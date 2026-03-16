El poder político de los algoritmos en México

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- ¿Quién decide hoy qué temas dominan la conversación pública? ¿Los partidos políticos, los medios tradicionales, las instituciones democráticas? ¿O los sistemas digitales que ordenan lo que aparece en la pantalla de cada ciudadano? Durante décadas el poder político fue visible: gobiernos, congresos, partidos, tribunales, prensa. Hoy una parte creciente de ese poder se ha desplazado hacia un territorio distinto, silencioso, técnico, casi invisible: los algoritmos. No votan, no compiten en elecciones, no rinden cuentas. Pero determinan qué vemos primero, qué se vuelve viral, qué conflicto domina la discusión pública. La política mexicana ya no se desarrolla sólo en el Congreso o en los debates electorales. También ocurre dentro del flujo informativo de plataformas como Facebook, YouTube, X y TikTok. Comprender este fenómeno es indispensable para entender cómo se forma hoy la opinión pública en México.

Primero. La democracia moderna se construyó sobre una idea simple: la existencia de un espacio público compartido. Durante gran parte del siglo XX ese espacio era relativamente común. Los ciudadanos veían los mismos noticiarios, leían los mismos periódicos, discutían los mismos acontecimientos. Ese modelo se ha transformado. Las plataformas digitales no distribuyen la información de forma uniforme.

Sus algoritmos seleccionan, jerarquizan y recomiendan contenidos de manera personalizada. Analizan hábitos de lectura, tiempo de visualización, interacciones previas, afinidades ideológicas aproximadas. Con esos datos construyen un flujo informativo individual. Cada usuario recibe una versión distinta de la conversación pública. La agenda política deja de ser común. Se fragmenta, se multiplica, se vuelve inestable. El ciudadano cree navegar libremente. En realidad lo hace dentro de un entorno previamente organizado por corporaciones tecnológicas globales como Meta Platforms o Alphabet Inc. La esfera pública ya no está estructurada únicamente por instituciones democráticas. También por sistemas algorítmicos que determinan la visibilidad de los discursos.

Segundo. Los efectos de esta transformación pueden observarse con claridad en México. Las conferencias matutinas que iniciaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y siguen con la presidenta Claudia Sheinbaum no circulan sólo a través de televisión o radio. Se transforman en miles de fragmentos digitales que recorren las redes sociales. Clips breves, frases contundentes, momentos polémicos. Los algoritmos privilegian ese tipo de contenido. Una declaración pronunciada por la mañana puede dominar durante horas la conversación digital. No por decisión editorial de un medio, sino por la lógica de recomendación de las plataformas. Algo similar ocurre con las guerras de tendencias en X. Etiquetas como #NarcoPresidente, #EsUnHonorEstarConObrador o #FueraAMLO han alcanzado posiciones destacadas en distintos momentos. Miles de cuentas interactúan en cuestión de minutos. El algoritmo detecta la actividad, eleva la visibilidad del tema, amplifica el conflicto. La conversación pública cambia de dirección. Otro ejemplo aparece en TikTok. La política mexicana ha descubierto que un video breve puede alcanzar millones de visualizaciones en pocas horas. Un gesto polémico, una crítica irónica, un mensaje emocional. La lógica de la plataforma premia lo inmediato, lo intenso, lo confrontativo. La comunicación política termina adaptándose al algoritmo.

Tercero. Las plataformas digitales funcionan dentro de un modelo económico específico: la economía de la atención. Cuanto más tiempo permanece un usuario en la plataforma, mayor es el valor comercial de su actividad. Por eso los algoritmos están diseñados para retener la atención. Y la atención humana responde con fuerza a un estímulo particular: el conflicto. La indignación genera clics. La confrontación provoca comentarios. La polarización produce interacción. El algoritmo aprende rápidamente. Prioriza aquello que divide, aquello que provoca emociones intensas, aquello que mantiene al usuario frente a la pantalla. Surge así una paradoja. Las plataformas no necesariamente buscan polarizar la sociedad. Pero su lógica técnica amplifica los contenidos que generan mayor confrontación. La política entra en esa dinámica. Los mensajes matizados circulan menos. Las posiciones extremas se difunden con mayor rapidez. La discusión pública se vuelve más intensa, más emocional, más fragmentada.

Los algoritmos no gobiernan México. Pero influyen cada vez más en cómo se forma la opinión pública. Determinan qué temas vemos primero, qué conflictos dominan la conversación, qué discursos adquieren visibilidad. El poder político del siglo XXI ya no reside sólo en las instituciones. También habita en las líneas de código que organizan la atención colectiva. Comprender ese poder es una tarea urgente. Para regularlo con la mayor libertad de expresión que sea posible y con las mínimas restricciones que sean necesarias en un Estado democrático de derecho. Porque una democracia que no entiende cómo se forma su conversación pública corre el riesgo de perder el control sobre ella.

@evillanuevamx

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