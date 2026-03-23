Plan C: Concentrar el voto

Señalamientos contra el INE por huachicol de militantes en favor de Morena . Foto: Miguel Dimayuga

En días pasados se asomó al público la denuncia de un escamoteo de militantes de cuatro asociaciones políticas que buscan convertirse en partidos, quienes se quejaron de que Morena les ha sustraído miles de militantes con lo cual se pone en peligro lograr su registro en el Instituto Nacional Electoral.

La queja es que Morena, con la anuencia del INE, está realizando un doble registro de militantes pese a que ya había cerrado su registrado. Es decir, que en una estrategia de minar el número de militantes de estas agrupaciones Morena ha realizado una nueva afiliación entre quienes ya estaban registrados en dichas agrupaciones.

Todo empezó a principios del año, pero conforme avanza la revisión de firmas de las organizaciones que buscan convertirse en partido político, se viene registrando un gran número de afiliados “robados” por Morena a dichas agrupaciones.

La idea que viene de lo más alto de la cúpula de la 4T es atajar la dispersión de voto en los pequeños partidos y concentrarlos en Morena para lograr mayoría legislativa en las elecciones de 2027 y 2030.

Siguiendo esa idea, en el INE ya se tiene registrado que Morena tiene 133 mil 594 afiliaciones nuevas, pero de personas que previamente ya se habían integrado en alguna organización que busca ser partido político.

La nueva organización política contra Morena. Foto: Facebook / Que Siga La Democracia

“Se le requiere para que exhiba el original de la manifestación formal de afiliación de la persona ciudadana de que se trate, apercibido de que en caso de no dar respuesta al requerimiento o no presentar el original de la manifestación, la afiliación se contará como válida para la organización", pidió el INE a Morena tras haber recibido quejas de consejeros y representantes de agrupaciones políticas.

La semana pasada la agrupación “Que Siga la Democracia”, que busca su registro como partido político, presentó una denuncia ante el INE contra Morena denunciando el hurto de afiliados, con lo que se pretende afectar su registro.

Otra de las organizaciones que ya denunció esta estrategia morenista es “Construyendo Sociedades de Paz” (antes PES), pues tiene duplicadas con dicho partido 50 mil 460 afiliaciones. Algunas versiones señalan que esta agrupación política estaría apoyando al secretario de Seguridad Omar Garcían Harfuch.

La agrupación “Somos”, impulsada por la llamada Marea Rosa dirigida por el expresidente nacional del PRD Guadalupe Acosta naranjo, también ya denunció que Morena le estaría sustrayendo 26 mil 407.

Mientras que “Que Siga la Democracia”, creada por ex morenistas, denunciaron que Morena registro como suyos 24 mil 126 personas. En tanto que “México Tiene Vida”, de evangélicos y empresarios, les jalaron de sus listas de registro 23 mil 343 afiliados.

El punto clave de preocupación de estas agrupaciones que superaron más de 256 mil firmas de afiliación que exige el INE para alcanzar su registro como partido político nacional, pues tienen más de 346 mil afiliaciones, es que con esta estrategia de Morena de registrar como suyos los militantes, que ya tenían en sus listas, pongan en riesgo su registro.

Edgar Garza Ancira de la agrupación “Que Siga la Democracia” fue muy claro en su denuncia presentada ante el INE: se trata de una estrategia de afiliaciones masivas vinculadas a Morena, cuyo objetivo sería generar duplicidades en los padrones y afectar a organizaciones que buscan constituirse como nuevos partidos políticos.

Morena en San Lázaro. Foto: Montserrat López

Precisó que estos dobles registros se realizaron en un periodo específico del 7 al 11 de febrero; es decir, que en estos cuatro días se observó que una misma persona aparece afiliada simultáneamente a un partido político vigente identificado como Morena y a alguna de las cuatro agrupaciones en proceso de formación.

El escándalo de esta estrategia ya asomó la cabeza, pero falta que en breve explote con la denuncia de que Morena no quiere partidos pequeños, sino fortalecer su hegemonía, lo que en fondo sería el Plan C, de concentración del voto en las dos próximas elecciones.