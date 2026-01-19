El derecho a la informaciÃ³n en riesgo

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).-Durante dÃ©cadas el debate fue sencillo y lineal: censura o libertad. Callar o permitir hablar. Ese marco hoy es insuficiente, casi ingenuo. El derecho a la informaciÃ³n no estÃ¡ siendo erosionado principalmente por prohibiciones explÃ­citas, sino por un fenÃ³meno mÃ¡s sofisticado y eficaz: la saturaciÃ³n informativa sistemÃ¡tica. No se impide el acceso. Se anula la comprensiÃ³n. No se silencia el discurso. Se lo disuelve en un mar de estÃ­mulos irrelevantes, fragmentados y emocionalmente manipulados. La informaciÃ³n existe, circula y se multiplica, pero ya no orienta. Confunde. Fatiga. Neutraliza. El efecto final es equivalente a la censura, pero sin su costo polÃ­tico.

Primero. El derecho a la informaciÃ³n surgiÃ³ histÃ³ricamente como respuesta a la opacidad del poder. Su enemigo era la ausencia de datos. Hoy su enemigo es el exceso. Nunca hubo tanta informaciÃ³n disponible. Nunca fue tan difÃ­cil comprender la realidad social y polÃ­tica. La saturaciÃ³n informativa no es un accidente.

Es una condiciÃ³n estructural del ecosistema digital contemporÃ¡neo. Produce cansancio cognitivo. Reduce la atenciÃ³n. Desactiva el interÃ©s por los asuntos pÃºblicos.La ciudadanÃ­a no deja de informarse por apatÃ­a.Deja de informarse por agotamiento.Cuando todo es urgente, nada lo es. Cuando todo es noticia, nada se asimila.El ciudadano se repliega. Desconecta. Simplifica. Este entorno no fortalece la deliberaciÃ³n democrÃ¡tica.La debilita desde su base. El derecho a la informaciÃ³n no se agota en el acceso tÃ©cnico a datos.Exige inteligibilidad, contexto y relevancia pÃºblica.Sin estas condiciones, el derecho se vacÃ­a de contenido material. La Corte Interamericana ha sido clara: el derecho protege la posibilidad real de formarse una opiniÃ³n libre e informada, no la mera existencia abstracta de informaciÃ³n (CIDH, Claude Reyes vs. Chile). La saturaciÃ³n informativa rompe esa posibilidad.

No prohÃ­be saber. Impide entender.

Segundo. El problema ya no es solo la cantidad de informaciÃ³n. Es quiÃ©n decide su visibilidad. La circulaciÃ³n informativa estÃ¡ mediada por algoritmos opacos, diseÃ±ados para maximizar permanencia y rentabilidad, no comprensiÃ³n ni interÃ©s pÃºblico. No seleccionan lo mÃ¡s relevante. Seleccionan lo que provoca reacciÃ³n.La indignaciÃ³n desplaza al anÃ¡lisis. La emociÃ³n desplaza al contexto. La velocidad desplaza a la verificaciÃ³n. El ciudadano no elige plenamente quÃ© ve. Un sistema invisible jerarquiza por Ã©l. Define agendas. Amplifica discursos. Silencia otros por simple irrelevancia algorÃ­tmica. AquÃ­ no hay censura directa. Hay diluciÃ³n estratÃ©gica. La desinformaciÃ³n contemporÃ¡nea no opera solo mediante noticias falsas. Opera mediante fragmentaciÃ³n del sentido. Un dato veraz, aislado de su contexto, reiterado hasta el cansancio, tambiÃ©n desinforma.Un escÃ¡ndalo permanente impide ver los problemas estructurales. Este modelo erosiona el juicio crÃ­tico. No destruye la informaciÃ³n. Destruye el criterio para evaluarla. El resultado es funcional al poder, pÃºblico y privado. Un ciudadano saturado no es un ciudadano informado. Es un ciudadano manejable. No porque crea todo. Sino porque deja de creer que comprender sea posible. La UNESCO ha advertido que los entornos digitales actuales generan una crisis global de integridad informativa que afecta directamente a la democracia, la confianza institucional y la cohesiÃ³n social.

No por censura estatal. Por diseÃ±o tecnolÃ³gico. AquÃ­ surge un vacÃ­o constitucional grave. Los intermediarios privados ejercen poder estructural sobre derechos fundamentales sin controles equivalentes. No legislan, pero condicionan.

No gobiernan, pero influyen.No rinden cuentas, pero deciden quÃ© importa.

Tercero. El discurso jurÃ­dico dominante sigue anclado en una premisa hoy insuficiente: a mayor cantidad de expresiÃ³n, mayor libertad. Eso ya no es cierto. Cuando todo circula sin jerarquÃ­a, sin responsabilidad y sin transparencia,

la libertad se convierte en ruido. Y el ruido no emancipa. Paraliza. La libertad de expresiÃ³n no puede analizarse de forma aislada. Debe entenderse en relaciÃ³n directa con el derecho a la informaciÃ³n. Ambos forman un sistema. Si uno se expande sin lÃ­mites, el otro colapsa. La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que la libertad de expresiÃ³n no es absoluta. Tiene lÃ­mites legÃ­timos cuando entra en tensiÃ³n con otros derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a recibir informaciÃ³n veraz, contextualizada y Ãºtil para la deliberaciÃ³n democrÃ¡tica. El desafÃ­o actual no es callar voces. Es reconstruir las condiciones del sentido. No se trata, de ninguna manera, de regular contenidos ideolÃ³gicos. Se trata de regular condiciones estructurales: transparencia algorÃ­tmica, responsabilidad de plataformas, protecciÃ³n del interÃ©s pÃºblico informativo. El Estado no puede ser censor. Pero tampoco puede ser indiferente. Debe asumir su papel de garante del ecosistema informativo. De lo contrario, el derecho a la informaciÃ³n seguirÃ¡ intacto en los textos constitucionales, pero ausente en la experiencia cotidiana de la ciudadanÃ­a.

La censura clÃ¡sica imponÃ­a silencio. La saturaciÃ³n informativa impone confusiÃ³n. Ambas anulan el derecho a la informaciÃ³n. Pero la segunda es mÃ¡s eficaz, mÃ¡s barata y polÃ­ticamente invisible. Hoy no se prohÃ­be saber. Se hace inÃºtil saber. Defender el derecho a la informaciÃ³n exige abandonar esquemas del siglo pasado. El problema ya no es quiÃ©n habla. Es quiÃ©n organiza el sentido. Mientras no se enfrente esta realidad, la democracia seguirÃ¡ hablando sin parar y entendiendo cada vez menos.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com