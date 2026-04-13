Smart Business Corp, la estafa millonaria

Smart Business Corp se promocionaba en todo el país como una empresa que daría la paz financiera a las familias, con ganancias seguras en dólares e intereses mayores a las que dan los bancos. Pero esa promesa se ha convertido en una pesadilla para miles de familias que ya perdieron no solo su dinero, sino también casas, departamentos, autos y ahorros.

Ante esta gran estafa que ya es un escándalo nacional, las familias han buscado el amparo en las fiscalías, pero están entrampadas en los laberintos y vacíos legales porque Smart Business Corp no esta registrada como una entidad financiera regulada ni supervisada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) que es el organismo descentralizado del gobierno sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como no está registrada como entidad financiera con capacidad de invertir, los miles de familias defraudadas se topan con una pared legal y solo pueden buscar la justicia en contra de las personas que los llevaron a meter su dinero en ese esquema piramidal. En este caso un personaje: Ernesto Reséndiz López, graduado como Ingeniero Industrial de la Universidad Panamericana y estudios en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

Afamado por ser un precursor de este tipo de inversiones fraudulentas, Ernesto Rezéndiz desde el 2010 ha impulsado Smart Business Corp creando no solo la pirámide de inversión sino todo una red nacional e internacional de promotores que a cambio de un pago en dólares enganchan a la gente, incluso en propio seno familiar.

De acuerdo con el despacho de abogados Daza Aránguez Consulting que representan a un grupo de afectados por Smart plus como también se denomina a Smart Business Corp, Ernesto Reséndiz López es ciudadano mexicano que desde hace 26 años creó su primer esquema piramidal llamado “Tanda entre Amigos” y luego también lanzó el proyecto piramidal llamado Smart Business Corp, que copiaba el mismo diseño que el anterior.

“Estos dos sistemas acabaron colapsando en unos pocos años y Ernesto Reséndiz López lanzó en 2014 IBF International, otro esquema piramidal que prometía grandes beneficios con tan solo publicar una vez al día en redes sociales. Al poco tiempo, las autoridades de Ecuador iniciaron investigaciones que terminaron con el encarcelamiento de Ernesto Reséndiz López y el cierre de IBF International por ser una red delictiva de captación masiva utilizando la falsa promesa de generar enormes beneficios con una pequeña inversión”.

El negocio de las estafas Foto: Especial.

En su investigación el despacho de abogados precisa que, en el año 2016, Reséndiz López relanza su antigua marca Smart Business Corp a nivel global, “que con el paso de los años sufrirá numerosos cambios para evadir el control de las autoridades, utilizando el concepto educación para ocultar una estudiada trama delictiva de captación de capitales con el único fin de expoliar a sus decenas de miles de inversores. Una compleja trama societaria”.

Indican los litigantes que Reséndiz López crea la empresa en la República de Vanuatu con una regulación financiera que usa de pretexto para justificar su actividad financiera, “pero la propia regulación de la República de Vanuatu no les autoriza a captar capitales, por ese motivo se utiliza el Bitcoin (BTC) para participar en sus llamados ‘planes de ahorro’ que no son nada más que ofertas de valores ofreciendo rentabilidades fijas imposibles de hasta el 8% mensual”.

Es así como Reséndiz, va a los mercados financieros en la búsqueda de vincularse con alguna empresa financiera, bróker regulado o proveedor de liquidez bancario. Sin lograrlo mantiene el sistema piramidal para atraer inversionistas a los que defraudaría.

Hoy en día es público, porque ya se ha denunciado, el enorme hoyo en que se encuentran miles de familias que creyeron en las promesas de Smart Business, y que se encuentran en serios problemas de liquidez. Aquellos que metieron sus ahorros o que vendieron sus propiedades para tener ganancias en la popular pirámide de inversiones, ahora ya no tienen posibilidad de recuperarlas.

Smart Business Corp, conocida como Smart Plus, cautivó a miles de personas que decidieron invertir con la promesa de rendimientos del 10% mensual y pagos en Bitcoin. Al principio quienes invertían recibían las ganancias, pero poco a poco dejaron de recibirlas y cuando pedían retirar su dinero la respuesta era desoladora, no hay dinero.

Desde 2023 Smart Business Corp empezó a mostrar problemas cuando las personas empezaron a presentar problemas para obtener el dinero de vuelta. Cuando lo hacían la respuesta era que los rendimientos de inversión aumentarían en los próximos días, pero en los hechos no había dinero.

A partir de entonces y hasta la fecha ya no están pagando los rendimientos de la inversión. Ernesto Reséndiz, CEO de Smart Business Corp tuvo una reunión en Zoom para tratar de aclarar la situación, pero la situación empeoró cuando admitió problemas de liquidez, por lo que no es posible realizar los pagos a las personas.

Ahora, con desolación han comenzado a salir los testimonios de las víctimas que ya no tienen la esperanza de recuperar su dinero, pues la mayoría de las inversiones Smart Business Corp ya las utilizó para pagar réditos que supuestamente se obtuvieron de ganancias de negocios inexistentes o que sí existieron, pero sin los rendimientos prometidos.