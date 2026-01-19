Los tahÃºres de la democracia

Sin partidos no hay democracia, asÃ­ se confirma en estos dÃ­as en los que los partidos del Trabajo y Verde han anunciado que no apoyarÃ¡n la reforma electoral que ha propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum y que, entre otras proposiciones, prevÃ© la disminuciÃ³n de las candidaturas plurinominales y la reducciÃ³n del presupuesto para todos los partidos.

Todo parece indicar que Morena no negociÃ³ previamente con sus aliados el apoyo necesario para aprobar la reforma electoral que desde el aÃ±o pasado anunciÃ³ la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ya lo dijo el coordinador de Morena en la CÃ¡mara de Diputados, Ricardo Monreal, no puede ser aprobada dicha iniciativa de ley.

Tanto el partido del Trabajo como el Verde paradÃ³jicamente tampoco pueden sobrevivir sin la ayuda de Morena, de ahÃ­ que en los prÃ³ximos dÃ­as habrÃ¡ negociaciones arduas en las cuales sobre la mesa estarÃ¡n las curules y el dinero.

El grupo especial de Presidencia para elaborar la propuesta de reforma encabezada por Pablo GÃ³mez, asÃ­ como la dirigencia de Morena y los coordinadores legislativos, no tomaron en cuenta que sin el apoyo de sus aliados no va a prosperar dicha iniciativa.

La soberbia es mala consejera y quizÃ¡ pensaban en el gobierno y en Morena que ya tenÃ­an en la bolsa la anuencia del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, aun antes de hablar con sus dirigentes.

Pero tanto el PT como el PVEM ya anunciaron que si les quitan dinero de prerrogativas y espacios de plurinominales no darÃ¡n su voto en las cÃ¡maras de Diputados y Senadores.

De ahÃ­ que la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum estÃ© en la tablita, en riesgo de que no se apruebe una vez que se presente febrero, como ya estimaban en Palacio Nacional y los dirigentes legislativos de Morena.

La intenciÃ³n de restar 100 diputados de los 500 que hay ahora y un nÃºmero determinado de los 128 senadores que llegaron por la vÃ­a plurinominal, asÃ­ como reducir el presupuesto de acuerdo con la representaciÃ³n que tienen los partidos en el Poder Legislativo, representa una merma considerablemente en los recursos financieros y en el poder polÃ­tico de los dos aliados de Morena.

Hoy tanto el PT como el PVEM tienen en sus manos la sartÃ©n por el mango y seguramente en la mesa de negociaciones venderÃ¡n caro su apoyo. Ambos partidos no sÃ³lo quieren mantenerse con margen de maniobra en el Poder Legislativo, sino tener gubernaturas para la elecciÃ³n de 2027.

La famosa transiciÃ³n la democracia y tambiÃ©n la llamada democracia participativa estÃ¡n muy lejanas de la ciudadanÃ­a. Ambas se encuentran en manos de los partidos polÃ­ticos y Ã©stos son los que en realidad deciden los rumbos polÃ­ticos, electorales y de participaciÃ³n social en el paÃ­s.

HabrÃ¡ que ver en los prÃ³ximos dÃ­as el desarrollo de las negociaciones, sobre todo las que se darÃ¡n en la CÃ¡mara de Diputados con Ricardo Monreal y en la de Senadores con AdÃ¡n Augusto LÃ³pez.

Por el momento el dirigente del PT, Alberto Anaya, en una reuniÃ³n con la secretaria de GobernaciÃ³n, Rosa Icela RodrÃ­guez, acordÃ³ apoyar la reforma electoral. Falta el Partido Verde, que se ha caracterizado por ser un buen apostador en la mesa de negociaciones, sacando siempre ventaja.

En esta situaciÃ³n de incertidumbre, de no concretarse la reforma electoral serÃ¡ un golpe severo para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hizo la propuesta, pero tambiÃ©n para Morena, que ya no tendrÃ¡ segura la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, verdaderos tahÃºres polÃ­ticos, gracias a la cual es mayorÃ­a en el Poder Legislativo.



