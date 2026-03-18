El PT y el PVEM han sido y son rÃ©moras que se montan en los partidos fuertes. Primero a espaldas del PRI, luego del PAN y ahora de Morena. Y de ahÃ­ tienen el usufructo obteniendo un total de 151 curules en las cÃ¡maras de diputados y del Senado, asÃ­ como presidencias municipales y gubernaturas.