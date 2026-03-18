Otras Noticias
La presencia femenina se convierte en un recurso simbÃ³lico â€“"pinkwashing"â€“ que permite, aun cuando el rÃ©gimen ataque derechos y reprima libertades, denunciar cualquier crÃtica como no legÃtima, al provenir de un contexto en el cual los derechos tampoco se ejercen plenamente.
El PT y el PVEM han sido y son rÃ©moras que se montan en los partidos fuertes. Primero a espaldas del PRI, luego del PAN y ahora de Morena. Y de ahÃ tienen el usufructo obteniendo un total de 151 curules en las cÃ¡maras de diputados y del Senado, asÃ como presidencias municipales y gubernaturas.