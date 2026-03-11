Otras Noticias
Estamos ante un nuevo retroceso democrático, donde el Estado abdica de su responsabilidad de garantizar el derecho a la información y el debate público. La "izquierda" en el poder ha decidido que es mejor tener a los dueños de los medios como aliados que al pueblo informado.
El discurso de la restauración que traerá a “Chile de vuelta” presenta desafíos para convertirse en efectividad de gobierno reconocible. Kast promete auditar el Estado y crear condiciones para atraer inversiones en un Chile que, según su propio diagnóstico, "se cae a pedazos".