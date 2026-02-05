Simulaciones detrÃ¡s de la reforma laboral

La iniciativa para reducir la jornada laboral en MÃ©xico, cuya implementaciÃ³n se plantea de manera gradual hasta 2030, ha sido presentada como un avance histÃ³rico en favor del bienestar de las personas trabajadoras. Sin embargo, mÃ¡s allÃ¡ del discurso oficial, la reforma abre interrogantes inevitables sobre su aplicaciÃ³n real y sobre quiÃ©n asumirÃ¡ los costos de un cambio que, en el papel, resulta prometedor.

Tras meses de debate, el dictamen fue presentado en el Senado de la RepÃºblica. Aunque inicialmente la preocupaciÃ³n provenÃ­a del sector empresarial, hoy el temor comienza a trasladarse a las propias personas trabajadoras, quienes advierten posibles abusos patronales, ajustes discrecionales y simulaciones para cumplir la ley sÃ³lo de manera formal, sin respetar su espÃ­ritu.

El exceso de trabajo produce estrÃ©s crÃ³nico. Foto: Freepik.

El dictamen establece que la reducciÃ³n de la jornada no podrÃ¡ implicar, bajo ninguna circunstancia, la disminuciÃ³n de salarios, sueldos o prestaciones. La afirmaciÃ³n es contundente, pero la realidad laboral en MÃ©xico obliga a la cautela. En un paÃ­s donde la informalidad, las horas extras no pagadas y la simulaciÃ³n contractual son prÃ¡cticas persistentes, la garantÃ­a legal por sÃ­ sola no disipa el temor de que menos horas formales se traduzcan en mayor carga de trabajo o esquemas encubiertos de compensaciÃ³n.

Este punto se vuelve mÃ¡s complejo si se considera que versiones anteriores de la iniciativa contemplaban modificar la ConstituciÃ³n para otorgar dos dÃ­as de descanso por cada cinco trabajados, propuesta que quedÃ³ fuera del texto actual. La reforma, en ese sentido, beneficia de manera parcial y no cumple con la expectativa generada en amplios sectores.

El sector empresarial, por su parte, ha advertido que la reforma implicarÃ¡ nuevos costos. De acuerdo con la Encuesta Jornada Laboral en MÃ©xico 2025, realizada por Concanaco Servytur y Canacintra, muchas empresas consideran necesarios apoyos gubernamentales (como reducciÃ³n de impuestos o mayor deducibilidad de la nÃ³mina) para absorber el impacto econÃ³mico. DetrÃ¡s de esta postura subyace un temor legÃ­timo: que la reducciÃ³n de horas termine beneficiando a quienes no cumplen con sus responsabilidades laborales, afectando la productividad y trasladando el costo a quienes sÃ­ trabajan con compromiso. Este argumento puede resultar incÃ³modo, pero no puede ignorarse; la reducciÃ³n de la jornada no debe convertirse en un incentivo para la laxitud ni en una excusa para redistribuir injustamente el esfuerzo.

El proyecto de dictamen plantea modificar el artÃ­culo 123 constitucional para establecer una jornada de 40 horas semanales. No obstante, durante este aÃ±o se mantendrÃ¡n las 48 horas y, de aprobarse el calendario previsto, la reducciÃ³n iniciarÃ­a en enero de 2027 de manera gradual durante cinco aÃ±os. Si bien la gradualidad busca facilitar la transiciÃ³n, tambiÃ©n entraÃ±a el riesgo de diluir la reforma y posponer indefinidamente sus beneficios.

El problema de fondo no es sÃ³lo el nÃºmero de horas trabajadas, sino la forma en que se organiza el trabajo. Sin cambios reales en la organizaciÃ³n laboral, la reducciÃ³n puede convertirse en una trampa: menos horas en el papel, pero mayor intensidad, presiÃ³n y desgaste. El exceso de trabajo ya ha mostrado sus efectos en forma de estrÃ©s crÃ³nico, enfermedades y aumento de accidentes laborales.

Reducir la jornada laboral puede ser un paso en la direcciÃ³n correcta, pero no es una soluciÃ³n automÃ¡tica. Sin vigilancia efectiva, sanciones reales y una polÃ­tica pÃºblica que acompaÃ±e tanto a empresas como a personas trabajadoras, la reforma corre el riesgo de quedarse en una victoria simbÃ³lica.

El debate estÃ¡ abierto. Aunque se plantea como una medida de justicia laboral, el contexto actual muestra una creciente incertidumbre: miles de personas estÃ¡n perdiendo su empleo, incluidos los despidos derivados de la desapariciÃ³n de Ã³rganos autÃ³nomos y recortes recientes en instancias como la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n. La reforma podrÃ­a mejorar la calidad de vida de muchas personas, pero sin estabilidad y protecciÃ³n real, las buenas intenciones corren el riesgo de quedarse, una vez mÃ¡s, sÃ³lo en el papel.