justicia diferida, repetida y costosa, es en la prÃ¡ctica una justicia negada.

Segundo. La reforma presume celeridad. Se acortan plazos de noventa a sesenta dÃ­as. Suena moderno. Suena eficiente. Pero si el amparo para efectos persiste, la reducciÃ³n es solo un maquillaje. No sirve de nada correr mÃ¡s rÃ¡pido si el camino lleva al mismo destino. El riesgo es mayor: con menos tiempo, el juez tenderÃ¡ a utilizar esa figura como atajo. Resolver sin resolver. Proteger sin proteger. Emitir una sentencia que aparenta ser justicia, pero que solo prolonga el conflicto. La paradoja es brutal: una reforma que promete agilidad, pero que refuerza la prÃ¡ctica que mÃ¡s demora. Â¿QuiÃ©n se beneficia? Nadie. Se pierden recursos pÃºblicos, se multiplican los costos privados y se erosiona la confianza en el sistema. La sociedad no evalÃºa la justicia por calendarios, sino por resultados. Â¿El conflicto fue resuelto? Â¿El derecho fue restituido? Â¿La autoridad corrigiÃ³ su conducta? Si la respuesta es no, la reforma serÃ¡ vista como un engaÃ±o. Reducir plazos sin abrogar el amparo para efectos es andar en cÃ­rculos. Un reloj que marca menos tiempo, pero sigue atado a la simulaciÃ³n. Y todo esto contradice directamente lo que exigen el artÃ­culo 17 â€”justicia pronta y completaâ€” y el artÃ­culo 1Âº â€”reparaciÃ³n integral de las violaciones a derechos humanosâ€”. Porque el amparo para efectos ni repara ni restituye, solo dilata. Una justicia que posterga indefinidamente es, en los hechos, una justicia denegada. Mientras en Colombia la Corte Constitucional emite fallos definitivos con efectos generales, en MÃ©xico se tolera una justicia repetida y estÃ©ril. Un sistema que aparenta rapidez, pero que perpetÃºa injusticias, solo multiplica la frustraciÃ³n ciudadana y normaliza la impunidad.

Tercero. El amparo para efectos no solo retrasa. TambiÃ©n sesga. Â¿QuiÃ©n puede soportar litigios que se extienden por aÃ±os, reposiciones inÃºtiles y costos acumulados? Quien tiene recursos. Aquellos que pueden financiar abogados, apelaciones y estrategias prolongadas. El ciudadano comÃºn no. El trabajador tampoco. El pequeÃ±o empresario tampoco. Para ellos, la justicia diferida equivale a justicia negada. Cada reposiciÃ³n es tiempo ganado para el fuerte y tiempo perdido para el vulnerable. Nadie en su sano juicio puede afirmar lo contrario. Esta figura actÃºa como un filtro econÃ³mico disfrazado de legalidad. Funciona como privilegio procesal para quienes mÃ¡s tienen y como barrera insuperable para quienes mÃ¡s requieren protecciÃ³n. Â¿Ese es el espÃ­ritu del amparo? No. Â¿Ese es el mandato constitucional? Tampoco. El artÃ­culo 17 exige soluciÃ³n antes que ritual, igualdad antes que ventaja tÃ¡ctica, justicia completa antes que un laberinto de trÃ¡mites. El artÃ­culo 1Âº refuerza este mandato: interpretaciÃ³n pro persona, protecciÃ³n mÃ¡s amplia, reparaciÃ³n integral. El amparo para efectos lo invierte todo: privilegia el procedimiento sobre el derecho, convierte garantÃ­as en obstÃ¡culos y desnaturaliza al amparo como control constitucional efectivo. En la mayorÃ­a de los paÃ­ses latinoamericanos, este mecanismo simplemente no existe porque se considera contrario a la idea de recurso efectivo prevista en la ConvenciÃ³n Americana sobre Derechos Humanos. Abrogarlo no cancela derechos, los ordena. Restituye al amparo su funciÃ³n de proteger realmente. Mantenerlo es perpetuar una justicia de Ã©lites, diseÃ±ada para quienes pueden resistir, en detrimento de quienes mÃ¡s necesitan la protecciÃ³n inmediata de sus derechos. Y con ello se vulnera la esencia misma del principio pro persona, pues se convierte en regla lo que deberÃ­a ser una excepciÃ³n residual, transformando la justicia en privilegio y negando la universalidad de los derechos.

El amparo para efectos diluye la tutela judicial efectiva, contradice el principio pro persona y posterga indefinidamente la protecciÃ³n de derechos. Viola el artÃ­culo 1Âº porque no garantiza la interpretaciÃ³n mÃ¡s amplia ni la reparaciÃ³n integral. Viola el artÃ­culo 17 porque niega justicia pronta, completa e imparcial. Abrogarlo no es un capricho: es una exigencia constitucional. Mientras subsista, la reforma serÃ¡ simulaciÃ³n. Y la justicia seguirÃ¡ siendo privilegio de unos pocos, no derecho de todos.

