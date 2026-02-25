Otras Noticias
Tal como se ha planteado el debate, la redacción propuesta podría traducirse en una sobrerrepresentación favorable a Morena en el Congreso de la Unión, reduciendo espacios para la oposición e incluso para sus propios aliados, como lo son el PT y el Verde.
En México, la movilización del ganado es pieza estructural del modelo. El camino de la carne está organizado en regiones que se complementan: en unas zonas nacen y se crían los becerros; en otras se concentran los corrales de engorda, y en otras se ubican los rastros y plantas de empaque.