Tres pruebas piloto de voto por internet para 2027

Desde principios de los 70 se instalaron los primeros cajeros automÃ¡ticos en MÃ©xico, pioneros en LatinoamÃ©rica y en el que la poblaciÃ³n podÃ­a principalmente realizar retiros en efectivo las 24 horas del dÃ­a.

Al principio la desconfianza fue tal que la ciudadanÃ­a preferÃ­a seguir haciendo largas finas en los bancos antes de atreverse estar frente a una mÃ¡quina que le facilitara el trabajo. El tiempo pasÃ³ y los cajeros automÃ¡ticos se ganaron la confianza de la poblaciÃ³n.

A mediados de los 90 internet empezÃ³ a implementarse para la realizaciÃ³n de diversos trÃ¡mites bancarios hasta llegar a la realizaciÃ³n de transferencias interbancarias en lÃ­nea con resultados seguros y rÃ¡pidos.

Hoy utilizamos el internet no sÃ³lo para transferencias interbancarias y transacciones financieras, tambiÃ©n para pagos de servicios, trÃ¡mites, compras en lÃ­nea, generaciÃ³n de citas mÃ©dicas, entretenimiento digital, trabajo remoto, entre otras.

A pesar de estos avances en el Ã¡mbito electoral el uso de la tecnologÃ­a ha sido lento. Un ejemplo lo tenemos en la forma en que las instituciones electorales han explorado el uso de mecanismos electrÃ³nicos para la recepciÃ³n del voto.

La primera vez que en MÃ©xico se utilizÃ³ la votaciÃ³n a travÃ©s de urnas electrÃ³nicas en algunas casillas fue en el estado de Coahuila, en la elecciÃ³n local de 2005.

Estos instrumentos fueron adquiriendo el interÃ©s de distintas autoridades electorales que llevÃ³ a Jalisco y la Ciudad de MÃ©xico en 2009 a utilizarlas en algunas casillas.

A partir de aquÃ­, diversas entidades federativas a travÃ©s de sus institutos electorales locales las han utilizado para llevar a cabo diversos ejercicios que van desde demostraciones sobre su funcionalidad, ejercicios cÃ­vicos, para la definiciÃ³n de polÃ­ticas pÃºblicas locales, elecciÃ³n de dirigencias partidistas locales y, en casos muy contados para elecciones de forma vinculante.

Por otro lado, el voto por internet se instrumentÃ³ por primera vez en MÃ©xico en 2012 para que las y los mexicanos residentes en el extranjero, oriundos de la Ciudad de MÃ©xico, pudieran votar por las personas candidatas a la Jefatura de Gobierno.

A partir de la reforma polÃ­tico electoral de 2014 en donde, entre otras consideraciones, se creÃ³ el Instituto Nacional Electoral (INE) y se le otorgaron mÃ¡s atribuciones que al otrora Instituto Federal Electoral (IFE), asumiÃ³ la facultad de regular y supervisar todos los aspectos relacionados con el voto, incluyendo sus modalidades digitales.

INE. RegulaciÃ³n del voto. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro.

En este contexto, el INE se ha hecho cargo de la directriz del proyecto de urna electrÃ³nica con un avance, por decir lo menos, muy lento; tan solo en la elecciÃ³n de 2024 instalÃ³ apenas urnas electrÃ³nicas en 71 casillas especiales en Nuevo LeÃ³n (27) y la ciudad de MÃ©xico (44), asÃ­ como regula el voto por internet.

Sobre este Ãºltimo aspecto, el INE ha venido caminando de manera importante desde 2016, cuando se aprobaron los lineamientos para un sistema de voto por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero que se basaron en las conclusiones presentadas por el entonces ComitÃ© TÃ©cnico de Especialistas del otrora IFE de 2012.

Dicho ComitÃ©, entre otras consideraciones, seÃ±alÃ³ que el voto por internet ofrecÃ­a mÃºltiples ventajas: captaciÃ³n de datos fiables de manera expedita; expediciÃ³n del voto desde cualquier lugar con una conexiÃ³n estable a internet; reducciÃ³n de costos por lo menos un 30%; certeza para el votante al recibir un password o clave aleatoria, entre otras.

AsÃ­, en 2021, el INE aprobÃ³ el uso del voto por internet, ademÃ¡s del postal que se ha utilizado desde 2006, para recibir la votaciÃ³n de nuestros connacionales de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, MichoacÃ¡n, Nayarit, QuerÃ©taro, San Luis PotosÃ­ y Zacatecas, para el cargo de gubernatura; en la Ciudad de MÃ©xico por una diputaciÃ³n migrante y en Jalisco por una diputaciÃ³n de representaciÃ³n proporcional.

Desde entonces aÃ±o con aÃ±o, las y los mexicanos debidamente inscritos en los listados nominales respectivos han podido votar por diversos cargos federales y locales, de acuerdo con las normativas electorales.

Â¿En quÃ© se basa la confiabilidad del voto por internet? Entre otros aspectos, en lograr de que los votos emitidos no pueden ser desvinculaos a la identidad de las personas votantes; la generaciÃ³n de una llave criptogrÃ¡fica que proporciona seguridad; a la autenticaciÃ³n de votantes a travÃ©s de nombre de usuario Ãºnico y un cÃ³digo; monitoreos y validaciones al sistema de voto por internet; a los procesos de auditorÃ­a practicados; a la confidencialidad de los datos; protocolos, etcÃ©tera.

En la elecciÃ³n de 2024, de las mÃ¡s de 184 mil personas que votaron desde el exterior, mÃ¡s del 66% prefirieron el uso del voto por internet que la votaciÃ³n postal o presencial en algunos consulados.

Para la elecciÃ³n local de este aÃ±o en el estado de Coahuila, el INE aprobÃ³ su uso a travÃ©s de una prueba piloto, en acatamiento a una sentencia jurisdiccional, para las personas en postraciÃ³n.

Ahora bien, ante el anÃ¡lisis de diversos temas que han sido expuestos para la Reforma Electoral, estoy convencido de que implementar el voto por internet al interior de la RepÃºblica traerÃ­a muchos beneficios, aunque debe instrumentarse gradualmente. Â¿QuÃ© hace falta? Voluntad polÃ­tica.

AquÃ­ algunas ideas que algunas ya han sido expuestas por algunos especialistas, autoridades electorales y que comparto y que, para 2027 podrÃ­an implementarse al menos en tres direcciones:

El voto por internet debe implementarse bajo un esquema de voto anticipado, es decir, permitir que unos dÃ­as antes de la votaciÃ³n y hasta las 18:00 horas de la jornada electiva la ciudadanÃ­a pueda votar. PodrÃ­a instrumentarse para las personas que presenten alguna discapacidad que les imposibilite acudir a la casilla, asÃ­ como, en su caso, para las personas cuidadores primarias. Ante los elevados registros de inseguridad en algunas regiones del paÃ­s, podrÃ­a resultar mÃ¡s fÃ¡cil votar por internet, y En aquellas zonas que el INE y el Ã³rgano jurisdiccional electoral tienen detectados conflictos electorales por la presencia del crimen organizado, evitando asÃ­ su injerencia.

El Legislativo tendrÃ¡ la Ãºltima palabra y en caso de que decida una serie de pruebas piloto vinculantes para la elecciÃ³n de 2027 deberÃ¡ establecer con claridad que para su implementaciÃ³n deberÃ¡ contar con el acompaÃ±amiento de partidos polÃ­ticos, de personas expertas, de organizaciones sociales, de instituciones acadÃ©micas de prestigio, asÃ­ como con los ejercicios y auditorÃ­as pÃºblicas que demuestren su plena confiabilidad.

_____________________________________

*Analista polÃ­tico